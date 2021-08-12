Что станет с главным достоянием Франции? В Бордо и долине Луары готовятся к потерям

Все новые капризы погоды на протяжении года умножили на пороге осени тревоги французского виноделия. Первые предпосылки для пересмотра прогнозов в сторону понижения заложили апрельские заморозки, резкость и суровость которых связали с климатическими изменениями.
В Бургундии, Шампани, долине Луары температура порой понижалась до минус 7 °C. Тогда виноделам пришлось разжигать костры и предпринимать другие экстренные усилия, чтобы обогревать виноградники.
В мае на плантации обрушился сильный град. Не менее масштабные проблемы создали июльские проливные дожди. И вслед за этим — грибковые атаки. Особенно яростным оказался натиск милдью — заболевания, представляющего одну из самых серьезных угроз для европейских виноградных плантаций.
Учитывая всю гамму бедствий, поразивших французские виноградники в минувшие месяцы, урожай этого года может оказаться одним из худших в послевоенное время. Как предупредил глава отраслевого синдиката бордоских вин Стефан Габар, суммарные потери от пережитых невзгод могут составить до трети урожая. "Где-то, к сожалению, не соберут ничего", — не исключил он. Это дополнительная и весьма чувствительная проблема для французской экономики, пострадавшей от локдауна и других ограничительных мер с наступлением пандемии COVID-19.
На родине великих вин
Бордо — "жемчужина Аквитании", родина великих французских вин. Поэтому прогноз с берегов Гаронны о том, что отрасль рискует оказаться в свободном падении, звучит особенно драматично. Впрочем, энологи указывают, что в зависимости от географии и других факторов перспективы отнюдь не одинаковы — от гибели большей части урожая на одних плантациях до не более 5–10% потерь на других.
Подобным же образом обстоит дело и в исторической области Турень, замки которой называют "садом Франции". По оценке ее горячего патриота Бенуа Готье, возглавляющего региональную федерацию виноделов, в знаменитой долине Луары владения на востоке департамента были затронуты непогодой сильнее, чем, например, Шинон или Бургей на западе региона.
"Нет плохих лет, есть неважные хозяева, — убежден вместе с тем эксперт. — Судьба миллезима 2021 года будет поэтому напрямую зависеть от усилий каждого".
После авиакосмической промышленности и парфюмерии продукция виноделия — третья статья национального экспорта, и каждый пятый гектолитр, проданный в мире, родом из Франции (первый в мире экспортер вина, страна производит ежегодно более 40 млн гектолитров; 1 гл = 100 л). Как подсчитали в Министерстве сельского хозяйства республики, эти объемы могут сократиться на 24%.
Тем временем внутренний рынок уже неуклонно сужался в последние десятилетия. С середины семидесятых потребление вина снизилось в стране со 100 до 40 л на человека. Но и сегодня Франция занимает в мире второе место по потреблению вина: в докризисном 2019 году здесь было продано 3,5 млрд бутылок, а оборот отрасли составлял €13 млрд, число занятых — 500 тыс. человек.
Череда неурожаев
В принципе Францию, можно сказать, преследует череда слабых урожаев — в 2016, 2017 и 2019 годах. Лучшей страховкой многие энологи считают запасы, которые были сделаны в благополучные годы. По убеждению специалистов, время в распоряжении хозяйств пока есть. В отличие от прошлых лет, когда его сбор начинался в конце августа, урожай в 2021 году не будет ранним. На этот раз придется дожидаться аж конца сентября.
Тем не менее, если верить наиболее пессимистичным прогнозам, уровень производства рискует все-таки оказаться "исторически низким", а Франции по силам удержать свои позиции на мировых рынках, лишь опираясь на обширные нераспроданные запасы.
В минувшем году, когда производство достигло рекордного за несколько лет показателя в 46,7 млн гектолитров, вино продавалось плохо из-за санитарных ограничений коронавируса в самой Франции, а также из-за сверхналогов, введенных по другую сторону Атлантики администрацией Дональда Трампа (они отменены на ближайшие пять лет командой его преемника в Белом доме Джо Байдена). Были несколько переоценены и перспективы на тот момент увеличения поставок в Китай.
По словам опытного винодела из южного департамента Эро, "прежние французские урожаи позволят удовлетворить запросы клиентов и поддержать рынки".
Напиток гасконцев
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила в начале минувшего десятилетия французское вино в свой список нематериального наследия человечества. Импозантный комплекс "Сите дю вен" ("Город вина"), построенный в Бордо пять лет назад за €80 млн, принимает этим летом больше гостей, чем в первый год пандемии. Несмотря на продолжение COVID-19 и введение санитарных пропусков, посещаемость комплекса выросла в летние месяцы почти на четверть.
Вино — словно фамильное серебро Франции, и проблемы отрасли, разумеется, тревожат аудиторию далеко за пределами профессионального круга. Социологи признают, что в любые времена французы не расположены к унынию, тем более имея такие антидепрессанты. Во Франции не раз публиковались исследования, утверждающие, что умеренное потребление вина может снижать риск кардиологических заболеваний — в этом мнении часть французских медиков укрепилась еще в XVI столетии. Доктор и литератор Франсуа Рабле, занимавший в 1532–1534 годах в Лионе пост главного врача госпиталя Notre Dame de Pitie, пошел дальше, пообещав в своем романе "Гаргантюа и Пантагрюэль": "Пейте всегда, и вы никогда не умрете".
Эффективным антидепрессантом считал вино и автор классического труда "О духе законов" Шарль Луи де Монтескье. "Воздух, лоза и вино с берегов Гаронны вместе с нравом гасконцев составляют замечательное противоядие от меланхолии", — считал философ. В национальном агентстве здравоохранения сегодня напоминают согражданам о необходимости оставаться в разумных пределах и "воздерживаться от употребления вина каждый день".
Несколько лет назад в парламенте была создана Национальная ассоциация избранников винодельческих регионов. Именно она забила сейчас тревогу. Сенатор Натали Делатр, представляющая избирателей Жиронды, и депутат Филипп Юппе, избранный от департамента Эро, заявили об "отчаянной ситуации в отрасли", призвав премьер-министра Жана Кастекса разработать "срочный план спасения виноделия". Глава правительства откликнулся обещанием программы мер в €1 млрд. К настоящему времени первыми получили помощь начинающие хозяева.
Обещание президента
Государство готовит и новые законодательные инициативы. "Горький миллезим", как уже прозвали — возможно, преждевременно — урожай 2021 года, придал особую актуальность дискуссиям о необходимости модернизировать систему страхования в сельском хозяйстве. Эксперты высказывают мнение, что при проведении ее в Матиньонском дворце, резиденции премьера, необходимо принять во внимание в полном объеме происходящие климатические изменения. По словам энергичного министра сельского хозяйства Жюльена Денорманди, занимающего этот пост во французском правительстве чуть более года, проект такой реформы будет внесен в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) сразу же после завершения летних каникул. При этом календарь помощи определяют банки и страховые компании.
Отмечу, что менее чем за год до президентских выборов такой демарш приобретает особое значение для действующего главы государства Эмманюэля Макрона, который, как полагают многие, будет бороться за второй мандат и заинтересован во влиятельной группе избирателей. В свою очередь в отрасли хотели бы видеть в хозяине Елисейского дворца союзника в выпавших на ее долю испытаниях. "Всем вам, кто повсюду во Франции неустанно боролся, чтобы защитить плоды своего труда, я хочу выразить полную поддержку в этом сражении, — заявил Макрон в своем Twitter. — Держитесь! Мы будем оставаться на вашей стороне". Успокоят ли владельцев виноградников в Бордо и на Луаре эти обещания президента республики?
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