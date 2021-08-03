Ошибки в вакцинации. Дельта-штамм атакует Болгарию

Болгарские медики фиксируют приход четвертой волны коронавируса в стране. С конца июля — начала августа в стране отмечен плавный, но постоянный рост заболеваемости, который при определенных условиях рискует приобрести взрывной характер и привести к гибели сотен человек. "В настоящее время мы находимся на начальном этапе четвертой волны COVID-19. Уже целую неделю отмечаем непрерывный рост числа заболевших, к счастью, не очень быстрый, но на прошлой неделе в один из дней заразились более 300 человек, полагаю, что на этой неделе возможен рост до 500 человек, а к сентябрю — до 3 тыс. человек в день", — отметил главный санитарный врач республики Ангел Кунчев, общаясь с журналистами. Он также обратил внимание, что в общественных местах, прежде всего на курортах страны, санитарные правила массово нарушаются, при том что число защищенных от COVID-19 граждан, получивших прививку или переболевших, составляет лишь около 16% населения, соответственно, говорить о коллективном иммунитете не приходится.

"Полная вакцинация защищает от коронавируса в значительной степени. Данные о смертности и тяжести заболевания показывают, что вакцины работают хорошо, а в отделения интенсивной терапии поступают в основном невакцинированные граждане, около 95–96% от общего числа тяжелых пациентов, умирают от ковида в основном также те граждане, которые не получили прививки", — уточнил Кунчев. Вакцинация с ошибкой О зависимости смертности и вакцинации в Болгарии активно заговорили после того, как министр здравоохранения технического правительства страны Стойчо Кацаров, отвечая на вопросы депутатов парламента, заявил, что ошибки, допущенные при организации весенней прививочной кампании населения страны от COVID-19, привели к гибели около 10 тыс. человек.

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"Болгария при организации вакцинации не дала приоритета гражданам старше 60 лет и людям с тяжелыми заболеваниями. Это привело к смерти около 10 тыс. пациентов во время второй волны пандемии, эти жизни могли бы быть спасены, ведь около 80% умерших были пожилые граждане, не получившие профилактических прививок", — заявил министр. Также Кацаров отметил существенную ошибку при заказе вакцин от COVID-19. Болгария предпочла заказать больше препаратов британско-шведской компании AstraZeneca в ущерб трем другим вакцинам, одобренным для применения в ЕС (вакцины американских компаний Pfizer, Moderna и Janssen), и из-за задержки поставок до конца февраля смогла провести иммунизацию лишь около 200 тыс. человек. "Болгария — жертва возрастного поколения, — отметил министр. — В первые пять месяцев вакцинации были иммунизированы молодые активные граждане, а самые уязвимые категории были оставлены один на один с опасной болезнью". В Минздраве Болгарии мне сообщили, что с начала вакцинации и до середины мая прививки в категории 60+ получили около 175 тыс. человек. За этот же период от ковида умерли 8215 пациентов, в том числе 6927 пожилых людей. Неэффективная кампания Известный болгарский врач и политик Александр Симидчиев в беседе со мной отметил не только ошибки в организации процесса вакцинации населения, но и низкую эффективность разъяснительной кампании. "10 тыс. человек — это число погибших невакцинированных пожилых граждан. В любом случае задержки с проведением вакцинации дают жертвы, и эта тенденция, увы, сохраняется. В ближайшее время ожидается новая волна коронавируса, на этот раз это будет дельта-вариант, более заразный и смертоносный, особенно для тех, кто не прошел вакцинацию. Проблема вакцинации не решена, в Болгарии лишь около 20% граждан получили прививку. Поэтому количество погибших из-за слабого вакцинационного покрытия будет расти и существенно превысит названую Кацаровым цифру", — сказал эксперт.

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Симидчиев обратил внимание еще на одну особенность смертности, связанную с коронавирусной инфекцией: "Есть умершие с ковидом и пациенты, скончавшиеся из-за ковида. Последняя категория — это люди с хроническими заболеваниями, которые не получили своевременной медицинской помощи, побоявшись идти к своим врачам, чтобы не подхватить инфекцию. В результате этого у них развились осложнения, и они умерли не от ковида, но из-за него. Поэтому хоть и можно говорить об определенной спекуляции цифрами со стороны министра, но можно также и утверждать, что около 60% смертей от ковида были предотвратимыми". "Последние полгода я постоянно говорю о том, что по вопросам вакцинации от коронавируса должна проводиться целевая разъяснительная кампания, особенно необходимая для граждан старше 60 лет, которые относятся к группе риска, для граждан с хроническими заболеваниями, такими как диабет и гипертония, а также для тех, доступ которых к медицинской помощи затруднен, в том числе для тех, кто не понимает болгарского языка, для бедных категорий граждан, которые не владеют современной техникой, не интересуются новостями и, соответственно, не получают необходимой информации. В этих группах традиционные виды телевизионной рекламы, которая в основном и используется в кампании, не работают. Полноценной вакцинационной кампании в Болгарии практически нет, а мероприятия, которые проводятся, эффективными назвать трудно. Общество плохо принимает кампанию, не верит в вакцинацию, и Болгария находится по этому показателю на одном из последних мест в Евросоюзе. Возможно, что столь желаемого массового иммунитета нам достигнуть и не удастся, тем более что для полноценного эффекта необходимо вакцинировать 80% населения. Вирус быстро мутирует, и те, кто был вакцинирован сегодня, через несколько месяцев вполне смогут заболеть, хотя — практически гарантированно — не так тяжело, как болеют непривитые люди", — полагает Симидчиев. Наступает дельта В Болгарии в настоящее время стал доминировать штамм коронавируса "дельта", являющийся наиболее патогенным среди вариантов нового коронавируса — более 90% среди заболевших коронавирусом имеют дельта-штамм, сообщила директор Института по борьбе с инфекционными и паразитарными заболеваниями Ива Христова.