Искалеченные мужественностью: "Власть собаки" с Бенедиктом Камбербэтчем

Описание Кадр из фильма "Власть собаки" © Netflix

Новозеландский режиссер Джейн Кэмпион давно не радовала нас новыми проектами. Второй сезон сериала "Вершина озера" вышел пять лет назад, а ее последний фильм "Яркая звезда" об одном из самых известных романов английской литературы между Фанни Браун и поэтом Джоном Китсом — и вовсе в 2009 году. Имя режиссера всплыло в этом году не только из-за премьеры нового проекта. Месяц назад "Золотую ветвь" Каннского фестиваля второй раз в истории вручили женщине — француженке Джулии Дюкорно за фильм "Титан". Первой женщиной была именно Кэмпион, получившая главную награду Канна в 1993 году с фильмом "Пианино". "Власть собаки" в чем-то напоминает самую известную работу новозеландки и не уступает ей по силе художественного высказывания. Пока это лучший фильм фестиваля, хоть он и только начался.

Сюжет картины основан на одноименной книге американского писателя Томаса Саваджа. Братья Фил (Бенедикт Камбербэтч) и Джордж (Джесси Племонс) содержат богатую ферму в Монтане. Кэмпион сразу же прокладывает своеобразный водораздел между ними на физическом уровне: Фил — грязный, неотесанный, но при этом пугающе умный ковбой, который учился в Йеле, а потом вернулся на ранчо, чтобы "кричать на коров на латинском", а Джордж — тихий, с иголочки одетый чистюля, которому неинтересны ковбойские байки и выпивка. Несмотря на демонстративную брутальность, Фил льнет к брату, пытаясь вовлечь его в свою жизнь. Однако тот, вместо того чтобы оценить неловкие попытки найти общий язык, совершает страшное предательство — берет в жены скромную вдову Роуз. Вместе со своим сыном, изнеженным юношей Питером (Коди Смит-Макфи), они переезжают на ранчо к отчаянному неудовольствию Фила.

Описание Кадр из фильма "Власть собаки" © Netflix

Динамика отношений в новой семье далека от здоровой. Фил вымещает свою злость на бедных животных и устрашает всех в доме, Джордж и вовсе затихает и забывается в делах, почти не бывая дома, а запуганная и ужасно неуверенная в себе Роуз окончательно закрывается от мира и находит успокоение в выпивке. Эта героиня перекликается с Адой из "Пианино": вместе с ребенком она оказывается в пустом незнакомом доме посреди дикой природы и вынуждена снова найти себя в новых обстоятельствах. Ей даже, точно так же, как и немой Аде, покупают пианино, правда, Роуз это скорее пугает, чем радует. Каждый из персонажей фильма бежит от одиночества. Так, флегматичный Джордж принимает, наверно, одно-единственное решение в своей жизни, женившись на Роуз, чтобы наконец-то не быть одному на ранчо посреди ковбоев, с которыми ему не о чем говорить. Его новоиспеченная супруга начинает пить по той же причине, что Джордж женится на ней, — огромные просторы Монтаны оказываются неприветливыми и пугающими. Неловкие разговоры Фила с Джорджем — попытка первого испытать тот же дух товарищества, который он почувствовал в компании со своим ментором и лучшим другом Бронко Генри. Мужественный Фил явно скучает по дружескому плечу, неустанно рассказывает истории про Бронко и то и дело полирует его седло в сарае.

В первый раз в своей карьере Кэмпион делает центрального персонажа мужчиной. Сначала ее интерес в очень неприятном типе, застрявшем в цикле разговоров о потере девственности и ковбойских подвигах, кажется странным. Она то и дело вглядывается в его лицо долгими крупными планами, как будто пытаясь показать нам что-то, что видно только ей. Так же как и сам Фил постоянно устремляет взгляд на далекие, обрамленные тенью холмы и считывает их тайное послание

Камбербэтч старательно изображает американский акцент, ходит немытый, покрытый кровью кастрированных быков, смачно закуривает самокрутки и мрачно играет на банджо. Кажется, что эта роль не очень подходит для утонченного британца, но, конечно же, все не так просто, как кажется. Динамика его персонажа — одно из самых увлекательных зрелищ (не самое подходящее слово для фестивального фильма, но пусть будет) в кино этого года. Чем лучше мы узнаем Фила, тем больше понимаем, что его брутальность — хорошо исполненный перформанс, которым он прикрывает свою чувствительную натуру. Кэмпион показывает, как воспроизводимые обществом понятия о мужественности и "подобающем" поведении мужчин разрушают их самих и окружающих. Персонаж Камбербэтча искалечен и до смерти напуган внешним миром. Весь фильм он идет к принятию себя, и постепенно неприязнь по отношению к нему сменяется сочувствием.

Лучшая защита — нападение, поэтому Фил безжалостно атакует худощавого "маменькиного сынка" Питера, разгуливающего по ранчо в белых кедах и вырезающего бумажные цветы. Отношения между ними быстро меняются, когда ковбой решает зарыть топор войны и подружиться с парнем, которому, как вы, наверно, уже догадались, тоже не хватает общения. Изначально намерения Фила непонятны и, может, не очень чисты, однако совсем неожиданно для себя он находит в Питере того самого компаньона, которого так долго искал. Подавленная чувственность постепенно выходит наружу, и Фил оказывается не таким страшным, как себя малюет. С каждой сценой характеры персонажей раскрываются по-новому, и ты совершенно не представляешь, что от кого ожидать. Медленными витками фильм доходит до катарсиса, оставляя в абсолютном недоумении. Его хочется еще раз посмотреть хотя бы для того, чтобы не отвлекаться на сюжет и проследить за развитием каждого героя.

Описание Кадр из фильма "Власть собаки" © Netflix