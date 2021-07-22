Главное — безопасность. Нужен ли Афганистан России?

Описание Военнослужащий ВС Афганистана © REUTERS/Mohammad Ismail

Новостных сообщений из Исламской Республики Афганистан (ИРА), больше напоминающих сводки с фронта, не становится меньше. Успешное продвижение движения "Талибан" (запрещено в РФ) продолжается. Накануне, во время религиозной церемонии, по резиденции главы Афганистана были выпущены ракеты. К счастью, обошлось без убитых. В свою очередь, вывод американского военного контингента постепенно завершается: уже ушло более 90% военнослужащих. Представляется мне, что именно в связи с обострением ситуации Россия со своими партнерами проводит ряд военных учений в этом регионе. Так, 20 июля служащие военной базы России в Таджикистане совершили 200-километровый марш-бросок близ границы с Афганистаном. "В ходе марша экипажи танков Т-72 отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации "противника", — сказано в сообщении Минобороны. На 5–10 августа также запланированы совместные военные мероприятия с Узбекистаном и Таджикистаном. Основу российского контингента должны составить подразделения 201-й базы, в том числе горные мотострелки, танкисты, артиллеристы и части специального назначения.

На эту тему Афганистан после американцев: риски для России и Центральной Азии

В общем, Москва вместе с партнерами внимательно отслеживает развитие ситуации в Афганистане. Об этом журналистам заявил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Ситуация в Афганистане является предметом нашей обеспокоенности. Мы совместно с нашими партнерами по ОДКБ, совместно со странами, граничащими с Афганистаном, находимся в постоянном контакте, конечно, отслеживаем то, как эта ситуация развивается. Пока оттуда приходят только тревожные новости", — подчеркнул представитель Кремля. Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров уверяет, что "о каких-либо точечных ударах по территории Афганистана никто речи не ведет и о каком-либо вторжении в Афганистан никто даже не задумывается". При этом шеф российской дипломатии отметил, что "Афганский кризис обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков, который достиг беспрецедентного уровня". В свою очередь, спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов подчеркнул важность международной кооперации в вопросе купирования региональных угроз. По его словам, Москва будет приветствовать активное участие Индии в дальнейшем формате по обустройству жизни в Афганистане после разрешения конфликта. Стабилизация и история Я бы сказал, что Афганистан вновь сместился в центр международных отношений и стал одной из ключевых тем мировой политики. Ситуация в регионе действительно крайне опасна и таит в себе скорее множество рисков и угроз, нежели возможностей. Американская кампания, длящаяся почти четверть века, подходит к логическому завершению, и через полтора месяца США полностью покинут афганскую территорию. Официальный Кабул, раздираемый внутренними противоречиями и конфликтами, останется один на один с могущественным, мотивированным и поддерживаемым со стороны Пакистана движением "Талибан". При этом уже сейчас афганская армия, полиция и спецслужбы с трудом сдерживают натиск талибов, которые сумели организовать, нужно признать, крайне успешную военную кампанию по быстрому захвату важных районов. Стоит обратить внимание, что талибы сегодня удачливы и в северных провинциях Афганистана, чего ранее никогда не наблюдалось. Исторически их ареалом действия являлись восток и юг страны, приграничные с Пакистаном населенные пункты, откуда они на системной основе получают подкрепление и поддержку.

На эту тему Турецкий марш в Центральной Азии. Что означает передача контроля над аэропортом Кабула

Успешное продвижение талибов на севере стало важным сигналом для Москвы и стран Центральной Азии. России важна стабильность в этом регионе и нераспространение радикальных исламистских идей (не говоря уже о боевиках) на север Афганистана. Складывается впечатление, что именно из-за успехов талибов на севере российская дипломатия и военные маневры приобретают проактивный характер. Афганская территория всегда находилась в сфере российских интересов. Это связано со многими факторами: географическая близость, геополитическое противостояние, экономика и торговые пути с Юга на Север. Пожалуй, из всех немусульманских и нерегиональных стран именно Россия имеет наиболее тесные исторические связи с Кабулом, которые восходят к периоду Средневековья. В отношениях двух государств было многое: сотрудничество, торговля, сближение, предательство, недоверие и неприязнь. Афганистан стал первой страной, которая признала в 1919 году молодое советское государство. А уже в 1921 году страны подписали Договор о дружбе. Однако ввод войск СССР в Афганистан и последующая война стали наиболее "яркими" событиями в их взаимоотношениях. Я бы сказал, что сегодня афганское правительство в целом настроено недружественно в отношении России — считается, что президент Ашраф Гани не питает теплых чувств к Москве, а в частных беседах неоднократно говорил, что не хочет видеть россиян в своей стране. Однако, скажем прямо, и россияне не особо стремятся в Афганистан, а интерес к этой стране скорее связан лишь с необходимостью заблаговременно купировать угрозы и опасности. В XIX и XX веках Афганистан был центром Евразии, однако сегодня, в эпоху информационного общества, меняются подходы великих и региональных держав в вопросах контроля над территориями и необходимостью военного присутствия на земле. Ярким примером в трансформации значения территорий в геополитике являются действия США на Ближнем Востоке. Американцы за последние годы значительно снизили свое военное присутствие в регионе, в том числе в Ираке, Сирии, Катаре и Турции. Альтернативный вариант Но нельзя упускать из виду и вариант того, что внешняя политика Москвы может лежать совершенно в иной плоскости. К слову, в 2016 году РФ на безвозмездной основе поставила официальному Кабулу более 10 тыс. автоматов Калашникова и 2,1 млн патронов к ним. Даная акция имела положительный эффект в афганском обществе, в особенности среди силовиков. В начале 2000-х годах в российских учебных заведениях обучались несколько тысяч афганских военных, однако с ухудшением российско-американских отношений программы начали сходить на нет. Сегодня, когда США уходят из Афганистана, кажется, появляется новая возможность усилить российско-афганское взаимодействие — у правительства ИРА будет значительно больше свободы в ведении внешней политики.

На эту тему Афганцев торопят к миру. Итоги московских консультаций