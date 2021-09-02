Поторговать лицом: зачем президент Украины ездил в США

Описание Президент Украины Владимир Зеленский © EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Лицо — важнейший капитал и артиста, и политика. Вот только артисту необходимо умение свое лицо выгодно продать, а политику важно суметь сохранить лицо при любых, даже неблагоприятных обстоятельствах. Президент Украины Владимир Зеленский, сочетающий в себе артиста и политика, отправился с визитом в США, видимо, с надеждой выгодно поторговать лицом, а заодно и остатками украинской независимости, чтобы получить взамен политические бонусы для себя лично и финансово-экономическую поддержку для страны. Получилось не очень — ему пришлось немало постараться, чтобы сохранить лицо на фоне ощутимого отсутствия результатов долгожданной поездки. Отнеслись с пренебрежением Собственно говоря, задуматься именно о сохранении лица украинскому президенту следовало бы еще на этапе подготовки его встречи с нынешним хозяином Белого дома. О горячем стремлении поскорее встретиться с Джо Байденом в Киеве заговорили сразу после его победы на выборах в ноябре прошлого года. К тому времени Зеленский уже успел отчетливо понять, что радушие европейских покровителей имеет свои пределы и таскать ради Украины каштаны из огня они не станут. Да и прежний президент США Дональд Трамп тоже не питал особых симпатий ни лично к Зеленскому, ни к "украинскому проекту" в целом. А вот Байден, который в бытность вице-президентом США при Бараке Обаме фактически являлся куратором Украины, — это иное дело, решили в Киеве. Уж он-то точно поможет реализовать главные пожелания: остановит строительство ненавистного газопровода "Северный поток — 2" и побыстрее примет Украину в НАТО, а может, еще и надавит на европейцев, чтобы те поскорее распахнули перед Украиной двери в ЕС. Казалось бы, да, но нет: Байден предпочел сначала встретиться с президентом России Владимиром Путиным, пусть и на нейтральной территории. Правда, чтобы подсластить горечь от этой "зрады" (предательства), американский президент позвонил украинскому коллеге и пригласил того приехать в США "этим летом". В Киеве с воодушевлением заговорили, что визит состоится в июле (тогда как встреча с Путиным состоялась в июне), однако из Вашингтона официально объявили, что встреча Байдена с Зеленским состоится 30 августа.

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Впрочем, и на этом недоразумения не закончились: буквально за несколько дней до встречи ее перенесли сначала на 31 августа, а затем на 1 сентября. И уже в этот самый день стало известно, что в графике Байдена не значится совместная пресс-конференция после переговоров с Зеленским. Причем, по словам моих дипломатических источников в Киеве и Вашингтоне, все эти изменения вносились безо всякого согласования с украинской стороной. Понятно, что на фоне острейшего кризиса в Афганистане, к которому добавился разрушительный ураган в США, встреча с Зеленским отошла для американского президента на второй план. Но это не отменяет того очевидного пренебрежения, с которым в Вашингтоне отнеслись к визиту украинского лидера и на которое обратили внимание не только украинские, но и многие европейские СМИ. Поговорили по-мужски Так или иначе, но встреча состоялась: переговоры сначала в расширенном составе, с участием делегаций, а затем и один на один длились немногим более двух часов. Байден, как и ожидалось, никаких заявлений по итогам не сделал, Зеленский выступал перед журналистами в одиночку. Украинский президент всячески бодрился, стараясь сохранить лицо, однако разочарование то и дело прорывалось в его высказываниях. "В целом встреча была в нормальной, продуктивной, не постоянно солнечной атмосфере. Нормальный мужской разговор", — так Зеленский охарактеризовал переговоры с Байденом. Отсутствие солнца, надо полагать, заключается в том, что по ключевым вопросам украинский президент не встретил той поддержки, на которую так рассчитывал. Прежде всего это касается "Северного потока — 2": Киев ожидал все-таки добиться остановки проекта, а также получить твердые гарантии сохранения транзита российского газа через территорию Украины, выплаты компенсаций и введения новых санкций против РФ. Однако вместо конкретики в совместном заявлении о стратегическом партнерстве, выпущенном сразу после завершения переговоров, довольно расплывчато говорится, что США "намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии <...> с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок через Украину в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия". "Пока что мы находимся на той стадии, где президент Байден лично гарантирует, что, если со стороны РФ или со стороны других представителей, других сторон "Северного потока — 2" в случае его запуска <...> будут нарушены какие-то вещи, которые предусматривают небезопасную ситуацию, энергетические проблемы для Украины, США гарантируют введение санкций против "Северного потока — 2", — пояснил на пресс-конференции Зеленский. Ясно, что какие-то "личные гарантии" — это вовсе не то, чего добивался Киев.

Полное разочарование и с НАТО: вместо немедленного принятия в ряды — скупое заявление о "поддержке права Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление вступить в НАТО". И вновь Зеленскому осталось лишь констатировать: "Я услышал, что президент лично поддерживает Украину относительно предоставления членства в НАТО, но каким будет путь, сейчас мне сложно вам сказать". Да и попытка вовлечь США в "какой-то формат" урегулирования конфликта в Донбассе тоже не удалась: как сказал украинский президент, "США будут думать над моим предложением, потому что до встречи я не проговаривал эти детали и не передавал". В совместном же заявлении сказано лишь, что США "подтверждают полную поддержку международных усилий, включая нормандский формат, нацеленных на дипломатическое урегулирование путем переговоров <...> конфликта на востоке Украины на основе международного права". Так что порадовали Зеленского лишь "комплиментарные вещи" насчет "Крымской платформы" — недавно появившейся международной площадки, созданной Киевом с целью "деоккупации Крыма" и возвращения его в состав Украины. Хотя на самом деле особого повода для радости тут нет, потому что России и Крыму от этой платформы ни тепло, ни холодно. В сухом остатке По словам Зеленского, все же он "в целом доволен" результатами визита. "20 документов будет и есть", — сказал украинский президент, подразумевая, что в его графике еще поездка в Калифорнию и встречи в штаб-квартирах расположенных там технологических компаний. Что же это за документы? Прежде всего — то самое совместное заявление, которое Зеленский назвал "достаточно мощным". На самом деле конкретики там не так уж много: стороны решили активизировать работу Комиссии по стратегическому партнерству, которая не собиралась уже три года, и осенью принять ее новую хартию, а также продлить или пересмотреть действие ряда других соглашений. США предоставят Украине дополнительную помощь в размере $12,8 млн на борьбу с коронавирусом и гуманитарную помощь на $45 млн. Кроме того, $463 млн будет выделено "на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализацию, приватизацию и судебную реформу".

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За эти деньги Киев обязуется усилить борьбу против дискриминации сексуальных меньшинств, а также "немедленно избрать" нового специализированного антикоррупционного прокурора и принять законодательство "для защиты полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины". К слову сказать, обе эти структуры находятся под полным контролем со стороны США. На дальнейшее ограничение украинской независимости и усиление внешнего управления направлено и упомянутое в заявлении "расширение реформы корпоративного управления в государственных энергетических компаниях", которое предусматривает обязательное введение в наблюдательные советы иностранных представителей с правом решающего голоса. Также Украина получит за счет средств Пентагона военную помощь в размере $60 млн, которая, помимо прочего, включает поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin (скорее всего, бэушных или вовсе списанных, как уже происходило ранее). В остальном речь идет о рамочных соглашениях либо меморандумах о намерениях, то есть документах, обрисовывающих лишь общие подходы, но не содержащих конкретных обязательств и параметров финансирования. Таков, например, меморандум, подписанный украинской компанией "Энергоатом" и американской фирмой Westinghouse и предусматривающий строительство на Украине пяти атомных энергоблоков. Ни о сроках реализации проекта, ни тем более о способах финансирования этого проекта стоимостью $30 млрд в меморандуме не упоминается. Понятно, что, если дело и дойдет до реализации, то речь пойдет не об иностранных инвестициях, а том, что Украине придется снова залезать в долги, потому что таких денег в ее бюджете попросту нет. Не от большого ума Из того же разряда и подписанный между энергетическими ведомствами двух стран меморандум "О сотрудничестве в сферах энергетики и климата": много общих слов о взаимодействии "в сферах ядерной энергетики, солнечной и ветровой энергии, водорода, накопления энергии, улавливания, использования и хранения углерода, кибер- и физической безопасности, а также других технологий" — и вновь никакой конкретики. Хотя на самом деле главная задача встречи Зеленского с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм заключалась в том, чтобы в очередной раз привлечь внимание к "угрозам "Северного потока — 2" для безопасности Украины и энергетической безопасности в Европе". Стараясь быть максимально убедительным, украинский президент даже заявил, что российский газ — "это самый грязный в мире газ из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции".

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