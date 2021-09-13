Женская Венеция: в чьи объятия "улетели" львы фестиваля

На эту тему Главную премию Венецианского кинофестиваля получил фильм "Событие"

Пока Каннский фестиваль произвел у себя революцию, впервые в истории смотра вручив "Золотую пальмовую ветвь" единолично женщине — француженке Жулии Дюкурно за "Титана", Венецианский фестиваль идет далеко впереди и вручает свой главный приз женщине второй раз подряд. "Золотого льва" в этом году получила француженка Одри Диван за драму про аборт "Событие". В прошлом году главная награда Венеции ушла американке Хлое Чжао за фильм "Страна кочевников". В этом году Чжао вернулась на фестиваль в составе жюри основного конкурса, которое возглавил лауреат Канна и "Оскара", корейский режиссер Пон Чжун Хо. Картина основана на одноименной книге французской писательницы Анни Эрно и рассказывает про Францию 1960-х годов и образцовую студентку Анну, которая собирается стать писательницей. На нее смотрят с надеждой и родители, всю жизнь тяжело работавшие, чтобы дать дочери образование, и преподаватели, предсказывающие девушке блестящую карьеру. Однако на пути у Анны возникает непреодолимое обстоятельство — она беременеет, а аборты в то время карались тюрьмой. Девушка решает не отступать и побороться за свое будущее.

Описание Кадр из фильма "Событие" © Venice Film Festival

"Событие" — далеко не первый фильм, обращающийся к такой непростой и резонансной теме. Только в прошлом году на "Сандэнсе" и в Берлине показали драму "Никогда, редко, иногда, всегда" американки Элизы Хиттман о девочке-подростке, которая решает сделать аборт втайне от родителей. Также сразу вспоминается обладатель "Золотой пальмовой ветви" и, наверно, один из самых страшных фильмов на эту тему "4 месяца, 3 недели и 2 дня" Кристиана Мунджиу о девушке, помогающей своей подруге сделать нелегальный аборт в Румынии времен Чаушеску. "Событие" Диван похоже на смесь этих двух картин. Оно, как и работа Мунджиу, обращается к прошлому как к возможности прокомментировать настоящее и при этом избирает основательный подход Хиттман, детально рассказывая о шагах Анны на пути к цели. Режиссер никогда не отводит взгляд и показывает все, через что приходится пройти девушке, в жутких подробностях. "Событие" открытым текстом говорит о праве женщины на собственное тело и показывает, к чему приводит запрет абортов.

На фоне изменений законодательства в Польше и новых жестких законов в Техасе жюри Венеции решило высказать свою позицию по этому вопросу и вручило главный приз важной и актуальной работе, освещающей эту проблему. В художественном плане "События" — довольно сухая и прямолинейная драма, и в своем решении жюри, скорее всего, больше руководствовалось ее смысловым наполнением и посчитало, что таким образом поможет обеспечить работе Диван большую огласку

Вообще распределение призеров в этом году получилось довольно "женским", что не может не радовать, — в основном конкурсе Венеции было много сильных и ярких фильмов, снятых женщинами-режиссерами. Так, "Серебряного льва" за лучшую режиссеру получила новозеландка Джейн Кэмпион, которая сняла лучший свой фильм со времен "Пианино" — "Власть собаки" о принятии себя и борьбе с травмами, которые наносят личности жесткие общественные правила и стереотипы.

Описание Кадр из фильма "Власть собаки" © Netflix

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А приз за лучший сценарий ушел дебютантке Мэгги Джилленхол за умную и тонкую драму "Пропавшая дочь" по книге Элены Ферранте. Речь Джилленхол была, наверно, самая трогательная за всю церемонию. Она призналась, что ее фильм родился именно в Италии, в том самом зале, где ей вручали награду. Режиссер прослезилась, когда рассказала о том, как подростком смотрела фильм "Пианино" Кэмпион, и поблагодарила ее за вдохновение. При этом женская проблематика заинтересовала не только жюри основного конкурса. Например, в секции "Горизонты" отметили драму "Полный рабочий день" Эрика Гравеля, который в лучших традициях Кена Лоуча смог сделать рассказ о буднях матери-одиночки увлекательным и напряженным. Фаворит итальянских критиков "Рука бога" Паоло Соррентино был удостоен второй по важности награды — Гран-при жюри, а Филиппо Скотти, сыгравший в фильме главную роль, получил приз как лучший молодой актер. Скотти и его благодарственная речь так понравились жюри, что Пон Чжун Хо не удержался и воскликнул "как мило" со сцены. Лучшим актером стал филиппинец Джон Арсилья, снявшийся в эксцентричном триллере "На работе: Пропавшие 8". Проект явно был задуман как сериал, а потом переделан в фильм с внушительным хронометражем 3 часа 28 минут специально для фестиваля. Лучшей актрисой стала, вопреки прогнозам многих критиков, отнюдь не Кристен Стюарт, сыгравшая принцессу Диану в драме "Спенсер", а Пенелопа Крус за роль в новом фильме Педро Альмодовара "Параллельные матери".

Описание Кадр из фильма "Параллельные матери" © Кинокомпания Volga