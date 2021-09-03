Нежадно и негаданно. Зачем Вашингтон вооружил талибов

Соединенные Штаты должны ответить "недвусмысленной военной силой", если движение "Талибан" (запрещено в РФ) откажется вернуть военное оборудование, которое было оставлено в Афганистане, пишет газета The Hill, ссылаясь на заявление экс-президента страны Дональда Трампа. По словам бывшего главы Белого дома, речь идет как минимум о $85 млрд, оставленных в стране в виде боевых вертолетов, самолетов, бронетранспортеров, противотанковых ракет и стрелкового вооружения.

По факту весь этот арсенал сделал талибов сильнейшей армией в регионе. Так британское Daily Mail возмущается тем, что "у талибов шлемы и навешанное на них оборудование более дорогие и продвинутые, нежели те, которые носят даже британские солдаты". Упоминают и Украину, армия которой на фоне сдерживания "российской агрессии" вообще не может даже мечтать о столь щедрых подарках от своих западных союзников. Но так ли все просто с брошенной американской техникой? Несокрушимая свобода Стремительный выход США из Афганистана можно назвать капитуляцией, бегством, предательством и много еще какими обидными эпитетами. Но стоит учесть, что американские политики, независимо от партийной принадлежности и внутренних разногласий, всегда придерживались единой внешнеполитической линии. Разговор о необходимости вывода войск начал еще демократ, лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама, продолжил республиканец (желающий сделать Америку снова великой — Make America Great Again) Дональд Трамп и только нынешний возрастной президент-демократ Джо Байден решился взять всю ответственность на себя. Вопрос "почему?" витает в воздухе, но четкого ответа на него нет. Операция "Несокрушимая свобода" (Enduring Freedom) началась для американских военных 7 октября 2001 года. Ее целями были освобождение Афганистана от влияния талибов, уничтожение баз террористов и захват руководителей "Аль-Каиды" (движение запрещено в РФ) — что стало ответом на теракт 11 сентября, когда были разрушены два небоскреба в Нью-Йорке и пассажирский самолет врезался в Пентагон. Тогда лидер террористической организации Усама бен Ладен был назван американцами "врагом номер один". Я помню, как смотрел трансляцию CNN с мест тех событий. Меня, как и, наверное, многих людей со всего мира, охватывал ужас от происходящего и желание мести. В то время и Россия была не самым безопасным местом, и ненависть к террористам, взрывающим дома, самолеты, метро и автобусы, была в обществе как никогда сильна.

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Операция в Афганистане не была одобрена ООН — США и Великобритания лишь уведомили Совет Безопасности о начале военных действий, квалифицировав их как "реализацию права на индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН". Американо-британская группировка насчитывала до 55 тыс. военнослужащих. Более 40 стран — в основном члены и партнеры НАТО — предоставили воздушные коридоры, аэродромы, передвижные госпитали и многое другое, что было необходимо для начала операции. И вот перед нами финал. В короткий срок американцы бросают все и уходят. Афганская армия, 20 лет финансируемая и подготавливаемая Пентагоном, сдает одну провинцию за другой без боя. С начала апреля 2021 года нападения на объекты Афганской национальной армии (АНА) и силы безопасности произошли в 16 провинциях из 34. Только с февраля по март количество взрывов и целенаправленных нападений выросло на 20%. Талибы захватывают оружие, технику и даже боевые вертолеты с экипажами. Спасаясь, границу с соседним Узбекистаном пересекают 22 военных самолета и 24 вертолета, в которых находились 585 вооруженных военнослужащих Афганской армии. Джо Байден официально признал (или оправдывался), что "руководство Афганистана сдалось в борьбе с боевиками, несмотря на мощную поддержку со стороны США, и американцы не должны были продолжать вести эту войну вместо самих афганцев. Политическое руководство Афганистана сдалось и сбежало из страны. Вооруженные силы Афганистана развалились, порой они даже не пытались вступать в бой". Кроме того, в посольстве России сообщили, что президент страны Ашраф Гани бежал, прихватив с собой нескромный денежный запас. Кадры из аэропорта Кабула, откуда пытались вылететь мирные граждане, сотрудничавшие с американской администрацией, ужасают. Люди буквально цеплялись руками за любые детали отбывающих из страны самолетов. Дареному коню… Американские трофеи "Талибана" после скоропалительного ухода иностранных войск, по разным данным, составили порядка 75 тыс. машин. Соцсети полны кадров с покинутой американцами авиабазы Баграм, где брошено около 700 единиц техники, — на видео рядами стоят сотни новых внедорожников и автобусов, броневиков MRAP с противоминной защитой. В Кундузе "Талибану" достались десятки бронеавтомобилей и советский танк Т-55 (в начале кампании американцы использовали их при проведении штурмов укреплений талибов).

For perspective… $85,000,000,000 worth of military being left to Taliban Terrorists means that each and every man, woman, and child in American contributed about $265 to their terrorist cause assuming +/-320 mil citizens.

Well done Democrats! pic.twitter.com/fXefvP5cNH — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 29, 2021

В Мазари-Шарифе и Кандагаре талибы разжились вертолетами и легкими штурмовиками. Сообщается, что за Афганской армией числились 22 легких штурмовика EMB-314 Super Tucano, четыре транспортных C-130H Hercules, 24 легких Cessna 208B и 18 турбовинтовых PC-12. Армейская авиация представлена шестью ударными вертолетами Ми-35, 76 военно-транспортными Ми-17, 41 легким MD-530F. Также среди брошенного вооружения — до 30 многоцелевых UH-60A Black Hawk на сумму в $6 млн. По словам конгрессмена Джима Бэнкса, теперь таких машин у новых хозяев Афганистана больше, чем у 85% стран мира. Также СМИ сообщают, что радикальное движение получило 200 самолетов и вертолетов, среди которых беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Scan Eagle (предназначен для разведки, наблюдения за полем боя и целеуказания). Кроме того, боевикам могло достаться порядка 600 тыс. стволов стрелкового вооружения, а также приборы ночного видения, бронежилеты, медицинское оборудование. Американские СМИ уже публикуют их подборки, которые выглядят весьма впечатляюще. Так, по данным издания The Drive, в приведенном списке брошенного оборудования и техники оказались две системы противоракетной, артиллерийской и минометной обороны C-RAM, которые вооружены ракетами и шестиствольными 20-мм пушками Centurium (стоимость одной установки — $15 млн).

Заявления конгрессмена Джима Бэнкса совпадают с цифрами, что озвучил Трамп (оба относятся к партии республиканцев), — американцы оставили в Афганистане оружия более чем на $85 млрд. Для сравнения, это почти в два раза больше, чем оборонный бюджет России на 2021 год, и в тысячу раз больше, чем все годовые военные расходы Таджикистана — страны, граничащей с Афганистаном. Заявлял об оставшемся оружии Соединенных Штатов на территории Афганистана 28 августа и министр обороны РФ Сергей Шойгу — он говорил о более 100 переносных ракетных FGM-148 Javelin (предназначен для поражения основных боевых танков и бронированных машин на дальности до 2 500 м). Любопытно, но, похоже, официальный Вашингтон не может назвать даже приблизительные цифры — сколько и какой техники "бросили" они талибам на растерзание. Представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби не отвечает на такие вопросы, а генерал Корпуса морской пехоты США Фрэнк Маккензи в оправдание лишь сообщил, что при эвакуации американские военные позаботились о том, "чтобы разнообразное оружие и оборудование было уничтожено или иным образом выведено из строя". Однако появившееся недавно видео полетов над Кандагаром американского вертолета UH-60 Black Hawk заставляет усомниться в том, что это было сделано. Нельзя уйти остаться

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