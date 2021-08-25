Пандемия в Австралии: от головокружительных успехов к новым волнам при тотальном локдауне

Так, вспышка в австралийском Сиднее застала власти штата и всего государства врасплох. Никто не ожидал, что в стране, на полтора года закрывшейся от мира, чтобы остановить распространение вируса, всего за пару месяцев разгорится настоящий пожар. Один человек — водитель машины, перевозившей международные экипажи в аэропорту им. Кингсфорда Смита, — стал источником заражения более чем 12 тыс. жителей штата Новый Южный Уэльс.

Объявлявшаяся не раз победа Австралии над COVID-19 спустя полтора года после начала пандемии не выглядит столь безусловной. Сегодня страна, отмечавшая свое благополучие на фоне общемирового карантина, борется с масштабной вспышкой коронавируса, остановить которую властям не удается уже почти три месяца. Меж тем все громче звучат разговоры о том, что тактика тотальной изоляции лишь отсрочила необходимость пройти путь, аналогичный тем, что стоял перед другими странами мира. К тому же австралийские локдауны сделали его гораздо более сложным и дорогим.

Сегодня Сидней объявляет один антирекорд по суточному числу зараженных за другим. Город зажат в тиски санитарных ограничений так, что, кажется, дальше некуда: введен комендантский час, в разрешенное время из дома может выходить только один член семьи, маски нужно носить всегда и везде, пятикилометровый отрезок — максимальное расстояние, на которое можно удаляться от своего места жительства, сколь бы важной ни была причина. На улицах повсеместно ходят патрули, которые проверяют прописку (горожанам рекомендуется носить с собой документ, где указан фактический адрес проживания) и причину выхода за пределы жилища. Эти же патрули стучат в двери домов и квартир, проверяя, все ли жильцы на месте и соблюдают ли правила изоляции.

Немногим лучше ситуация обстоит и во втором мегаполисе Австралии — Мельбурне, переживающем третью волну пандемии. Город, который в общей сложности провел в локдауне больше 200 дней, вновь и вновь оказывается в изоляции из-за новых вспышек, хотя и не столь значительных, как в Сиднее.

Люди настолько устали сидеть взаперти, что в минувшую субботу, 21 августа, на улицы вышли более 4 тыс. человек, протестующих против карантина. Впервые в истории Мельбурна полиция была вынуждена применить спецсредства — перцовые спреи и резиновые пули. В итоге 260 человек арестованы, а семеро полицейских в больнице. Власти штата признают, что это все неправильно и "не по-австралийски", но пути иного, чем строгая изоляция, предложить никто пока не может.

Свет в конце тоннеля?

В конце июля Научно-исследовательский институт им. Питера Доэрти обнародовал модели, предлагающие Австралии пути выхода из пандемии. Согласно выводам ученых, властям страны необходимо привить от 70% до 80% населения, чтобы сформировать коллективный иммунитет и закончить истории с локдаунами и изоляцией. Однако не все уверены в том, что вакцинация позволит вернуться к прежней жизни. И кредит доверия, выданный австралийцами правительству страны в начатое 2020 года, понемногу тает.

Несмотря на весьма существенные штрафы (5,5 тыс. австралийских долларов — $3,9 тыс.) австралийцы выходят на улицу, выступая против изоляции и карантина, поскольку не верят в эффективность этих мер, к тому же каждый день локдауна больно бьет по их заработку. Обитатели зажиточных прибрежных районов вполне могут себе позволить вынужденное безделье, но многие жители западных пригородов Сиднея живут от зарплаты до зарплаты — им надо платить ренту (а в Сиднее аренда жилья одна из самых дорогих в мире) или погашать ипотечный кредит, и никаких поблажек делать ни лендлорды, ни банки не станут. Жители западных районов — это и есть по большому счету участники сиднейских маршей протеста против изоляции.

В товарищах согласия нет

Выбор пути выхода из пандемии, кроме прочего, стал причиной раскола между регионами Содружества. Штаты, плотно перекрывшие свои границы еще в 2020 году, заявляют о том, что не намерены открываться ни после иммунизации 70% населения, ни по достижении и более высоких показателей. Запад и север страны сейчас свободны от коронавируса, но въезд туда запрещен для жителей других регионов.