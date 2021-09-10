Горесть материнства: "Пропавшая дочь" Мэгги Джилленхол в Венеции

Дебютам пробраться в основной конкурс фестивалей нелегко (если это, конечно, не фестиваль дебютов). Режиссеру сначала нужно заработать хоть какой-то кредит доверия, попробовать силы в других секциях программы, а уж потом, если все прошло хорошо, ворваться в основной конкурс. Однако в случае с работами как у Мэгги Джилленхол решение позволить ей побороться за "Золотого льва" вполне обоснованно. Это очень сильная, сложная картина, в которой чувствуется твердая режиссерская воля.

Описание Кадр из фильма "Пропавшая дочь" © Netflix

Преподавательница английского языка Леда (Оливия Колман) отправляется в Грецию, чтобы отдохнуть и заодно немного поработать, правда, ей не удается ни то ни другое. Небольшой тихий пляж быстро оккупирует громкая местная семья, не давая Леде расслабиться. Вдобавок у одной из "оккупанток", Нины, есть маленькая дочь, с которой они практически неразлучны. Наблюдая за молодой матерью и дочерью, Леда вспоминает о своем материнстве, и эти воспоминания носят скорее травматичный, нежели ностальгический характер. Молодой официант Уилл (Пол Мескал из сериала "Нормальные люди") предупреждает Леду, чтобы та остерегалась шумной семьи, потому что те буквально владеют всем островом. Но лезть на рожон у нее в характере, и она не может побороть искушение узнать поближе Нину и ее дочь.

Фильм основан на книге известной итальянской писательницы Элены Ферранте и, скорее всего, вызовет много негатива и недовольства, так как представляет довольно непопулярный взгляд на женщин и материнство

Леда, потрясающе сыгранная Оливией Колман и Джесси Бакли (героиня в молодости), — не самый однозначный персонаж. Она колючая, своенравная, эгоистичная и не испытывает никаких иллюзий о самой себе. На ее лице то и дело проскальзывает раздражение как по отношению к случайным знакомым, так и своим детям, и, если ваше общество ей неприятно, поверьте, Леда даст вам об этом знать. В одной из комичных сцен сторож (неожиданный здесь и очень душевный Эд Харрис) пытается развлечь одинокую героиню, ужинающую в баре. Однако терпение Леды для обмена любезностями истекает катастрофически быстро. Колман как будто бы безэмоциональна, при этом в ней чувствуется клокочущее раздражение на все вокруг. Колкая, прикрытая безупречной британской вежливостью пассивная агрессия актрисе невероятно к лицу. Не удивлюсь, если она получит приз фестиваля за лучшую женскую роль. Хотя у Колман уже столько наград, что ей не нужна еще одна, чтобы доказать, что она одна из лучших актрис ее поколения.

Описание Кадр из фильма "Пропавшая дочь" © Netflix

Еще одно попадание в роль — Дакота Джонсон, играющая недалекую молодую мать, которая испытывает кризис доверия к самой себе, как когда-то Леда.

Между женщинами возникает невидимая связь. Нина испытывает точно такое же неприятие собственного ребенка, как когда-то Леда. Однако это чувство настолько табуировано как в обществе, так и в сознании женщин, что они до самого конца не могут говорить об этом открыто

По флешбекам, аккуратно вплетенным в ткань повествования, мы видим, что героиня — амбициозный, тщеславный трудоголик и ее больше интересует перевод итальянской поэзии, нежели игры с детьми. Леда заказывает праздничное шампанское, когда наконец-то уезжает от дочерей на выходные, признается, что не любит говорить с ними по телефону, и наконец, решается на невиданное — бросает их на целых три года, чтобы наслаждаться холостой жизнью.

"Пропавшая дочь" рассуждает о чувстве материнской вины, когда что бы ты ни сделала, ты все равно никогда не будешь идеальной матерью. Особенно это актуально в эпоху Instagram, который неустанно транслирует нереалистичные картинки счастливого материнства. В картине даже есть метафора на этот счет: в своей съемной квартире Леда берет апельсин из красивой тарелки с фруктами и обнаруживает, что он уже давно прогнил. Сколько раз отцы бросали собственных детей и не сталкивались с общественным осуждением? Даже в Венеции в этом году есть фильмы, которые относятся к этому как к обычным и довольно предсказуемым жизненным обстоятельствам. Если же такой поступок совершает женщина, она автоматически становится монстром, не достойным прощения. Не прощает себя и Леда, поэтому Нина и ее дочь будят в ней старую рану.

Описание Кадр из фильма "Пропавшая дочь" © Netflix