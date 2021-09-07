Сказки на ночь от Пабло Ларраина — "Спенсер: тайна принцессы Дианы" в Венеции

Описание Кадр из фильма "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" © "Белые ночи"

Фильм чилийского режиссера Пабло Ларраина о трех днях жизни одной из самых знаменитых женщин мира настолько эфемерен, что он постоянно ускользает от тебя. Вполне очевидно, что режиссер хотел показать — в картине нет ни одной двусмысленной метафоры, и при этом ее нелинейная структура и подчеркнутый психологизм иногда сбивают с толку. Ларраин получил популярность на Западе после экранизации биографии еще одной известной женщины, ставшей жертвой обстоятельств, — Джеки Кеннеди в исполнении Натали Портман. Затем он принял неочевидное решение вернуться на родину, где снял еще одну биографию, на этот раз затравленного политическими оппонентами чилийского поэта Неруды. Два года назад режиссер представил в Венеции, по моему мнению, лучший фильм в своей карьеры "Эма". У Ларраина получилось настоящее импрессионистское полотно, где он полностью забивает на все правила и даже на самого зрителя. Если вам удастся выплыть из волн неона, огня и реггетона, значит, вам с "Эмой" точно по пути. Героиня фильма, незадачливая мать, бросившая сына, тоже борется с обществом, которое спешит ее осудить. Правда, в отличие от более благородных особ, типа Джеки и Дианы, Эма решает не горбиться под гнетом обстоятельств, а сжечь все на своем пути.

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Герои разные, но суть одна — Ларраину нравится помещать их в клетку и наблюдать за тем, удастся ли им из нее выбраться. Его новая работа "Спенсер" похожа на гибрид "Джеки" и "Эмы": у первой она заимствует тему и фокус, у второй — свой атипичный темп. Фильм рассказывает о трех днях Рождества 1991 года, которое, по традиции, королевская семья проводит в поместье Сандрингем. Среди приглашенных — только самые близкие, в том числе и молодая наследница престола принцесса Уэльская и полное разочарование для всех Виндзоров — Диана. По пути в поместье она сбегает от охраны, садится в кабриолет и сразу же теряется. При попытке спросить дорогу у местных принцесса предсказуемо вызывает у последних шок. В конце концов, когда Диана оказывается поблизости от Сандрингема, она понимает, что здесь находится ее семейный дом, где она выросла. Ничего не поменялось, даже старая куртка отца висит на чучеле, но сама Диана как будто в миллиарде световых лет от той молодой и наивной девушки, которая вышла замуж за принца. Все действие фильма за исключением нескольких вступительных сцен происходит на территории поместья, где Диана чувствует себя "насекомым под микроскопом". И на это есть причины. За ней наблюдают все: папарацци, королевская семья, прислуга и придворный майор Грегори (Тимоти Сполл), которого специально приставили к Диане, чтобы она не натворила дел. В начале картины специально уточняется, что это "басня, основанная на реальной трагедии".

В фильме ничего не происходит — там нет громких семейных разборок или обличающих монологов, вы не узнаете новых подробностей про жизнь принцессы Уэльской. "Спенсер" не пытается оригинальничать, и детали из жизни королевской семьи станут для вас откровением, только если вы совсем ничего про нее не читали и не смотрели. А представить такое во времена, когда есть сериал "Корона", сложно

Все примерно знают, что брак Дианы и Чарльза был несчастливым, оба друг другу изменяли, а Чарльз и вовсе не скрываясь встречался с Камиллой Паркер Боулз; Диана столкнулась с неприятием своих новых родственников, которые считали ее капризной и незрелой; она страдала от булимии и одиночества и очень тяжело переносила внимание прессы.

Описание Кадр из фильма "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" © "Белые ночи"

Ларраин и сценарист Стивен Найт (работал на сериалах "Острые козырьки" и "Видеть") выбирают непростой путь — отказываясь от сюжета, они пытаются отгадать, что было в голове у реально существовавшего человека. Конечно, это художественное произведение, но все-таки основанное на реальных событиях. Режиссер преподносит трехдневное заключение Дианы как психологический триллер. Первые кадры показывают нам военных, переносящих какие-то ящики. Оружие? Нет, всего лишь гигантские лобстеры на льду и органические овощи. В фокусе картины — только главная героиня: камера следует за ней по пятам, кружит, летает по комнатам поместья, то и дело выхватывая детали богатого убранства и роскошные предметы гардероба, разработанные Жаклин Дюрран на основе реальных нарядов Дианы. Кадры подернуты патиной, как бы постоянно намекая нам, что происходящее на экране настоящее уже давно в прошлом.

Уж кто точно поймет Диану — так это исполнительница главной роли Кристен Стюарт, не самая очевидная претендентка на роль знаменитой принцессы. Актриса совсем на нее не похожа, более того, обладает специфической мимикой и жестами, которые не спутать ни с чем. В первых сценах, где Диана спрашивает дорогу в придорожном кафе, она выглядит уж совсем карикатурно, скатываясь в пародию. Дальше к ней постепенно привыкаешь и вовлекаешься в игру

Стюарт прекрасно уловила вечно удивленную интонацию, манеры, не забыла и про фирменный наклон головы. Однако то и дело в Диане проскальзывает Кристен: постоянно приоткрытый рот, сжатые кулаки и вздернутые плечи. Иногда теряешься — Стюарт переигрывает, потому что это все игра, потому что так попросил режиссер или просто потому что Диана — это не ее роль? Очевидно, что Ларраина не особо интересует внешнее сходство. Принца Чарьлза, например, играет Джек Фартинг, совсем на него не похожий. Его супругу раздражают все рождественские увеселения и королевские порядки. Как мы знаем по эпизоду в четвертом сезоне "Короны", где Маргарет Тэтчер отправляется на выходные в королевские поместье Балморал, любое развлечение у Виндзоров — это тест, по итогам которого ты либо жив, либо навсегда осмеян всем семейством. В отличие от Тэтчер Диана знает правила игры, но не хочет их принимать.