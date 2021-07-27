Овеянный легендой. О разведчике Николае Кузнецове, в подвиги которого трудно поверить

В 1947 году режиссер Борис Барнет выпустил на Киевской киностудии уникальную ленту "Подвиг разведчика". Благодаря крепкому сценарию, отличной режиссуре и прекрасной актерской работе, прежде всего — исполнителя главной роли Павла Кадочникова, фильму суждена была многолетняя любовь зрителей. Овеянный легендой майор Федотов, перевоплотившийся в немецкого офицера Эккерта, породил целую кинематографическую плеяду разведчиков в фильмах последующих десятилетий.

Сегодня не является секретом, что прототипом главного героя фильма был Николай Кузнецов, действовавший в фашистском тылу под именем Пауль Зиберт. Не единожды исключенный

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При рождении 27 июля (по новому стилю) 1911 года в селе Зырянка Пермской губернии будущего разведчика нарекли Никанором, имя же Николай он взял лишь в 20-летнем возрасте. Сказать, что он рос прилежным и послушным, нельзя — его дважды исключали из комсомола и один раз из техникума. Также его биография включает в себя участие в коллективизации, приговор суда к исправительным работам и сотрудничество с НКВД. Весь этот набор поспособствовал тому, что в молодом человеке открылись незаурядные актерские способности, талант перевоплощения, логическое мышление. Во время учебы в Талицком лесном техникуме Свердловской области Николай Кузнецов начал самостоятельное изучение немецкого языка при минимуме учебных пособий — в итоге овладел им в совершенстве (незадолго до его гибели в ориентировке абвера указывалось, будто "русский диверсант" владеет шестью диалектами немецкого). Кузнецов вообще имел явную способность к языкам: с течением времени он изучил эсперанто и коми-пермяцкий, а также неплохо владел польским и украинским. Когда в начале 1930-х годов Николай стал принимать участие в рейдах по деревням для проведения коллективизации, то сотрудников госбезопасности заинтересовало не столько бесстрашие молодого человека (его привлекли к операциям по ликвидации орудовавших в лесах бандитско-повстанческих формирований), сколько свободное владение коми-пермяцким языком. Об этом периоде жизни будущего легендарного разведчика сохранилось очень мало информации, однако можно предположить, что его работа на Урале имела много общего с последующей разведывательной деятельностью на оккупированной врагом Украине.

Описание Николай Кузнецов, 1937 год © Фонды МБУК "Музей "Память"

С 1935 года Кузнецов участвовал в оперативной разработке иностранных специалистов на Урале, где параллельно работал расцеховщиком на Уралмашзаводе, но в феврале следующего года был оттуда уволен якобы за прогулы. В начале 1938 года Николая арестовали, несколько месяцев он провел в свердловской тюрьме. Считается, что важную роль в судьбе будущего разведчика сыграл Михаил Журавлев, вскоре назначенный наркомом НКВД Коми АССР: именно он разглядел в Кузнецове большой потенциал и те качества, которые позволят выполнять самые рискованные операции. Так его протеже взяли в центральный аппарат НКВД как особо одаренного агента и тщательно засекретили. С паспортом на имя Рудольфа Шмидта, немца по национальности, он работал с иностранными дипломатами, некоторых из них вербовал, участвовал в перехватах дипломатической почты, сумел познакомиться с офицерами из ближайшего окружения военного атташе Германии в СССР Эрнста Кёстринга. А безупречное знание немецкого языка не оставляло у собеседников Кузнецова сомнений — перед ними действительно настоящий немец. Выполняя приказы Родины С первых часов войны в центральный аппарат НКВД стали поступать донесения о действиях вражеской агентуры: засылке шпионов, диверсиях, выброске небольших десантов, случаях нарушения связи, распространении заведомо ложных слухов с целью создания неразберихи и паники. В борьбе с действиями противника не менее важно было организовать и собственные партизанские отряды и диверсионные группы на его территории.

Наша Родина оказалась в величайшей опасности. Органы НКГБ, каждый чекист в отдельности обязаны приложить все силы для беспощадной расправы с ордами напавшего германского фашизма… Необходимо всю свою работу подчинить интересам борьбы с наступающим врагом и его агентурой внутри СССР. Чекистский аппарат, как гласный, так и секретный, должен быть подготовлен для активной борьбы с врагом в любых условиях, в том числе в подпольных директива Наркомата госбезопасности (НКГБ) от 1 июля 1941 года

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В документе предлагалось провести ряд мероприятий для зашифровки агентуры. В частности, рекомендовалось практиковать фиктивные аресты сотрудников, оставляемых для подпольной работы, заключение их в тюрьму якобы за антисоветскую деятельность. Такой прием использовался и при подготовке Николая Кузнецова. Вся деятельность в тылу противника была разделена на пять блоков (диверсионно-террористическая, разведывательная, содержание конспиративных квартир и явок, служба курьеров и связистов, работа сигнальщиков) — Кузнецова определили в состав первого. По указанию Лаврентия Берии была создана Особая группа при наркоме внутренних дел СССР под руководством старшего майора госбезопасности Павла Судоплатова (затем — четвертое управление НКВД), где Николай Кузнецов продолжил службу и получил новую легенду. Теперь он —немецкий обер-лейтенант Пауль Зиберт.

Описание Николай Кузнецов в немецкой форме © Фонды МБУК "Музей "Память"

Летом 1942 года уже под фамилией Грачев он прибыл в отряд специального назначения "Победители", который базировался в окрестностях города Ровно. Кузнецову предстояло не просто находиться среди врагов, но и активно работать в городе, ставшем административным центром рейхскомиссариата Украины: выполнять задания Центра, устанавливать связи с подпольем, узнавать планы врага. В этой роли он пробыл более года — предварительно была проведена тщательная подготовка, в частности, в лагере военнопленных в Красногорске среди "коллег" по несчастью Кузнецов жил с пленными офицерами в одном бараке. Именно в лагере он несколько месяцев осваивал порядки, быт и нравы Германии; учился понимать шутки, игру слов, перенимал походку. Одно задание труднее другого Кузнецову приходилось много общаться с чиновниками оккупационной администрации — наиболее ценные сведения он передавал партизанам. Если первоначально Зиберт представлял люфтваффе, то затем его "перевели" в пехоту — возможно, чтобы было проще осесть на одном месте, а не быть посланным куда-либо на задание в качестве члена экипажа немецкой стороной, что сулило конец всем заданиям на этом месте. 7 февраля 1943 года советский разведчик приступил к активным действиям — взял в плен майора Гаана, курьера рейхскомиссара Украины. После допроса и изъятия карт стало известно, что в 8 км от Винницы создан и оборудован секретный бункер Гитлера "Вервольф". Следующее задание Кузнецова отражено в фильме "Подвиг разведчика": советский специалист выкрадывает генерал-инспектора Кюна, в руках которого находятся важные планы очередных военных операций, после чего немца отправляют самолетом в Москву. В реальности было иначе: Зиберт — Кузнецов получил задание уничтожить руководителя управления администрации рейхскомиссариата Украины Пауля Даргеля. Правда, сначала по ошибке был застрелен другой, хотя и высокопоставленный немецкий чиновник, а затем при взрыве противотанковой гранаты, легко ранившей осколками самого Кузнецова, Даргелю оторвало ноги.

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Почти тогда же нашему разведчику было поручено Центром организовать похищение (с последующей переброской в Москву) прибывшего летом 1943 года в Ровно командира соединения "восточных батальонов" генерал-майора Макса Ильгена, составлявшего планы ликвидации партизанских соединений в западной части Украины. Ильген действительно был захвачен вместе с шофером, но в Москву их вывезти не удалось, поскольку наш транспортный самолет с Большой земли на новом месте базирования партизанского отряда не смог приземлиться — Илькена пришлось ликвидировать. А на транспортном самолете, причем немецком, вопреки сюжету фильма Барнета, отправили Даргеля, которому берлинские врачи успели спасти жизнь. 16 ноября 1943 года Зиберт — Кузнецов провел свою последнюю операцию по ликвидации в Ровно — был устранен глава юридического отдела рейхскомиссариата Украины оберфюрер СА Альфред Функ. Примерно в это же время советский разведчик первым узнал и передал в советский Центр информацию о подготовке операции "Длинный прыжок", в ходе которой гитлеровские агенты готовили покушения на лидеров "Большой тройки" (Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля) на Тегеранской конференции.

Охота на Эриха Коха Трудно было найти на Украине другую столь же сильно ненавидимую населением фигуру, как Эрих Кох, которого рейхскомиссаром этой территории назначил Альфред Розенберг и утвердил Адольф Гитлер. Его правление на территории оккупированной Украинской ССР ознаменовалось исключительной жестокостью. Кох непосредственно ответственен за смерть более 4 млн советских граждан (с учетом евреев). Еще 2,5 млн человек в 1941–1944 годах были депортированы в Германию, где работали как "гастарбайтеры". Кроме того, беспощадно эксплуатировались природные богатства захваченных земель, было вывезено в Германию огромное количество культурных ценностей. Эриху Коху приписывается следующая фраза, позволяющая понять философию обер-нациста: "Мне нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца и, наоборот, чтобы украинец убивал поляка. Если до этого по дороге они пристрелят еврея, это будет как раз то, что мне нужно… Некоторые чрезвычайно наивно представляют себе германизацию. Они думают, что нам нужны русские, украинцы и поляки, которых мы заставили бы говорить по-немецки. Но нам не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки, а нам нужны плодородные земли". Поэтому ликвидация "палача Украины" с весны 1943 года была объявлена главным делом Зиберта — Кузнецова. Но даже тщательно разрабатываемые планы совместно с руководителем разведывательно-диверсионного отряда "Победитель" Дмитрием Медведевым дважды — в апреле и июне — хоть и близки были к успешному завершению, но потерпели неудачу. Например, во время личного приема у Коха по случаю женитьбы на девушке-фольксдойче (это была легенда) обер-лейтенанту Зиберту пришлось сдать у кабинета личное оружие, из-за чего покушение сорвалось. Сам же Кох, когда запахло жареным (советские войска начали оттеснять немецкие), бывший вершитель судеб Украины сбежал (сначала из Кёнигсберга, затем из Пиллау, наконец, с Хельской косы). Попытки самих гитлеровцев поймать и наказать за трусость и паникерство гаулейтера оказались неудачны. Но далеко уйти тот не смог — некоторое время после капитуляции Германии он жил под чужими документами, но Коха разоблачили, и англичане передали его Польше, где он был осужден. Свыше четверти века, до 90 лет, он прожил в заключении и умер в тюрьме Барчево в 1986 году. Продолжение

Развязка: трагическая и героическая Обстоятельства гибели Николая Кузнецова даже на сегодняшний день прояснены не до конца. Нацисты, поспешно отступая на Запад, устроили настоящую охоту за партизанами и связанными с ними подпольщиками и разведчиками, тем не менее обнаружить Кузнецова долгое время все же не удавалось. К началу 1944 года гестапо распространило сведения о советском диверсанте, выдающем себя за капитана немецкой армии Пауля Зиберта, и даже составило его примерный портрет. Почувствовав, что петля сжимается, ищут именно его, советский разведчик вместе с ближайшими сподвижниками решил покинуть Львов, где находился в тот момент, и выйти за линию фронта. Недалеко от города 12 февраля группу Николая Кузнецова остановил германский патруль полевой жандармерии. В завязавшейся перестрелке немецкий майор, командовавший патрулем, был убит; а советской команде тогда удалось скрыться. Но уже в начале марта наша тройка столкнулась с крупным отрядом бандеровцев численностью до роты. К этому времени организация украинских националистов (ОУН), одним из лидеров которой являлся Степан Бандера, активно готовилась к борьбе с Красной армией, была проведена спешная мобилизация в ее вооруженное крыло, так называемую Украинскую повстанческую армию (УПА). К началу 1944 года численность УПА составляла около 80 тыс. человек, из которых с оружием постоянно находились около 30 тыс., остальные были рассредоточены по селам и городам ("спящее подполье"), привлекались к боевым операциям по мере необходимости. С одним из подразделений группы "Запад" и столкнулись наши разведчики, одетые в немецкую форму.

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