Когда на подвиги нет ни сил, ни желания: загадочная "Легенда о Зеленом рыцаре"

Мы привыкли, что историю делают великие люди, которые как будто с самого рождения готовились к жизни, полной подвигов и серьезных решений. Но что, если история более тривиальна и случайна, чем принято считать, и руку к ней приложили совсем недостойные ее мужи? Американский режиссер Дэвид Лоури сумел адаптировать для экрана средневековую поэму неизвестного автора "Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь" так, чтобы превратить ее в актуальный для нашего времени рассказ о муках выбора и поиске собственного предназначения. Сэр Гавейн (Дев Патель) — рыцарь Круглого стола, который попал туда не по совокупности заслуг, а из-за своего происхождения. В свободное время (а ввиду отсутствия работы все его время, в общем-то, свободное) он предпочитает ходить по кабакам и домам терпимости и общаться со своей неофициальной подругой Эссель (Алисия Викандер). Он еще не стал рыцарем, но планирует им стать когда-нибудь потом, еще есть время. После одной из бурных вечеринок Гавейн возвращается домой под Рождество, облачается в приличный наряд и идет на празднование к своему дяде, королю Артуру (Шон Харрис). Празднество прерывается неожиданным визитом Зеленого рыцаря, этакого энта (говорящие деревья из "Властелина колец") или брутального средневекового Грута, кому как больше нравится, который предлагает рыцарям Круглого стола рождественскую игру. Тот, кто осмелится выйти на бой с ним, должен ранить его и через год и один день прийти в Зеленую часовню, чтобы рыцарь смог нанести смельчаку удар той же силы. Гавейн видит в этом вызове возможность наконец-то начать историю своих славных подвигов. Он одалживает у короля меч и сносит Зеленому рыцарю голову с плеч, что сразу же превращает его в живую легенду. Правда, через год Гавейну придется исполнить уговор, и этот год проходит для новоиспеченной звезды слишком быстро.

Описание Кадр из фильма "Легенда о Зеленом рыцаре" © Кинокомпания "Вольга"

Это всего лишь пролог к основной истории, когда герой, поддавшись разговорам о долге и подвигах, седлает коня и отправляется на поиски Зеленой часовни и неминуемой смерти. Его странный, похожий на сон поход наполнен неприятными встречами, унижением, страхом, грандиозностью природы, магией, искушениями и мифами. Гавейн в этих испытаниях неуклюжий, трусливый и пассивный — больше всего в нем сильно желание поскорее вернуться домой к маме.

Лоури переворачивает историю с ног на голову и смотрит на нее с необычной стороны: его главный герой явно недотягивает не только до своего звездного статуса, но и вообще на звание того самого главного героя, на котором должен держаться весь фильм. При этом неземной красоты Патель неожиданно органичен в строгом средневековом образе и достаточно обаятелен, чтобы вызвать сочувствие к своему нестандартному персонажу, несмотря на то, что Гавейн инертен, нерешителен и местами трагически глуп

Любое путешествие — это встреча с подсознательным. На протяжении всего фильма Гавейн следует чужой воле, некоему расплывчатому предназначению и обещаниям славы и подвигов. Лорд (Джоэл Эдгертон), в замок которого попадает простуженный и изнуренный голодом рыцарь, во время разговора с ним удивляется — Гавейн настолько не уверен в себе, что все его ответы похожи на вопросы. Когда король Артур просит его рассказать историю, герой честно отвечает, что ему не о чем рассказывать. В общем, персонаж явно не вписывается в традиционные представления о благородных рыцарях Круглого стола, и в этом состоит его уникальность и предельная человечность.

Описание Кадр из фильма "Легенда о Зеленом рыцаре" © Кинокомпания "Вольга"

Таким образом, режиссер затрагивает сразу несколько любопытных тем: синдром самозванца; токсичную маскулинность; слепое следование чужим ожиданиям, которое в итоге приводит к тотальной нереализованности и неудовлетворенности; муки выбора между великими достижениями и желанием комфортной мещанской жизни и неизбежность судьбы. Гавейн в версии Лоури — Пателя станет близок всем молодым людям, которые не знают, что хотят от жизни, и поэтому идут по проторенной дорожке чьих-то других планов, представлений и концептов и апроприируют их. Герой явно страдает от концепции "благородного мужа" и ей не соответствует. Персонажи, окружающие Гавейна, постоянно захватывают его пространство — в фильме нет ни единой проходной актерской работы: энигматическая Сарита Чоудри в роли матери Гавейна; изможденный король Артур; аскетичная королева (Кейт Дики); трогательная, а затем и жутковатая Викандер сразу в двух ролях — Эссель и Леди; жутко обаятельный Эдгертон. Еще одной важной темой картины становится сама природа, олицетворяемая Зеленым рыцарем, и ее борьба за главенство над человеком.

Описание Кадр из фильма "Легенда о Зеленом рыцаре" © Кинокомпания "Вольга"