Влияние "Науки". Как проблемы со стыковкой модуля сказались на земной космонавтике

Описание Многоцелевой лабораторный модуль “Наука” © Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий/Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Последние 10 дней с момента старта российского модуля "Наука" стали одними из самых нервных и тревожных для всех любителей космонавтики. Минимум информации, проблемы с двигателями, успешная стыковка, а затем внезапное включение двигателей, когда модуль уже был пристыкован к станции. Пожалуй, что-то подобное можно вспомнить только во время старта американского космического корабля Starliner CST-100 от компании Boeing в 2019 году. Там тоже все пошло не так почти сразу, и статус миссии повис между неудачей и фатальностью. Как это ни странно, но нынешнему запуску американской миссии могла помешать именно "Наука". Или дело было все-таки в погоде? Волевым решением

Мало кто верил, что многофункциональный лабораторный модуль "Наука" будет запущен. После того как у него нашли загрязнение в топливной системе, судьба модуля повисла на волоске — шли года, а справиться с металлической стружкой все не получалось. Считалось, что так как модулю уже больше двух десятков лет, из которых более пяти лет он не мог выйти из цехов, то если однажды он выедет оттуда, то, скорее всего, сразу в музей. Однако в августе 2020 года состоялась отправка многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) на Байконур, а в январе 2021 года стало известно о дате запуска — 15 июля этого же года. Увы, но запуск пришлось отложить, аппарат был возвращен в монтажно-испытательный корпус. Официально причины возвращения не были названы, в интернете же основной версией стало отсутствие термоизоляции на датчиках модуля. В результате дата запуска перенеслась на 21 июля, а стыковка с МКС была назначена на 29 июля. Запуск "Науки" был очень ожидаемым событием — уже много лет, с момента создания Международной космической станции, Россия не запускала модулей таких габаритов. Поэтому МЛМ для некоторых стал своеобразным символом возвращения России в большую космонавтику. Правда, это не совсем так — два года назад в точку Лагранжа L2 системы Земля — Солнце Роскосмос запустил космическую обсерваторию "Спектр-РГ". Но именно "Наука" стала более близкой и понятной обществу. Ракета "Протон-М", при помощи которой осуществлялась доставка модуля, отработала отлично, и очень многие поспешили обрадоваться и поздравить Роскосмос с успешным запуском. Увы, как оказалось, cразу после запуска появилось множество сообщений о проблемах. Причем определить, какие из них реальные, а какие нет, было невозможно, еще и Роскосмос хранил молчание.

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Как стало известно, циклограмму полетов изменили, и первые сутки модуль не включал курсовые двигатели и не менял свою орбиту. Из-за возникших проблем Роскосмос отложил отстыковку модуля "Пирс" от МКС минимум на сутки. Ситуация становилась все более сложной и напряженной. Появились сообщения о том, что если двигатели не получится запустить, то "Наука" потеряет орбиту, начнет неконтролируемое снижение и упадет на Землю. Специалистам из Центра управления полетами удалось решить эту проблему — сначала изменили орбиту, использовав менее мощные двигатели причаливания и стыковки. Затем, еще спустя сутки, смогли запустить основные двигатели и провести требуемую коррекцию. Внезапный поворот В итоге стыковка, назначенная на 29 июля, произошла успешно. Но позднее, когда все уже расслабились, внезапно запустились двигатели ориентации "Науки" по оси тангажа. Это привело к тому, что станция начала медленно поворачиваться. Для того чтобы остановить вращение, были включены двигатели сначала модуля "Звезда", а потом и космического корабля "Прогресс". Случившаяся нештатная ситуация стала причиной переноса открытия люков в модуль, еще какое-то время ушло на то, чтобы проверить возможные повреждения на станции. Пришли к выводу, что инцидент все же не представлял опасности для экипажа, а МКС не получила повреждений. Руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что инцидент 29 июля произошел из-за кратковременного сбоя программного обеспечения, в результате которого была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод. То есть "Наука" попыталась продолжить стыковаться в автоматическом режиме, что повлекло за собой вращение всей МКС. В это же время NASA заявило о том, что в связи с ситуацией на Международной космической станции переносит на резервную дату тестовый запуск космического корабля Starliner CST-100, назначенный на 30 июля. И тут возникла очень странная ситуация.

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