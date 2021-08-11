Грошовое жилье: почему в Италии не покупают дома за один евро

Описание Жилые кварталы в городе Самбука-ди-Сицилия. Квартиру в таком доме можно купить за €1 © Giulio Piscitelli/contrasto via Reuters Connect

Несколько лет назад в Италии наделали достаточно много шума, главным образом медийного, сообщения о том, что власти небольших городков начали объявлять о продаже жилья за символическую плату — всего €1. Как правило, речь шла о мало чем примечательных (но часто замечательных) городках на юге Апеннин, нередко даже на берегу моря. Инициатива была нацелена скорее на мигрантов для привлечения рабочих рук в места, где средний возраст населения сильно превышал минимальный пенсионный.

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Потом в СМИ об этих предложениях недвижимости как-то забыли. Но пандемия COVID-19 еще больше выявила проблемы старения населения и неблагоустроенности слишком многих семей в Италии. И вот ровно год назад, когда первая волна коронавируса немного отпустила хватку, о продаже нескольких заброшенных домов по цене €1 объявили власти Таранто. Печально известный своей неблагополучной экологической обстановкой из-за вредного сталелитейного производства южный город, омываемый Ионическим морем, стал самым крупным в Италии, где решили продавать дома по символической цене. Сейчас таких городов насчитывается уже несколько десятков — и не только на традиционно более бедном юге, но и в северных и центральных областях, — и все они объединены в проект "Дома за €1". Гарантами проекта выступают муниципальные администрации, которые и являются продавцами ветхого жилья, нуждающегося в реконструкции. То есть это точно не дома "под ключ", и в них не то что жить нельзя, в некоторые входить опасно. Разумеется, по итогу никаким рабочим и нерабочим (экономическим) простым мигрантам, а тем более беженцам такая покупка не по карману. Да и более обеспеченные семьи не соблазняются такой перспективой. Причина проста — это жилье в заброшенных или полузаброшенных районах, откуда люди уезжают из-за отсутствия работы, а старики умирают в силу возраста. Проект с умом Кроме того, грошовое жилье требует от нового владельца исполнения целого ряда обязательств. А именно: после заключения контракта о купле-продаже покупатель обязуется представить проект по реконструкции (выполняется профессиональными студиями и, как правило, дороже, чем обычный ремонт) и завершить работы в определенные муниципалитетом сроки. Кроме того, на покупателя ложатся все расходы по оформлению сделки и налоги. В общем, "фантастическое предложение" оказывается не таким уж привлекательным на поверку. Поэтому оно оказалось не очень востребованным, и проекту было решено оказать государственную поддержку. Теперь государство предлагает значительные финансовые льготы за проекты реконструкции и восстановления. Если они осуществляются с учетом новейших экологических норм, то государство возвращает до 110% стоимости работ в форме списанных и сниженных налогов в течение нескольких последующих лет. Муниципалитеты стараются привлечь местные банки, которые предоставляют кредиты, особенно молодым людям. Различные налоговые сборы снижаются. Но остается все равно главная проблема — работа.

Описание Квартира которую можно купить за €1 © Giulio Piscitelli/contrasto via Reuters Connect

И тут на выручку приходит любовь иностранцев к итальянским красотам. Несколько лет назад Министерство культуры Италии приняло концепцию развития туризма, которая предусматривает продвижение маршрутов по так называемой "Малой Италии", к которой относятся сотни небольших городов по всем Апеннинам. Все, кто бывал в этой стране, знают, что невероятная красота тут может быть, что называется, за углом. Именно поэтому в последние годы особое распространение получили небольшие туристические структуры — от B&B до сельских гостиниц (агритуризмо) и так называемых Hotel diffusi. "Разбросанный отель" — концепция гостиничного бизнеса, которая впервые появилась еще в 1980-х годах именно в Италии как способ возвращения к жизни небольших исторических городков и деревень.

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Пожалуй, самым успешным и крупным примером можно назвать Матеру — город, в буквальном смысле слова выдолбленный в скалах. В 1993 году Матера была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Живописные пещеры, привлекающие кинематографистов, углядевших в них пейзажи Святой Земли времен Христа, некогда служили жилищем местным беднякам, которые нередко делили помещения в скалах с домашним скотом. В 1952 году эти вредные для здоровья сырые жилища были расселены, вокруг возвели современный город, где сейчас живет около 60 тыс. человек. Большинство из них задействованы в обслуживании туристической индустрии, а бывшие жилые пещеры превращены в гостиницы и рестораны. В 2019 году Матера, где находятся древнейшие первые христианские церкви, также в скалах, стала европейской столицей культуры. Известно, что туризм — один из наиболее пострадавших от пандемии секторов экономики, и очевидно, что развитие проекта "Дом за €1" в туристическом направлении сильно отстанет. Но когда-нибудь пандемия кончится, а Италия останется такой же прекрасной и манящей. Города-призраки Согласно статистическим данным, на Апеннинах существует от 10 тыс. до 12 тыс. практически опустевших живописных средневековых городков. Половина из них заброшена, а в остальных проживают несколько десятков человек. Доводилось и мне бывать в одном таком городе в центральной области Умбрия (даже название не указано). Живет там одна пара: он — очень пожилой мужчина, она — чуть помоложе, румынка. Стала ли она женой после того, как была нанята ухаживать за этим одиноким мужчиной, не знаю, но факт в том, что теперь именно она хранит историю затерявшегося в умбрийских холмах городка, собирая в небольшом темном доме все подряд и выпуская календари с кошками, которых они подкармливают. Сам городок представлен всего несколькими домами вокруг площади перед старым дворцом аристократической семьи. Все забито балками и деревянными распорками, которые удерживают здания от обрушения, — печальное свидетельство того, что у государства нет средств на реставрацию. Но есть и более счастливые примеры, когда такие города-призраки обретают вторую жизнь. Однажды, проезжая опять же по Умбрии, в долине реки Нера два неаполитанских архитектора Дженнаро Матачена и Маттео Скарамелла обратили внимание на каменные стены городка, каких в тех местах немало. Позже в альбоме американского архитектора и фотографа Нормана Карвера, где были собраны фото "итальянских городов в холмах", они увидели изображение Постиньяно. Американец запечатлел город в 1967 году, незадолго до того, как сократившееся до нескольких десятков человек население окончательно покинуло средневековые дома. Город полностью опустел в результате так называемой внутренней миграции. В Постиньяно, история которого восходит к Х веку, в середине ХХ столетия не было ни водоснабжения, ни электричества, ни канализации, не говоря уже о других благах цивилизации. Жители ходили за водой к единственному колодцу, благо Умбрия, не имеющая выхода к морю, богата источниками пресной воды. Из-за тотальной бедности люди уезжали в большие города в поисках работы, а к 1967 году правительство предоставило специальные льготы, чтобы расселить Постиньяно.

Немалых усилий стоило Матачене и Скарамелле оформить сделку по покупке: ведь несмотря на то, что дома в городке пустовали уже более 20 лет, у них были владельцы, которых пришлось разыскивать. На реставрацию ушло почти 20 лет и более €20 млн. В итоге воссозданный городок превратился в тот самый "разбросанный отель" или кондоминиум, в котором квартиры выставлены на продажу, разумеется, за цену значительно более высокую, чем символический €1. Главным образом предложения рассчитаны на иностранцев. До недавнего времени проект по восстановлению Постиньяно был самым крупным из подобных в Италии. Городу присвоен статус национального памятника. Студия Матачены и Скарамеллы специализируется главным образом на восстановлении и адаптации исторических зданий под современные выставочные пространства. Одна из их непревзойденных работ — Музей форума Траяна в Риме. В итальянских СМИ периодически появляются статьи о том, как русские скупают средневековые городки и делают из них фешенебельные курорты, где принимают чуть ли не глав государств и правительств и коронованных особ. Излюбленные средствами массовой информации легенды. Но это многомиллионные проекты, которые, как и Постиньяно, если и окупятся (не факт), то через много-много лет. Жизнь в глубинке Тем не менее Италия прекрасна тем, что даже в глубинке все же жить можно, и даже с удовольствием. Особенно если нет необходимости постоянно работать, чтобы иметь средства к существованию. В последние годы после периода массового оттока жителей из сельской местности уход несколько затормозился. Во-первых, больший престиж получило сельское хозяйство, а фермеры — значительные субсидии, в том числе из европейских фондов. И, к счастью, везде остаются преданные земле люди, которые готовы трудиться на ней в поте лица. Также растет число тех, кто в задымленных и суетных больших городах все больше начинает ценить экологически чистые продукты, свежесть природы и красоты пейзажей.

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