С "Фортуной" по жизни: как в России со времен Петра I проводили морские парады

Военно-морской парад в Санкт-Петербурге состоится 25 июля, и на этот раз он приурочен к 325-й годовщине основания российского флота. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, праздничное действо обещает стать самым масштабным и зрелищным за все время проведения подобных мероприятий. В торжественном смотре на Неве примут участие 54 корабля, включая буксиры, гидрографические и спасательные суда, танкеры, плавучие краны и корабли обеспечения различных типов и предназначений. На Кронштадтском рейде даже разместятся сразу три атомные подводные лодки Северного флота — подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир", многоцелевая субмарина "Вепрь" и ударный "Орел".

Описание Военные корабли во время подготовки к параду в честь Дня Военно-морского флота России в акватории Финского залива, 15 июля 2021 года © Валентин Егоршин/ТАСС

Среди дебютантов торжественного мероприятия также будут представлены: малый ракетный корабль "Одинцово", который является первым надводным кораблем, оснащенным зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М", малый ракетный корабль "Зеленый Дол" Краснознаменного Балтийского флота и корвет "Гремящий" — гордость Тихоокеанского флота, который ходит под Андреевским флагом меньше года. Исторически так сложилось, что военные парады (прохождение войск торжественным маршем) проводились в дни официальных праздников, торжеств государственного и военного значения, а также после завершения крупных военных операций или учений. Парады любили еще правители и зрители Древнего Египта, Персии, Рима. В России же особая роль в создании традиции военных парадов, в том числе и морских, принадлежала царю Петру I. Первые шаги: под парусами и на веслах Перенять же традицию военно-морских парадов, как и многие другие нововведения, Петр I решил у Западной Европы. В 1698 году в Англии царь, изучавший основы кораблестроения, впервые увидел торжественный ритуал, при котором первый лорд-адмирал флота обходил стоявшие на рейде боевые корабли, украшенные флагами. Затем его встречали на флагманском корабле под звуки горна и духового оркестра. Уже в следующем году Петр устроил первое подобие военно-морского парада в России с присутствием иностранных гостей. Смотр сил только что созданного Азовского флота должен был способствовать установлению дипломатических отношений с Турцией и подписанию очередного мирного договора.

На эту тему Большой показ. Зачем три атомные лодки войдут в Балтийское море

Для российского флота 1696 год считается знаковым — во время так называемого Второго Азовского похода против Турции впервые русские выдвинули мощные надводные силы: два линейных корабля, четыре брандера, 23 галеры и 1,3 тыс. стругов. После завоевания крепости Азов Боярская дума обсудила рапорт Петра I об этом походе и решила начать строительство морского флота на регулярной основе. 30 октября (по новому стилю) 1696 года считается официальным днем рождения регулярного Военно-морского флота России, первые корабли которого были построены на верфях Воронежского адмиралтейства. Тем временем до первого настоящего морского парада должно было пройти еще приблизительно полтора десятилетия. За это время Россия успела окрепнуть, вступить в войну со Швецией, сделать более прочными свои позиции на северо-западе и одержать несколько крупных морских побед в водах Балтийского моря. Первой значимой морской победой в Северной войне, которая длилась более 20 лет, стало сражение у мыса Гангут 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года — по сей день она отмечается как День воинской славы России. Тогда Гангутскую победу в Санкт-Петербурге отпраздновали "по высшему разряду", празднование продолжалось несколько суток, и Петр I повелел ежегодно 27 июля отмечать разгром шведского "супостата" торжественными богослужениями, морскими парадами и фейерверками.

Описание Ботик "Фортуна" в музее-усадьбе "Ботик Петра I" © Роберт Нетелев/ТАСС

В 1723 году по решению царя в "град Петра" привезли даже "дедушку российского флота" — ботик "Фортуна", небольшое дубовое беспалубное одномачтовое парусно-гребное судно, на котором он ходил сначала по Яузе, а затем по Измайловскому пруду и Плещееву озеру, изучая основы морского дела. Так была введена новая традиция: торжественная встре­ча ботика флотилией частных судов в Петербурге, что и произошло 30 мая на Неве у стен Александро-Невского монастыря. Причем участие в церемонии являлось обязательным — в архиве сохранился список владельцев судов, которые не явились на торжество, на котором Петр I написал: "Взять за такую знатную вину по 15 рублей за каждое судно".

На эту тему Первая сводная тренировка парада к Дню ВМФ прошла в Петербурге и Кронштадте

Ботик же на буксире шлюпок с флагманско­го корабля торжественно прошел вдоль строя из 21 линейного кораб­ля и других судов к Пет­ропавловской крепости, салютовавшей ему 31 выстрелом. Всего более полутора тысяч орудий приветствовали его на параде, а "Фортуна" отвечала им вы­стрелами из своих небольших пушек. Необычной можно считать команду ботика в тот год: рулевым был сам Петр I, принявший на себя должность квартирмей­стера (или унтер-офицера корабельной службы, ведавшего хозяйственными делами) и высту­павший под именем адмирала Петра Михайлова. За веслами находились вице-ад­миралы Петр Сиверс и Томас Гордон, контр-адмиралы Наум Сенявин и Томас Сандерс. Вице-адмирал Александр Меншиков испол­нял обязанности лотового, а фельдцейхмейстер флота Отто Христиан был за канонира. Командовал бо­тиком не царь, а 62-летний генерал-адмирал Федор Апраксин, участник Азовского похода, взятия Выборга, Гангутского сра­жения, первый президент Адмиралтейств-коллегии, сенатор. Нестабильность традиций Действа, происходившие на воде, и по-праздничному расцвеченные сигнальными флагами корабли восхищали всех присутствующих. Однако кончина Петра в 1725 году привела к изменению отношения к морским парадам: интерес к ним сильно снизился, традиции перестали соблюдаться, само проведение стало нерегулярным. Вспоминается разве что парад в июле 1769 года по случаю отправки первой эскадры (из пяти) адмирала Григория Спиридова от Балтийского флота в Средиземное море для борьбы с Турцией — по указу императрицы Екатерины II. А в годы правления Александра I проводился высочайший смотр эскадры контр-адмирала Дмитрия Сенявина. Тогда же по случаю празднования 100-летия со дня основания Петербурга 16 мая 1803 года прошла встреча "дедушки русского флота", который на этот раз поместили на шкафуте 110-пушечного корабля "Гавриил", стоявшего на Неве рядом с Сенатской площадью. Почетными стражами ботика были четыре столетних моряка петровской эпохи. В 1828 году подобный смотр эскадры того же Сенявина с участием ботика проводил Николай I. Все корабли Балтийского флота торжественно выстроились на Кронштадтском рейде в три линии, и по сигналу императора парусный корвет "Геркулес" с ботиком на палубе прошел между ними, принимая почести. Отмечу, что тогда в параде принимали участие и иностранные суда. А морские торжества при Николае устраивались не только в Петербурге или Кронштадте, но и в Севастополе. Так, в 1845 году он провел смотр кораблей Черноморского флота, находясь на 120-пушечном корабле "Двенадцать апостолов". По его распоряжению подобные смотры стали организовывать раз в семь лет.

На эту тему Шойгу: парад в День ВМФ в Петербурге станет самым масштабным по сравнению с предыдущими

Казалось, что в середине XIX века времена Петра I в этом плане вернулись. Парады кораблей и оружейные салюты проводились именно 27 июля, но в конце столетия, в годы правления Александра III и Николая II, количество высочайших смотров и морских парадов вновь сократилось. Последним же крупным морским парадом в эпоху императорской России стало торжество по случаю 200-летия Петербурга в 1903 году. Правда, практиковались корабельные смотры во время визитов в страну иностранных высокопоставленных особ, но об их постоянстве и размахе говорить нельзя. Послереволюционные торжества Традиция проводить морские парады возвратилась с новыми символами после революции 1917 года. По предложению Штаба морских сил Балтийского моря в ближайший к 15 мая выходной день в Петрограде стали отмечать День Красного флота. Так совпало, что 18 мая (7 мая по старому стилю) в 1703 году русский регулярный флот одержал первую победу на Балтике, захватив шведские бот "Гедан" и шняву "Астрильд". Впоследствии эта дата стала считаться днем возникновения Балтийского флота. В 1920-е годы на Неве устраивались парады кораблей молодой Советской России и красочные спортивные праздники. Фасады зданий украшали государственной и морской символикой, флагами расцвечивания. Моряки проходили торжественным маршем под звуки оркестра по площади Урицкого (Дворцовая площадь). Затем там же краснофлотцы демонстрировали свою силу и ловкость. Руководство страны сделало смотр кораблей регулярным мероприятием революционных праздников 1 Мая и 7 Ноября. Однако День Красного флота отмечался лишь несколько лет подряд, и постепенно эту традицию забыли, но ненадолго. Нарком ВМФ в довоенный период и годы войны адмирал Николай Кузнецов вспоминал: "Впервые мысль о празднике моряков я высказал в 1939 году во время первомайского парада на Красной площади. Помню, когда шеренги курсантов Ленинградского военно-морского училища им. М.В. Фрунзе, чеканя шаг, проходили перед Мавзолеем, я сказал И.В. Сталину: — А не мешало бы нам учредить специальный праздник военных моряков. Сталин взглянул на меня и ничего не ответил. Но через несколько дней мне позвонил А.А. Жданов: — Есть указание насчет Дня Военно-морского флота. Не теряйте времени и вносите конкретное предложение". В результате новый праздник был узаконен постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) от 22 июня 1939 года, гласившим: "В ​​​​​​​целях мобилизации широких масс трудящихся вокруг вопросов строительства Рабоче-крестьянского Военно-морского флота СССР и стоящих перед ним задач установить День Военно-морского флота СССР". Примерно через месяц, 24 июля, в Морском канале и на Большом Кронштадтском рейде выстроились корабли Балтийского флота — линкоры, крейсеры, эсминцы и подводные лодки, малые корабли. Ровно в 10 часов утра парадный катер адмирала Николая Кузнецова отчалил от Петровской пристани Кронштадта для обхода строя кораблей. После чего на палубе флагманского корабля — линкора "Октябрьская революция" состоялся торжественный митинг.

Весь день и вечер тогда в Ленинграде и Кронштадте проходили массовые народные гулянья, экипажи кораблей были по максимуму отпущены в увольнение. Вместе с военными моряками праздник флота отмечали работники судостроительной промышленности, торговые моряки и речники. Так торжественно День ВМФ отпраздновали впервые. Конечно, Великая Отечественная война внесла свои коррективы, и первый военно-морской парад в условиях военного времени был проведен 23 июля 1944 года на внешнем рейде Бакинской бухты с участием кораблей Каспийской военной флотилии и отряда учебных кораблей. После победоносного окончания ВОВ в рамках главного флотского праздника вновь стали организовываться морские парады на постоянной основе.

"Акробатический трюк" подводной лодки Во время парадов порой случались и неожиданные события. Так, во время торжества на Неве 24 июля 1960 года моряки совершили буквально акробатический трюк. Подводная лодка М-301 проекта А-615 под командованием капитан-лейтенанта Ростислава Агапова, стоявшая напротив памятника "Медный всадник", получила задачу: пока идет официальная часть торжества, сняться с бочки, погрузиться под перископ и пройти под Дворцовым мостом, чтобы всплыть прямо перед крейсером — флагманом парада — у Дворцовой набережной. Этот рискованный проход заставил ахнуть зрителей. Продолжение

Важной вехой на пути сохранения традиций стал парад 1992 года. Командир Ленинг­радской военно-морской базы адмирал Валентин Селиванов принимал парад ко­раблей, над которыми вновь взвился Ан­дреевский флаг. Главный же юбилейный морской парад в честь 50-ле­тия Победы также состоялся в городе-герое на Неве. Его вновь открыл ботик Петра I "Фортуна", возвращая тем самым еще одну тради­цию российским морякам. Правда, для этой цели на старейшей судоверфи России, создан­ной Петром I на Охте в 1721 году (сегодня это Петрозавод), была вос­создана точная копия "дедушки русско­го флота", а истинный ботик был помещен на хранение в Централь­ный музей Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. А 300-летие Военно-морского флота России торжественно отпраздновали 26 июля 1996 года — морские парады прошли на всех флотах и флотилиях. Праздник на всех рубежах Я сделал акцент на торжественных событиях, которые проходили в основном в Петербурге и Кронштадте в течение трех веков. Однако были и другие города, где торжественно отмечался и, надеюсь, что будет отмечаться в дальнейшем День Военно-морского флота России. Прежде всего это Севастополь — его история включает множество поистине героических эпизодов в истории флота начиная со времен царствования Екатерины II. Проходят парады и во Владивостоке. Как правило, гости праздника надолго запоминают "вальс на воде", который демонстрируют корабли и катера, и музыку военного оркестра Тихоокеанского флота. В Петропавловске-Камчатском в акватории Авачинской губы военные моряки в праздничный день проводят показательные задержания "судов-нарушителей", в то время как штурмовой спецназ "уничтожает" "пиратов" на борту "захваченного судна".

На эту тему В офицерском бале в Севастополе участвуют около 1 тыс. человек из разных регионов России