Скромный кубинский гигант. Кто побил рекорд Карелина в борьбе?

Кубинец Михаин Лопес Нуньес стал четырехкратным олимпийским чемпионом, превзойдя достижение Александра Карелина. Рекорд Карелина — три золотые и одна серебряная медаль Олимпийских игр, но в Токио этот бастион пал. 38-летний Лопес стал самым титулованным мужчиной-борцом на планете по олимпийским золотым наградам. На счету Лопеса сразу несколько достижений. Во-первых, он побил рекорд Александра Карелина по числу олимпийских побед в греко-римской борьбе. Во-вторых, вышел на первое место по медалям среди кубинцев, опередив боксеров Теофило Стивенсона и Феликса Савона и догнав по числу медалей фехтовальщика Рамона Фонста.

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Михаин родился в небольшом городе Пинар-дель-Рио. Оттуда известный борец и боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Йоэль Ромеро. Как вспоминали родители Лопеса, в детстве он был непоседой — гонялся за животными, таскал коробки с фруктами и везде старался быть первым, не уступать никому. Сначала Михаин в борьбу и не собирался, он пробовал себя в бейсболе. А потом на него надавили родные братья Мисаэл и Микель, попытавшись затащить гиганта в бокс. Но Михаин был против, что-то не нравилось ему в боксерском действе. И уже в десять лет пришел в школу борьбы. В 13 лет его карьера могла завершиться досрочно — он получил страшный двойной перелом ноги. Тогда отец, испугавшись, хотел забрать сына из секции. Но не тут-то было — характер Лопеса уже не имел обратного хода. "Тренер как увидел его, так уже и не хотел отпускать", — вспоминала мама Михаина. Он уже в этом возрасте стабильно выигрывал чемпионаты по борьбе среди школ. В секции борьбы у него было два прозвища: ироничное — Малыш (за гигантские габариты) и Ужасный — за неуступчивый характер, с которым никто не мог совладать. Да и стоило ли? Лопес уже в 17 лет попал в сборную Кубы, но не все шло гладко. На своем первом крупном соревновании — чемпионате мира 2002 года — молодой Лопес с треском провалился. Он финишировал 13-м в весовой категории до 120 кг. А на следующий год выступил и того хуже — занял 16-е место.

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Не заладилось и на Олимпиаде в Афинах — в четвертьфинале кубинца остановил россиянин Хасан Бароев, ставший впоследствии Олимпийским чемпионом и лишенный медали. "Не понимаю, что я тогда делал не так. Я был готов, был заряжен. Но медали не шли ко мне", — вспоминал об этом впоследствии Лопес. Но начиная с 2005 года результаты упорного и упрямого кубинца пошли вверх. Он стал чемпионом мира в 2005, 2007, 2009 и 2010 годах. Параллельно Лопес восстановил паритет с Бароевым, выиграв в финале Олимпийских игр в Пекине. С этого момента и началось правление кубинца. С уходом Бароева по пятам за Лопесом следовал турок Рыза Каяалп. И хоть золотые медали Каяалп не завоевывал, но периодически портил кровь кубинцу. Потом Лопесу покорились Игры в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Везде он разносил соперников и вот уже вплотную приблизился к Карелину.

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"Лопес теперь уже трехкратный олимпийский чемпион, это надо учитывать, — сказал тогда Карелин пресс-службе ЦСКА. — Все соперники кубинца ему проиграли на пути к трем золотым олимпийским медалям. Как они могут говорить, что он несовершенен, если все они у него падали. Вы ждете, что проигравшие ему соперники скажут: Лопес — тряпка? Не получится, не бьется по табличке. Надо превозносить, чтобы не утратить собственное величие". Но Лопес уже дышал в спину. Говорят, что у кубинских спортсменов нет возраста и к 30 они только набирают обороты. Похоже, в случае с Лопесом так и есть. Он почти не выступал перед Играми в Токио, разве что на паре региональных соревнований. Но гарантировал всем, что приедет в своей лучшей форме. И не соврал. В Токио он разнес всех в пух и прах, без шансов. А после финала ходил и улыбался, о чем-то по видео говорил с президентом Кубы, шутил над журналистами и признавался в уважении к Карелину. "Я его очень уважаю, — сказал Лопес. — Карелин был мотивацией для меня, я смотрел и хотел быть еще лучше. Он настоящий медведь, пример для всех нас, мы учились на его схватках. Но сейчас я лучший, хотя и выражаю ему большое уважение и признание".

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