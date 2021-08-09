На пути к былому Шарму. Каким будет возвращение российских туристов на курорты Египта?

Начиная с понедельника египетские курорты спустя почти шесть лет вновь примут самолеты из России, что стало возможным после отмены в июле соответствующего запрета для российских авиакомпаний. Россияне, соскучившиеся по Шарм-эш-Шейху, Хургаде и другим жемчужинам красноморского побережья, смогут вновь насладиться отдыхом, добираясь в эти города уже без пересадок.

Хотя власти арабской республики постарались учесть все пожелания российской стороны, в том числе связанные с противоэпидемическими мерами, процесс возвращения туристов на египетские курорты на начальном этапе не обещает быть устлан розами.

Цена вопроса

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Пока что рейсы будет осуществлять только авиакомпания "Россия" по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю, являясь, по сути, монополистом в данном сегменте. Между тем несколько дней назад допуск на полеты на египетские курорты получили еще девять российских авиаперевозчиков: "Аэрофлот", "Победа", S7, "Смартавиа", "Нордстар", "Уральские авиалинии", Azur Air, Nordwind и Royal Flight. Однако компании смогут осуществлять рейсы лишь тогда, когда оперативный штаб по борьбе с коронавирусом увеличит частоту выполнения полетов по этому направлению. О планах по осуществлению перелетов между курортами Страны пирамид и Россией заявляют также и египетские авиаперевозчики. Так, буквально вечером в воскресенье EgyptAir объявила о запуске с 9 августа семи новых семи рейсов в неделю — по 4 рейса в Хургаду и 3 — в Шарм-эш-Шейх.

В этой связи, как сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, цены на путевки для россиян пока будут оставаться высокими. "Дело в том, что перелеты на регулярных рейсах дороже, чем на чартерах. И пока разрешили очень маленькое число рейсов, а это означает, что цены, по крайней мере, будут высокими", — указала представитель АТОР.

Так, по данным системы бронирования "Библио Глобус", пакетный тур на двоих в Шарм-эш-Шейх на семь ночей с вылетом 9 августа в трехзвездочный отель (все включено) обойдется от 80 732 рублей; в четырехзвездочный — от 81 939 рублей (с завтраками) и от 86 617 рублей (все включено). Пакетный тур на 7 ночей в отель категории "пять звезд" (все включено) будет стоить от 92 505 рублей, а отдых в отеле “пять звезд” Deluxe (Rixos) — от 174 667 рублей на двоих.

Таким образом, стартовые цены на Египет сейчас выглядят примерно на 60-80% дороже, чем аналогичные предложения по Турции

По словам Ломидзе, спрос на туры в Египет восстановится не ранее сентября 2022 года при соблюдении ряда условий: отсутствие очередных волн пандемии коронавируса и вспышки COVID-19 в самом Египте, сохранение ограничения на передвижение, а также возобновление чартеров из других городов России, а не только из Москвы.

Египет в ожидании гостей

В то же время в самой арабской республике с нетерпением ждут возвращения туристического потока из России, который в лучшие времена достигал более 13 млн гостей в год. В этой связи здесь основательно подготовились к возобновлению авиасообщения. Так, уже к июню завершилась вакцинация от коронавируса всего занятого в туризме на красноморских курортах персонала. Как подчеркнул министр туризма и по делам древностей Египта Халеда аль-Анани, препарат против COVID-19 получили все работники отелей, гостиничных комплексов, кафе, ресторанов и базаров, а также занятые на туристических перевозках в провинциях Красное море и Южный Синай.

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Кроме того, как заявил недавно министр гражданской авиации Мухаммед Манар Инаба, все гостиницы главных туристических центров, а также аэропорты Шарм-эш-Шейха и Хургады недавно прошли перерегистрацию и получили международные свидетельства о готовности с точки зрения соблюдения антикоронавирусных мер и проведения противоэпидемических мероприятий.

Надеются в Египте и на позитивную оценку со стороны межведомственной комиссии из РФ, посетившей курорты Страны пирамид с 27 по 30 июля. Как информировал ТАСС источник в Минавиа республики, свою положительную роль должна сыграть наметившаяся в последние месяцы динамика снижения заболевших COVID-19: если в мае — начале июня ежедневно фиксировали свыше 1 000 новых случаев заражения, то сейчас суточный прирост числа инфицированных снизился до 30-50 человек. Всего в стране с населением более 100 млн человек было зарегистрировано свыше 284 тысяч случаев заболевания COVID-19, более 232 тысяч пациентов уже выздоровели, от осложнений умерли 16 487 человек.

В связи с улучшением эпидемической ситуации правительство страны отменило с 1 июня действовавшие ранее ограничения на работу кафе, ресторанов, магазинов и торговых центров до 21:00. При этом власти неизменно требуют соблюдения всех противоэпидемических мер предосторожности.

Новые возможности

Невзирая на сохраняющиеся трудности, в Египте на всех уровнях — от уличных торговцев до государственных чиновников — очень надеются на скорейшее возвращение былого числа российских туристов

За время карантина местный туризм, пострадавший сначала из-за внутриполитических потрясений последнего десятилетия, а затем после взрыва российского пассажирского самолета над Синаем в 2015 году, терял до 1 миллиарда долларов в месяц. Лишь в начале этого года удалось выйти, как здесь отмечают, на устойчивый подъем: уже в январе страну посетили 300 тысяч человек, а к концу апреля эта цифра выросла до 520 тысяч. Но особые надежды египтяне возлагают, конечно, на российских туристов, для многих из которых Шарм-эш-Шейх и Хургада были когда-то почти что вторым домом.

Как указал посол России в Египте Георгий Борисенко в опубликованном недавно на сайте нашего диппредставительства комментарии, российская сторона за последние годы убедилась в том, что аэропорты и курорты Египта кардинально усилили меры безопасности и поэтому есть все основания надеяться на то, что возобновление авиасообщения откроет огромные возможности для взаимодействия в туристической сфере.

Руслан Сулейманов