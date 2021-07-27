Израиль и Марокко "прислушались" к Франции? В шорт-лист Pegasus вошел телефон президента

Описание Президент Франции Эмманюэль Макрон © John Thys/Pool Photo via AP

Утечка в СМИ данных телефонного списка, составленного израильской группой NSO (в том числе по заказу Марокко) для электронной слежки за зарубежными абонентами в рамках программы Pegasus, вызвала неизбежный кризис в отношениях Парижа с Тель-Авивом и Рабатом. Среди 50 тыс. телефонных номеров, объятых масштабным проектом электронного шпионажа, оказался и мобильный французского лидера Эмманюэля Макрона. Особый дискомфорт Как сообщили в Елисейском дворце, глава государства сменил раскрытый номер телефона. Но этим дело не ограничилось. Совет обороны Франции посвятил инциденту внеочередное заседание. По следам разоблачений, предпринятых интернет-сайтом журналистских расследований Forbidden Stories, руководитель Франции провел в конце минувшей недели нелегкий телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

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В беседе, если верить ее неофициальной версии, Макрон выразил "озабоченность" в связи с тем, что для слежки за французскими политиками, адвокатами и журналистами использовалось "мощное шпионское программное обеспечение". Беннет, судя по всему, отвечал президенту уклончиво, ссылаясь на то, что события произошли еще до его вступления в мае на пост главы правительства. Выводы с французской стороны, несомненно, последуют, но прежде на парижском политическом олимпе ждут итогов собственного расследования. Уже сейчас аналитики акцентируют внимание на том, что для любой коммерциализации программы частной группе NSO было необходимо согласие израильского правительства. Кроме того, указывают аналитики, каждый пятый из отобранных для подслушивания номеров, в том числе президентский, оказался в этом шорт-листе по просьбе Марокко. Особый дискомфорт, который вызвала у французских властей эта история, вполне объясним. Рабат считается ныне близким партнером Парижа в самых разных областях — от борьбы с терроризмом до управления миграционными потоками Субсахарской Африки. Впрочем, история двусторонних отношений знала и периоды напряженности. В октябре 1965 года марокканский оппозиционный политик Мехди Бен Барка был похищен в Париже, когда направлялся на встречу с единомышленниками в столичный ресторан Lipp. В деле был установлен след марокканских спецслужб. Генерал Шарль де Голль, разгневанный организацией этого похищения на французской территории, отозвал тогда своего посла из Рабата, и кризис во франко-марокканских отношениях продолжался до конца его пребывания на посту президента. Расследование всех обстоятельств похищения, впрочем, не завершено и сейчас, полвека спустя. Категорически все отрицают Хотя нынешнее дело и развертывается на глазах всего мира, на него едва ли прольется весь свет. Как дал понять координатор французских разведывательных служб Лоран Нуньес, данные, полученные в итоге наблюдения, скорее всего, останутся конфиденциальными. Правозащитная организация Amnesty International уже потребовала объявить международный мораторий на использование технологий кибернаблюдения. Пока власти Марокко категорически все отрицают. Королевство не приобретало программу Pegasus, его службы не шпионили ни за президентом Макроном, ни за бывшим премьером Эдуаром Филиппом, ни за членами правительства. Рабат, утверждал марокканский посол в Париже Шакиб Бенмусса, поддерживает с Парижем особые гуманитарные и культурные связи, основанные на общности интересов, но во Франции есть враждебные Марокко круги, которые вынашивают планы дестабилизации. Он поставил под сомнение достоверность списка из 50 тыс. абонентов и сослался на заверения группы NSO, отрицающей существование такого шорт-листа.

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В марокканском посольстве считают, что обвинения не имеют оснований: какие, мол, причины были у Рабата для ведения шпионажа? Глава миссии дал понять, что в деле может быть замешан Алжир. "Известно, что успехи королевства не всем по душе, в частности нашему соседу, — заявил он. — Королевство добивается прогресса на многих направлениях, а это не всем нравится". К тому же, напомнил он, Марокко вскоре предстоят парламентские и региональные выборы. Среди тех, кто попал под колпак проекта Pegasus, оказались оппозиционный журналист Омар Радхи (в этом месяце он был приговорен к шести годам тюрьмы) и даже принц Мулай Хишам, кузен короля Мухаммеда VI и критик монархии. Это лишь укрепило подозрения, что целью электронного шпионажа является борьба с оппозицией, а не противодействие терроризму. "Не выдерживает критики" Франция не впервые попадает в сферу особого внимания спецслужб своих зарубежных партнеров. Так, летом 2015 года стало известно, что американское Агентство национальной безопасности (АНБ) вело наблюдение за видными французскими политиками и бывшим послом в Вашингтоне Жан-Давидом Левиттом. Данные, обнародованные рядом изданий совместно с сайтом WikiLeaks, свидетельствовали о том, что в период с 2006 по май 2012 года оно прослушивало телефонные переговоры и перехватывало электронные сообщения трех французских президентов — Жака Ширака, Николя Саркози и Франсуа Олланда, а также их ближайших помощников. Судя по всему, США действительно решили всерьез "прислушаться" к Франции. Американские спецслужбы интересовало буквально все. Так, в мае 2012 года вскоре после инаугурации Олланда АНБ прослушивало разговоры нового президента с Жан-Марком Эйро, назначенным на пост главы правительства. В приватной, как он думал, беседе со своим соратником французский лидер высказывал откровенные замечания по поводу политики федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и обсуждал планы неофициальных контактов с германской оппозицией. Несколькими годами ранее Николя Саркози, старавшийся публично не задевать США, в подслушанном конфиденциальном разговоре возлагал на Вашингтон ответственность за ошибки, спровоцировавшие, по его мнению, мировой финансовый кризис. В правление Жака Ширака американской разведке, в частности, стало известно о его инструкциях к переговорам в ООН, адресованных Филиппу Дуст-Блази, который в тот период возглавлял французскую дипломатию.

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