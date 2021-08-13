Шанс на выход из пике: стоит ли Boeing принимать помощь от России

Описание Космический корабль Starliner © AP Photo/John Raoux

В начале текущей недели в Исследовательском центре им. М.В. Келдыша сообщили о том, что институт готов оказать помощь американской компании Boeing в решении проблем космического корабля Starliner. Это произошло на следующий день после того, как стало известно, что у корпорации серьезные проблемы с запуском частично многоразового пилотируемого транспортного космического корабля и нет понимания, когда он все-таки может состояться. Неравная гонка С имиджевой точки зрения сложности с космическим кораблем Starliner стали одним из самых сильных ударов для Boeing. Дело в том, что в большинстве других случаев (проблемы с ракетой Space Launch System, SLS, падения самолетов Boeing 737 MAX и многолетняя невозможность доделать военный топливозаправщик KC-46) у компании есть возможность объяснить трудности и задержки сложностью проектов. SLS так и вообще до начала создания Starship от SpaceX была самой большой из создаваемых в мире ракет.

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В случае с кораблем Starliner ситуация совсем иная — тут налицо гонка двух компаний, в которой Boeing проигрывает по всем статьям. И в такой ситуации свалить вину на проблемы в реализации из-за высокой технологичности проекта не получится, ведь у гораздо менее опытного конкурента получилось лучше. Значит, дело в Boeing? Я бы сказал, что все началось в феврале 2010 года, когда NASA объявило начало отбора по программе коммерческой доставки экипажей на Международную космическую станцию Commercial Crew Program. Из 36 компаний-претендентов были отобраны сначала пять финалистов, а в итоге 16 сентября 2014 года их осталось всего две — опытный Boeing и молодая компания Space Exploration Technologies, которая впоследствии будет переименована в SpaceX. В мае 2014 года они завершили начальный этап сертификационного процесса и перешли ко второй фазе программы. NASA озвучило, что победителю (или нескольким) гарантируется как минимум одна тестовая миссия с экипажем и от двух до шести штатных пилотируемых миссий на Международную космическую станцию (МКС). Стоит ли говорить, что почти все были уверены в легкой победе Boeing, имеющей огромный багаж по созданию космических аппаратов и самолетов. Более того, лояльность к компании демонстрировали и, мягко говоря, неравные контракты, которые NASA заключило с двумя финалистами. Соглашение с Boeing составило $4,2 млрд, со SpaceX — $2,6 млрд. При этом контрактные обязательства были одинаковы. То есть NASA хотело получить от SpaceX то же самое, но за меньшие деньги. Казалось, что победа в кармане у Boeing, но время показало, что это далеко не так. Вырывая победу К одной и той же задаче компании подошли по разному. Если SpaceX старалась максимально использовать задел от прошлых миссий, то Boeing решил экспериментировать — условия позволяли. SpaceX для проекта взяла ракету Falcon 9 и грузовой космический корабль Dragon 2, уже многократно испытанные в реальных условиях. Работа заключалась теперь в том, чтобы из грузового корабля создать пилотируемый.

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Boeing же решил обратиться к ракете "Атлас-5", но в уникальной, никогда ранее не использовавшейся конфигурации 422, с двумя двигателями RL-10 на разгонном блоке "Центавр" и двумя твердотопливными ускорителями. Корабль Starliner они тоже делали с нуля. Результат известен. Долгое время компании шли достаточно ровно, иногда казалось даже, что Boeing немного опережает. Но если у SpaceX тестовая миссия по запуску корабля без экипажа прошла без сучка и без задоринки, то Boeing споткнулся. 20 декабря 2019 года миссия Boe-OFT закончилась неудачей, космический корабль Starliner не смог состыковаться с Международной космической станцией. Причиной этого называют сбой в его программном обеспечении, которое активировалось гораздо раньше, чем требовалось: еще находясь прикрепленной к разгонному блоку, начала работать и тратить топливо впустую. Таким образом, к моменту, когда пора было совершать орбитальный маневр, в топливных баках корабля осталось слишком мало топлива, поэтому миссию прекратили и стыковку с МКС не совершили. Однако впоследствии выяснилось, что это была не единичная ошибка, и Starliner удалось вернуть целым лишь благодаря удаче. Тем временем SpaceX продолжила запускать теперь уже пилотируемые миссии, а Boeing дорабатывал свой Starliner еще полтора года. Старт был назначен на 4 августа 2021-го, но его сначала перенесли на один день (сославшись на проблемы, которые возникли при стыковке российского многофункционального лабораторного модуля "Наука"), затем еще на несколько, а теперь и вовсе отложили на неопределенный срок. Помощь зала Boeing застрял на одном месте, в то время как SpaceX совершает уже вторую пилотируемую миссию, а на 2022 год назначена первая коммерческая пилотируемая экспедиция на корабле Crew Dragon. И вот в таких условиях не будет ли логичным для американской многоопытной корпорации принять руку помощи от России? С учетом явного системного кризиса в организации, когда на кон поставлено слишком многое.

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