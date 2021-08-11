"Я делаю это со всеми": как губернатор Нью-Йорка превратился из героя в изгоя

Ухода Эндрю Куомо с поста губернатора штата Нью-Йорк ждали — это был лишь вопрос времени. Он сопротивлялся практически до самого конца. С декабря прошлого года, когда одна из жертв впервые обвинила его в сексуальных домогательствах, он трижды заявлял, что не будет уходить в отставку. В конце концов, после того как прокурор штата опубликовал расследование почти на 170 страницах о совершенных Куомо домогательствах, уйти его призвал уже президент США Джо Байден. Если бы Куомо не захотел покинуть пост "по-хорошему", ему бы все равно почти наверняка пришлось сделать это — законодательное собрание штата проводит процедуру импичмента, а ряд жертв заявили о намерении добиваться начала уголовного преследования губернатора. Ни импичмент, ни уголовное расследование, по всей видимости, остановлены не будут. Однако уходить по решению законодателей, к тому же, возможно, сразу на скамью подсудимых, для Куомо, которого всего год назад некоторые СМИ называли возможным участником президентской гонки в США в 2024 году, было бы очевидно хуже, чем сейчас, в разгар борьбы — пусть признавшим поражение, но не побежденным. Американская мечта

На эту тему Губернатор Нью-Йорка заявил, что уходит в отставку

Отставку Куомо, пусть и прогнозируемую, с удивлением восприняли и СМИ, и многие жители штата. Пресс-конференцию губернатора смотрели на рабочих местах, там же делились новостями о его уходе, сопровождая обмен мнениями репликами "невероятно" и "от него такого ждать не приходилось". Даже в штаб-квартире ООН, когда официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик закончил свой брифинг под камеру и перешел к неформальному общению с журналистами, беседа сразу переключилась на отставку Куомо. Это важные новости и для всемирной организации, поскольку ее штаб-квартира находится именно в Нью-Йорке и, например, в вопросе коронавирусных ограничений ее работа сильно зависит от политики властей штата, особенно в преддверии недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Мало кто верил, что Куомо сдастся сам — он всегда был борцом. Однако больше поражает скорость его падения: если на политический олимп он забирался десятки лет, то падение с него заняло чуть больше полугода. Куомо родился в 1957 году в Нью-Йорке — внук итальянских иммигрантов. Его отец Марио, член Демократической партии США, сделал успешную карьеру в юриспруденции, откуда ушел в политику, и сам занимал пост губернатора штата с 1982 по 1994 год. Только завершив обучение на юриста, Эндрю Куомо, также, конечно, член Демократической партии, в 1982 году начинает работу в аппарате отца, а позднее занимает различные должности в органах управления штата и города Нью-Йорк. В 1993 году, с приходом в Белый дом демократа Билла Клинтона, Куомо отправляется в Вашингтон, где сначала работает заместителем министра жилищного планирования и городского развития, а затем и министром. Политической карьере помогает женитьба на Керри Кеннеди — дочери Роберта Кеннеди. Роберт (или, как его чаще называют, Бобби) Кеннеди — фигура в американской политической мифологии не менее значимая, чем застреленный в Далласе его брат Джон. Если последний успел показать, на что способен в качестве президента, и часть американцев считает его достижения спорными, то Роберта застрелили в 1968 году во время избирательной кампании, в которой ему пророчили победу. Еще до этого, во время президентства брата, на посту генерального прокурора США он прославился как бескомпромиссный борец с итальянской мафией и сегрегацией на американском Юге.

На эту тему Заксобрание штата Нью-Йорк намерено скоро начать импичмент губернатора Куомо

Позднее, уже в 2010-х годах, по мере смены поколений такая клановость станет для Куомо скорее минусом — слишком часто она встречается в Демократической партии. Эндрю Куомо возвращается в Нью-Йорк в 2001 году, а в 2007-м становится генеральным прокурором штата. В 2010 году впервые избирается на пост губернатора — это достижение он повторяет в 2014 и 2018 годах. За время пребывания на этом посту он пробивает закон, разрешающий однополые браки, вводит ограничения на продажу и хранение полуавтоматического оружия, проводит меры, способствующие увеличению числа ньюйоркцев, имеющих право голосовать на выборах. Во время его третьего срока демократы получают полный контроль над законодательным собранием штата. Но истинный звездный час губернатора наступает во время начальных этапов пандемии COVID-19, весной 2020 года. Куомо каждый день выходит в эфир, чтобы поделиться с ньюйоркцами тяжелыми новостями и призвать их вместе встретить общую угрозу. Он вводит карантины и санитарные меры, останавливает жизнь штата и крупнейшего города США — любые потери, лишь бы спасти жизни людей. Тогда еще кандидат в президенты США Джо Байден ставит его в пример другим губернаторам, и тогда же в прессе появляются предположения, что Куомо может претендовать на президентский пост в 2024 году. В качестве успешного борца с коронавирусом он регулярно противопоставлялся занимавшему тогда пост президента страны Дональду Трампу. Их сравнение отражало различие в подходах к борьбе с пандемией на ее ранних стадиях между республиканцами и демократами и играло на руку последним. Падение Камелота У борца с пандемией в прошлом, впрочем, уже были темные пятна. После первого переизбрания в 2014 году он расформировал специальную комиссию по борьбе с коррупцией в органах власти. Офис генерального прокурора США расследовал этот инцидент. Хотя в действиях Куомо не было обнаружено состава преступления, его помощник Джозеф Перкоко был приговорен в итоге к шести годам тюремного заключения за получение взяток в размере $300 тыс. Когда осенью 2020 года Нью-Йорк накрыла новая волна коронавируса, даже более тяжелая, чем весной, стало ясно, что принятые Куомо меры желаемого результата не дали. Однако самый сильный удар последовал в декабре. Бывшая сотрудница администрации Куомо Линдси Бойлан обвинила его в сексуальных домогательствах. Политик отверг обвинения, но за ними последовали новые — через несколько месяцев против губернатора выступали уже 11 женщин, из которых девять ранее работали в администрации губернатора. Подробно с претензиями в адрес Куомо можно ознакомиться (и составить представление о степени его виновности) в докладе офиса генерального прокурора штата. Строго говоря, этот документ — лишь пробный шар, призванный выяснить, есть ли основания у выдвигаемых в адрес губернатора обвинений. Это просто собрание показаний женщин, заявивших о своих претензиях, и комментарии самого Куомо — по большому счету, ни те ни другие ничего не доказывают.

Однако определенную картину происходившего в резиденции губернатора на протяжении последних десяти лет они рисуют. Так, складывается впечатление, что Куомо никого не насиловал и не принуждал к сексу на рабочем месте, но постоянно намекал на возможность отношений, поднимал в разговорах темы измен. Мог поцеловать — в щеку или губы, положить руку на грудь или ниже спины. Женщины сами признаются, что хотя были шокированы действиями губернатора, все же постоянно сомневались — не произошло ли это случайно. Однако, как свидетельствует доклад прокурора, такие случайности происходили на протяжении многих лет и по отношению ко многим женщинам, большинство из которых находились в зависимом положении от губернатора, поскольку работали в его аппарате. Куомо заявлял, что это были безобидные дружеские объятия и поцелуи, а его комплименты и шутки искажали или неправильно понимали. В конце концов он заявил, что "делает так со всеми", и представил галерею фотографий, на которых целуется с бывшим президентом Биллом Клинтоном, бывшим вице-президентом Альбертом Гором, а также, по его собственным словам, "с белыми и черными, молодыми и старыми, гетеросексуалами и представителям ЛГБТ". По его словам, такие действия показывают тепло и любовь. Офис прокурора штата обнаружил также, что героический борец с коронавирусом Куомо всю прошлую весну скрывал реальное количество жертв пандемии в домах престарелых — их было не 8 тыс., а 12 тыс. Но именно обвинения в сексуальных домогательствах вызвали бурю в прессе и призывы к отставке. На кону — промежуточные выборы 2022 года. Если республиканцам удастся хоть частично взять реванш, они смогут полностью блокировать в Конгрессе все инициативы Байдена. В такой ситуации Куомо, безусловно, будет балластом, тянущим партию вниз. Новая политика Отставка Куомо — это еще далеко не конец истории ни самого губернатора, ни политических потрясений в Нью-Йорке. Некоторые из его действий — касания груди и ягодиц подчиненных — подпадают под уголовные статьи. Доказать их умышленный характер будет непросто, однако и исключать такое развитие событий все-таки нельзя. С уверенностью можно говорить лишь о том, что политическая карьера Куомо окончена.

На эту тему В Нью-Йорке устроили салют в честь вакцинации от коронавируса 70% горожан