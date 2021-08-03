Пешеход не всегда прав: в чем причины ДТП с наездами

Согласно официальной статистике, за последние десять лет число дорожно-транспортных происшествий с наездами на пешеходов снизилось на 43%, количество раненых сократилось на 44%, а количество погибших — на 50%. Но, несмотря на положительную динамику, проблема безопасности пешеходов на дорогах остается острой. Недавняя трагедия в столичном районе Солнцево, где молодая автомобилистка на пешеходном переходе сбила трех маленьких детей, буквально всколыхнула всю страну. И в очередной раз заставила задуматься — а все ли мы сделали для того, чтобы не гибли и не страдали пешеходы? Где всего опаснее Согласно сухим цифрам статистики от ГУОБДД МВД РФ, в прошлом году зарегистрировано 34 240 (–16,8% к предыдущему году) наездов, в результате которых 4205 (–7,7%) человек погибли и 31 430 (–18,1%) ранены. Причем именно на пешеходных переходах в 2020 году произошло 40% (это 15 364 случаев, –10,6% к 2019 году) от всех наездов на пешеходов. Число погибших по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 6,4% (до 858) и пострадавших — на 19,3% (15 292). На нерегулируемых пешеходных переходах в прошлом году зарегистрировано 10 999 (–19,3%) происшествий, в которых погибли 610 (–9,6%) и получили ранения 10 972 (–19,9%) человека. Между прочим, регулируемыми у нас в стране являются лишь 17% наземных пешеходных переходов. Перед началом всероссийской социальной компании "Твой ход! Пешеход" (цель — повысить безопасность на дорогах за счет роста ответственности и понимания рисков среди пешеходов и водителей), которая стартовала этим летом в 15 регионах страны, социологи провели целый ряд исследований и просто изумились полученным результатам. Оказывается, что 80% опрошенных твердо уверены, что водитель несет бóльшую ответственность, чем пешеход, за все происходящее на дороге.

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С одной стороны, так оно и есть, ведь он управляет "транспортным средством повышенной опасности". Но пешеход ведь тоже по правилам (и по сути!) является участником дорожного движения. Еще страшнее то, что 95% опрошенных в рамках этого исследования признались, что не знают правил перехода дороги по пешеходному переходу. В результате чего 85% респондентов считают нерегулируемые пешеходные переходы небезопасными и неохотно ими пользуются. И ладно, если бы действительно было так — боимся и не пользуемся, но это на словах. На деле же вроде бы боимся, но смело шагаем на проезжую часть, порой даже не глядя по сторонам. Так, 71% ДТП с пешеходами случается именно при пересечении проезжей части. Но немало происшествий происходит и на обочине, на тротуарах, вблизи проезжей части (25%).

При этом самое большее число наездов совершается "вдогонку" — пешеходы идут по краю проезжей части или по обочине в попутном направлении (11%). Обычно это бывает на неосвещенной дороге, в темное время суток, если пешеход облачен в черную одежду. И никто почему-то при этом не вспоминает, что двигаться по обочине надо навстречу транспортному потоку, и что ПДД требует, чтобы в таком случае у пешехода на одежде были светоотражающие элементы. Так что, несмотря на снижение числа ДТП с наездом на пешеходов, они остаются одними из самых уязвимых участников дорожного движения. Где кончается свобода "Вообще-то, пешеход является самым свободным участником дорожного движения, — говорит Олег Понарьин, заместитель начальника ГУОБДД МВД РФ, генерал-майор полиции. — Он свободен от замкнутого пространства в автомобиле. Он свободен от ограничения маневра на велосипеде или средстве индивидуальной мобильности. Он может моментально изменить направление движения, скорость. Но вот эта свобода — она должна быть не опасна для других участников движения и самих пешеходов. То есть каждый пешеход должен понимать, что рамки твоей свободы оканчиваются там, где начинается свобода твоего соседа — другого участника движения".

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Генерал приводит простой и очень наглядный пример: "Ты можешь одеваться как хочешь, это твое право. Но если идешь по темной трассе в темной одежде, водитель тебя может не увидеть. И в результате можешь не только пострадать сам, но из-за тебя может пострадать другой человек — водитель, который просто физически не мог предотвратить наезд". Так что, хотя пешеходы и являются самой незащищенной категорией участников дорожного движения, важный фактор их уязвимости — отсутствие знаний норм и правил поведения на дороге или же пренебрежение ими. Кроме того, нельзя забывать, что среди пешеходов бытует мнение о меньшей ответственности за свое поведение на дороге. "Я всегда прав!" — такой устойчивый миф существует в голове у довольно большого процента пешеходов. И это очень опасное заблуждение! "Простите, в Правилах дорожного движения есть такое понятие "участники дорожного движения". И это не только автомобилисты, но и пешеходы, у которых тоже есть свои обязанности, — объясняет Петр Шкуматов, координатор Движения синих ведерок. — В ПДД все очень симметрично прописано: водитель обязан остановиться, но пешеход обязан убедиться, что водитель остановился. То есть каждый участник дорожного движения отвечает сам за свой "участочек". Тут главное, что если водитель что-то нарушил, но это увидел пешеход, то ДТП не произошло". Так я подвожу к одному очень важному моменту — образовательному. Я уже упоминал, что 95% пешеходов понятия не имеют, что есть некие правила перехода через дорогу. Думаю, они все-таки хоть и смутно, но что-то помнят наподобие "сначала посмотрите налево, потом направо и лишь после этого начинайте переход". Увы, но многие даже не смотрят по сторонам, делая решительный шаг. Ведь "пешеход всегда прав" (если не мертв). По школьным планам сейчас на изучение Правил дорожного движения отводится не более двух часов в год в рамках предмета ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности). Но давайте признаем, что и те в большинстве случаев проводятся чисто формально, для галочки. Правда, если так и будет продолжаться, мы будем ежегодно терять на дорогах сотни и тысячи людей. Тех самых жертв своей неграмотности и самоуверенности.

Ловушки на дорогах Недавно посмотрел в социальных сетях 12-минутный ролик про опасные ловушки на дорогах. Его автор — молодой лейтенант полиции — на конкретных примерах рассказывает и показывает, к каким последствиям может привести невнимательность, спешка при попытке перебежать дорогу. Вот этот бы ролик показывать в школах! Абсолютно уверен — многие бы (и взрослые, и дети) после просмотра стали совершенно по-другому переходить дорогу и вообще иначе вести себя на улице. А это тот самый эффект, которого надо добиваться. Продолжение

Я вообще уверен: нам нужна новая система автообразования. Начиная с детского сада и младших классов школы. Сначала — в игровой форме; потом с каждым годом все усложняя задачи. Скажем, с третьего класса уже не просто рассказывать, как правильно переходить дорогу, а еще где и как можно ездить на самокате и велосипеде (ведь сегодня они есть практически у каждого ребенка). В старших классах уже можно предложить пройти курс автошколы (такой опыт, например, был в СССР). По желанию, конечно; не хочешь водить автомобиль — изучай дальше правила для пешехода. Хотя, думаю, от желающих вместе с аттестатом о среднем образовании получить водительские права отбоя не будет. Вот не так давно и глава ГИБДД России генерал-лейтенант Михаил Черников высказал примерно такую же идею. И даже уточнил, что обсуждал ее в Министерстве просвещения и нашел там понимание. Только куда вставить этот необходимый предмет при существующей плотной загрузке учеников? Не нахожу, что ответить. Про "лежачего полицейского" Та самая авария в московском районе Солнцево, о которой очень много говорят в последние дни, высветила еще одну проблему — инфраструктурную. Я дважды встречался со шведскими специалистами по вопросам безопасности дорожного движения, а как известно, в этом вопросе скандинавская страна преуспела больше других. В Швеции один из самых низких в мире уровень социального риска — количество людей, которые за год погибли в ДТП из расчета на 100 тыс. человек населения. В России этот показатель расположился около 11, а в Швеции он составил меньше трех.

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Так вот, в Швеции пришли к выводу, что идеального водителя не существует. При том что в этой стране очень дисциплинированное население, хорошая система обучения водителей, высочайшие штрафы за нарушения ПДД. Но человек — не машина, он может ошибаться. Соответственно, нужно создавать на дорогах такую инфраструктуру, чтобы у водителя не было даже шанса на ошибку. Например, если суммарная разрешенная скорость движения на загородных трассах превышает 120 км/ч (60 км/ч + 60 км/ч), то на такой дороге обязательно должен быть разделительный барьер между встречными полосами движения, уверены шведы. И прописали это в своих ГОСТах. А что у нас? В СМИ пишут, что жители района Солнцево просили несколько лет у местных чиновников установить "лежачего полицейского" у опасного нерегулируемого пешеходного перехода. Не знаю, что им отвечали; наверное, что-то вроде "мы учтем вашу просьбу и поставим ее выполнение в планах на следующую пятилетку". Но спустя несколько часов после трагедии, когда уже двух детей не вернуть, оказалось, что ничего не надо перепроектировать, согласовывать, достаточно просто прислать бригаду рабочих, которые очень быстро уложили этого "лежачего полицейского". Какой же эффект от этой искусственной насыпи перед зеброй? Водитель заблаговременно снижает скорость, чтобы преодолеть "лежачего полицейского", нога у него перед зеброй уже находится на педали тормоза. А низкая скорость проезда дает дополнительные секунды на то, чтобы увидеть, есть ли пешеходы, и в случае необходимости остановиться. На мой же взгляд, в случае, когда пешеходный переход организуется на четырехполосной (и более) дороге (по две полосы в каждую сторону), обязательно нужно как минимум устанавливать светофоры с кнопками вызова. Подошел пешеход, нажал на эту кнопку, и через несколько секунд для него загорается зеленый. Водитель, который может не заметить пешеходов за остановившейся или притормаживающей машиной, красный свет увидит обязательно. Пешеходы безопасно перейдут дорогу, для машин загорится зеленый, и все мирно разойдутся-разъедутся.

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