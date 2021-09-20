За актуальную повестку: как открылся "Кинотавр"

Описание Дарья Екамасова, Алиса Хазанова и Анна Шепелева © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Открытие фестиваля российского кино "Кинотавр" началось с последних слов Маши, Ирины и Ольги из "Трех сестер" Чехова, которые прочитали со сцены актрисы Дарья Екамасова, Алиса Хазанова и Анна Шепелева: надо жить, надо работать, если бы знать... В своем "шоу сестер" они начали активно спорить о меняющихся временах, новой этике и о том, что мужчины "расслабляются и сдают свои позиции". Бессменный режиссер церемоний открытия и закрытия "Кинотавра" Алексей Агранович решил сделать представление актуальным духу времени. Действительно, если еще два года назад на сцене правил Александр Петров, который как будто проводил сеанс психотерапии сам с собой, то теперь вместо него рефлексируют женщины. Элемент психотерапии все-таки остался — к концу слова Чехова проинтерпретируют на современный манер: надо жить осознанно, работать над собой и если бы только знать, чего хочется. С повесткой "Кинотавр" угадал очень точно — на международных фестивалях в этом году произошел настоящий триумф женщин-режиссеров: в Канне впервые в истории единоличной победительницей стала женщина, Джулия Дюкорно за фильм "Титан", а в Венеции второй год подряд вручают "Золотого льва" женщине-режиссеру, на этот раз Одри Диван за картину "Событие". Венецианский фестиваль вообще против обыкновения был заинтересован в историях женщин и про женщин.

"Кинотавр" всегда уделял большое внимание поддержке режиссеров-дебютантов и гендерному балансу, правда, по иронии в этом году, несмотря на тезисы церемонии открытия, фильмов женщин-режиссеров в основном конкурсе не так много: всего три проекта из 15 и одна картина — "Капитан Волконогов бежал" — совместная работа Натальи Меркуловой и Алексея Чупова

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По словам программного директора фестиваля Ситоры Алиевой, в этом году "феминизация несколько снизила свои позиции" — среди поданных заявок фильмов, снятых женщинами, было около 35%. Справедливости ради стоит отметить, что 2021 год скорее исключение из правила. Например, в прошлом году соотношение фильмов, снятых мужчинами и женщинами, было 7 к 6, а в 2019 году — 9 к 7. Лучше обстоит дело с дебютантами: 11 фильмов из 15 — первые или вторые работы режиссеров, а всего из 104 заявок на фестивале 60 были дебютными. Открыла смотр документальная картина киноведа и режиссера Петра Шепотинника "Нас других не будет" о Сергее Бодрове — младшем, хотя правильнее было бы сказать, что это фильм о двух самых резонансных событиях жизни молодого актера и режиссера: его работе над картинами "Брат" и "Брат-2" с Алексеем Балабановым и трагической смерти. Проект строится на интервью работавших и друживших с Балабановым и Бодровым (разговор про одного не может быть полноценным без разговора про другого. Так, жена Балабанова и художница по костюмам Надежда Васильева говорит о том, что "Бодров был его правой рукой"). Кроме Васильевой в картине рассказывают про работу с двумя ключевыми фигурами российского кино: продюсер Сергей Сельянов, с которым Балабанов основал студию СТВ, оператор Сергей Астахов, композитор Вячеслав Бутусов, также написавший музыку к "Нас других не будет". Но воспоминаниями современников все не ограничивается — в фильме есть интервью и с самим Бодровым, и с Балабановым. Повествование у Шепотинника идет от начала и конца одновременно и встречается где-то посередине. Одновременно с ностальгическими рассказами о знакомстве двух артистов и начале их работы над "Братом" нам показывают интервью с одним из немногих выживших членов съемочной группы проекта "Связной", который снимался в Кармадонском ущелье. Фильм сразу же намекает на тяжелый рок, как будто нависший над головами Балабанова и Бодрова. В описании к картине говорится, что это еще одна попытка "осмыслить феномен личности" Бодрова-младшего, чей Данила Багров еще в период жизни актера ушел в самостоятельное плавание и стал одним из главных национальных героев в массовом народном сознании.

Однако о Бодрове как личности, человеке практически ничего не говорится. Из этой работы мы не узнаем о его жизненном пути, мыслях и чаяниях, как в классическом байопике, — режиссеру, несмотря на то что он общается с людьми, лично знавшими Бодрова, не удается пробиться через мифологический пафос, который окружает актера и режиссера с момента его смерти. Для него он именно что феномен, до конца остающийся загадкой

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