Что станет с главным достоянием Франции? В Бордо и долине Луары готовятся к потерям

Все новые капризы погоды на протяжении года умножили на пороге осени тревоги французского виноделия. Первые предпосылки для пересмотра прогнозов в сторону понижения заложили апрельские заморозки, резкость и суровость которых связали с климатическими изменениями. В Бургундии, Шампани, долине Луары температура порой понижалась до минус 7 °C. Тогда виноделам пришлось разжигать костры и предпринимать другие экстренные усилия, чтобы обогревать виноградники. В мае на плантации обрушился сильный град. Не менее масштабные проблемы создали июльские проливные дожди. И вслед за этим — грибковые атаки. Особенно яростным оказался натиск милдью — заболевания, представляющего одну из самых серьезных угроз для европейских виноградных плантаций.

Учитывая всю гамму бедствий, поразивших французские виноградники в минувшие месяцы, урожай этого года может оказаться одним из худших в послевоенное время. Как предупредил глава отраслевого синдиката бордоских вин Стефан Габар, суммарные потери от пережитых невзгод могут составить до трети урожая. "Где-то, к сожалению, не соберут ничего", — не исключил он. Это дополнительная и весьма чувствительная проблема для французской экономики, пострадавшей от локдауна и других ограничительных мер с наступлением пандемии COVID-19. На родине великих вин Бордо — "жемчужина Аквитании", родина великих французских вин. Поэтому прогноз с берегов Гаронны о том, что отрасль рискует оказаться в свободном падении, звучит особенно драматично. Впрочем, энологи указывают, что в зависимости от географии и других факторов перспективы отнюдь не одинаковы — от гибели большей части урожая на одних плантациях до не более 5–10% потерь на других.

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Подобным же образом обстоит дело и в исторической области Турень, замки которой называют "садом Франции". По оценке ее горячего патриота Бенуа Готье, возглавляющего региональную федерацию виноделов, в знаменитой долине Луары владения на востоке департамента были затронуты непогодой сильнее, чем, например, Шинон или Бургей на западе региона. "Нет плохих лет, есть неважные хозяева, — убежден вместе с тем эксперт. — Судьба миллезима 2021 года будет поэтому напрямую зависеть от усилий каждого". После авиакосмической промышленности и парфюмерии продукция виноделия — третья статья национального экспорта, и каждый пятый гектолитр, проданный в мире, родом из Франции (первый в мире экспортер вина, страна производит ежегодно более 40 млн гектолитров; 1 гл = 100 л). Как подсчитали в Министерстве сельского хозяйства республики, эти объемы могут сократиться на 24%.

Тем временем внутренний рынок уже неуклонно сужался в последние десятилетия. С середины семидесятых потребление вина снизилось в стране со 100 до 40 л на человека. Но и сегодня Франция занимает в мире второе место по потреблению вина: в докризисном 2019 году здесь было продано 3,5 млрд бутылок, а оборот отрасли составлял €13 млрд, число занятых — 500 тыс. человек. Череда неурожаев В принципе Францию, можно сказать, преследует череда слабых урожаев — в 2016, 2017 и 2019 годах. Лучшей страховкой многие энологи считают запасы, которые были сделаны в благополучные годы. По убеждению специалистов, время в распоряжении хозяйств пока есть. В отличие от прошлых лет, когда его сбор начинался в конце августа, урожай в 2021 году не будет ранним. На этот раз придется дожидаться аж конца сентября. Тем не менее, если верить наиболее пессимистичным прогнозам, уровень производства рискует все-таки оказаться "исторически низким", а Франции по силам удержать свои позиции на мировых рынках, лишь опираясь на обширные нераспроданные запасы.

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В минувшем году, когда производство достигло рекордного за несколько лет показателя в 46,7 млн гектолитров, вино продавалось плохо из-за санитарных ограничений коронавируса в самой Франции, а также из-за сверхналогов, введенных по другую сторону Атлантики администрацией Дональда Трампа (они отменены на ближайшие пять лет командой его преемника в Белом доме Джо Байдена). Были несколько переоценены и перспективы на тот момент увеличения поставок в Китай. По словам опытного винодела из южного департамента Эро, "прежние французские урожаи позволят удовлетворить запросы клиентов и поддержать рынки". Напиток гасконцев Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила в начале минувшего десятилетия французское вино в свой список нематериального наследия человечества. Импозантный комплекс "Сите дю вен" ("Город вина"), построенный в Бордо пять лет назад за €80 млн, принимает этим летом больше гостей, чем в первый год пандемии. Несмотря на продолжение COVID-19 и введение санитарных пропусков, посещаемость комплекса выросла в летние месяцы почти на четверть.

Описание "Сите дю вен" ("Город вина") в Бордо © EPA/CAROLINE BLUMBERG

Вино — словно фамильное серебро Франции, и проблемы отрасли, разумеется, тревожат аудиторию далеко за пределами профессионального круга. Социологи признают, что в любые времена французы не расположены к унынию, тем более имея такие антидепрессанты. Во Франции не раз публиковались исследования, утверждающие, что умеренное потребление вина может снижать риск кардиологических заболеваний — в этом мнении часть французских медиков укрепилась еще в XVI столетии. Доктор и литератор Франсуа Рабле, занимавший в 1532–1534 годах в Лионе пост главного врача госпиталя Notre Dame de Pitie, пошел дальше, пообещав в своем романе "Гаргантюа и Пантагрюэль": "Пейте всегда, и вы никогда не умрете". Эффективным антидепрессантом считал вино и автор классического труда "О духе законов" Шарль Луи де Монтескье. "Воздух, лоза и вино с берегов Гаронны вместе с нравом гасконцев составляют замечательное противоядие от меланхолии", — считал философ. В национальном агентстве здравоохранения сегодня напоминают согражданам о необходимости оставаться в разумных пределах и "воздерживаться от употребления вина каждый день".