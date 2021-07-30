Disney в поисках утраченных кассовых сборов: фильм-аттракцион "Круиз по джунглям"

Кажется, студия Disney приближается к страшному моменту — все ее главные мультфильмы уже оприходованы и пересняты, поэтому кризис идей не за горами. Однако, к счастью, есть еще аттракционы! И это тоже уже не новый прием. В конце концов, именно аттракцион вдохновил невероятно удачную и разросшуюся до мегаломанских размеров франшизу "Пираты Карибского моря". Теперь настал черед джунглей Амазонии. Все-таки Disney нужен какой-то крупный летний хит, хотя создается такое впечатление, что былые времена кинотеатрального проката с его устоявшимися правилами давно прошли, а "Круиз по джунглям" — явно не превратится в долгоиграющую историю. Даже два с лишним часа экранного времени для фильма и так уже слишком много.

Описание Кадр из фильма "Круиз по джунглям" © Disney

Давным-давно конкистадоры под предводительством Агирре (Эдгар Рамирес) под аккомпанемент "Nothing else matters" Metallica отправляются в джунгли Амазонки, чтобы найти, нет, не Эльдорадо, а лепестки древа жизни, которые могут излечить любую болезнь. У них ничего не получается, но даже спустя столетия легенда о древе живет. Место Агирре занимает деловая исследовательница из Лондона Лили Хоутон. Местное научное сообщество ученых не хочет принимать ее в свои круги по причине того, что Лили — женщина. Поэтому она берет в охапку своего изнеженного брата Макгрегора (Джек Уайтхолл) и отправляется в Бразилию, чтобы найти легендарное древо самой. В помощники она берет непутевого капитана круизного пароходика Фрэнка (Дуэйн Джонсон), любящего диких кошек и плохие метафоры. Наверно, только ленивый еще не пошутил по поводу того, что Disney сняла ремейк культового фильма Вернера Херцога "Агирре, гнев божий", в котором Амазонка постепенно пожирает рассудок конкистадоров.

Описание Кадр из фильма "Круиз по джунглям" © Disney

Но "Круиз по джунглям", скорее, ближе к тем же "Пиратам" и "Мумии", а самого Агирре в нем — кот наплакал. Тройка главных героев — умная авантюристка, ее трусливый брат и брутальный искатель приключений — явно вдохновлена "Мумией" 1999 года, а конкистадоры уж больно смахивают на бессмертных пиратов. ​​​​​​​

Так что по антуражу фильм напоминает немного вымученное попурри из старых песен о главном. Действия в виде различных погонь и драк в картине так много, что оно начинает утомлять еще до того, как герои отплывают от причала. Сами джунгли, которые так завораживали Херцога и Фрэнсиса Форда Копполу в "Апокалипсисе сегодня" (он, кстати, вдохновлялся именно "Агирре"), в диснеевской трактовке утратили всю свою пугающую индивидуальность и так и остались аттракционом с фальшивыми попугаями и лианами. Только в фильме пластик и резину парка развлечений заменил вездесущий CGI

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