Disney в поисках утраченных кассовых сборов: фильм-аттракцион "Круиз по джунглям"

Кажется, студия Disney приближается к страшному моменту — все ее главные мультфильмы уже оприходованы и пересняты, поэтому кризис идей не за горами. Однако, к счастью, есть еще аттракционы! И это тоже уже не новый прием. В конце концов, именно аттракцион вдохновил невероятно удачную и разросшуюся до мегаломанских размеров франшизу "Пираты Карибского моря". Теперь настал черед джунглей Амазонии. Все-таки Disney нужен какой-то крупный летний хит, хотя создается такое впечатление, что былые времена кинотеатрального проката с его устоявшимися правилами давно прошли, а "Круиз по джунглям" — явно не превратится в долгоиграющую историю. Даже два с лишним часа экранного времени для фильма и так уже слишком много.
Давным-давно конкистадоры под предводительством Агирре (Эдгар Рамирес) под аккомпанемент "Nothing else matters" Metallica отправляются в джунгли Амазонки, чтобы найти, нет, не Эльдорадо, а лепестки древа жизни, которые могут излечить любую болезнь. У них ничего не получается, но даже спустя столетия легенда о древе живет. Место Агирре занимает деловая исследовательница из Лондона Лили Хоутон. Местное научное сообщество ученых не хочет принимать ее в свои круги по причине того, что Лили — женщина. Поэтому она берет в охапку своего изнеженного брата Макгрегора (Джек Уайтхолл) и отправляется в Бразилию, чтобы найти легендарное древо самой. В помощники она берет непутевого капитана круизного пароходика Фрэнка (Дуэйн Джонсон), любящего диких кошек и плохие метафоры.
Наверно, только ленивый еще не пошутил по поводу того, что Disney сняла ремейк культового фильма Вернера Херцога "Агирре, гнев божий", в котором Амазонка постепенно пожирает рассудок конкистадоров.
Но "Круиз по джунглям", скорее, ближе к тем же "Пиратам" и "Мумии", а самого Агирре в нем — кот наплакал. Тройка главных героев — умная авантюристка, ее трусливый брат и брутальный искатель приключений — явно вдохновлена "Мумией" 1999 года, а конкистадоры уж больно смахивают на бессмертных пиратов.
В таком скучноватом антураже — надежда только на героев. С помощью своих персонажей Disney пытается придать новые краски подустаревшему, наивному и часто не совсем этичному жанру колониальных приключений. В центре сюжета — решительная женщина в скандальных по тем временам брюках, ее брат — второй за всю историю Disney гомосексуал, а Дуэйн Джонсон смягчает образ привычного брутального самца своим мягким неагрессивным обаянием и дурацкими шутками. На самом деле типаж Джонсона настолько специфический и лишенный романтического флера, что поверить в какое-то сексуальное притяжение между ним и Блант довольно сложно. Уж с кем у Фрэнка точно есть химия, так это с его ручной пантерой Проксимой, с которой они похожи на старую семейную пару.
Революционность героя Уайтхолла тоже спорная. С одной стороны, студия хорошо переворачивает стереотипы с ног на голову — жеманный мужчина, постоянно нуждающийся в спасении, и его смелая сестра, готовая всегда прийти на помощь. Однако из-за сексуальной ориентации Макгрегора, о которой в фильме никогда не говорится напрямую, в итоге он сводится к обидному образу манерного трусливого гея. Вдобавок ко всему за компанией путешественников гонится хладнокровный сын немецкого кайзера Йоаким (Джесси Племонс) с явными националистическими нотками. Эти злодеи, кажется, позаимствованы из "Индианы Джонса", который сражался с нацистами. В общем, студия пытается быть современной, а в итоге просто переиначивает старые стереотипы на новый лад. Испанскому режиссеру Жауме Кольет-Серра иногда удается выскользнуть из удушающих тенет диснеевского аттракциона и добавить фильму хоть немного оригинальности и воздуха (особенно в сценах с конкистадорами), но корпоративную машину не в силах побороть даже бессмертные. "Круиз по джунглям" — местами обаятельный, местами утомительный аттракцион, и повторять эту поездку не очень хочется.