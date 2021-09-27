За свободу художника и нейтралитет: почему Гран-при "Кинотавра" вручили Хомерики

На церемонии открытия "Кинотавра" председательница жюри Чулпан Хаматова пошутила, пообещав "жюрить" фильмы максимально субъективно". После того как в прошлую субботу объявили результаты смотра, оказалось, что это была не шутка. Результаты "Кинотавра" невозможно было предугадать, даже если бы ну очень захотелось. Гран-при фестиваля взял романтический медитативный фильм Николая Хомерики "Море волнуется раз". Картина рассказывает про двух молодых людей в исполнении Ольги Бодровой и Валерия Степанова, которые решают поселиться на старой даче и жить вместе. Совместная жизнь оказывается труднее, чем они думали, и первая влюбленность проходит испытания бытом. Как-то раз они встречают на соседнем участке зрелую пару, которую сыграли Юлия Ауг и Андрей Смоляков, и понимают, что у них с ней много общего.

Описание Кадр из фильма "Море волнуется раз" © Пресс-служба фестиваля "Кинотавр"

В фильме практически ничего не происходит, даже конфликты молодых людей можно назвать конфликтами с очень большой натяжкой. Картина Хомерики "написана акварелью" — совсем эфемерная, легкая, почти неуловимая, как кусок из жизни, в которой ничего не происходит.

Он фиксирует течение времени — кроме него, в фильме ничего не меняется. Хомерики явно снял фильм для себя, это похоже на режиссерскую прихоть, практически видео-арт без начала и конца. По мироощущению он напоминает Апичатпонга Вирасетакула, которого интересует не столько традиционная структура фильма с персонажами и сюжетом, сколько явление, которое он изучает. Перед показом Хомерики даже посоветовал зрителям "отключить" голову, чтобы легче воспринимать фильм. Сделать это удалось далеко не всем — как минимум половина зала ушла с сеанса

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Программа "Кинотавра" в этом году изобиловала радикальными высказываниями на тему российской действительности — будь то деструктивные семейные отношения, как в "Дне смерти" Виктора Рыжакова или "Оторви и выбрось" Кирилла Соколова; беззаконие и борьба с системой, как в "Подельниках" Евгения Григорьева и "Общаге" Романа Васьянова; столкновение двух культур в "Нуучча" Владимира Мункуева и "На близком расстоянии" Григория Добрыгина; желание вырваться из душного и бедного мира в "Герде" Натальи Кудряшовой или "Молоке птицы" Евгения Марьяна; критика системы в "Капитан Волконогов бежал" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Работы были жесткие и по большей части пессимистичные — смакование режиссерами различного рода ужасов под конец фестиваля стало совсем сложно выносить. Фильмы, в которых никого не убили и не изнасиловали, можно пересчитать по пальцам одной руки. Это прекрасная картина "Дунай" Любови Мульменко о неудачной попытке пожить другой жизнью и тот самый фильм Хомерики.

Описание Кадр из фильма "Море волнуется раз" © Пресс-служба фестиваля "Кинотавр"

Как написал в своем Instagram президент фестиваля Александр Роднянский, некоторые посчитали "Море волнуется раз" "аморфным, скучным и максимально далеким от реальности". С одной стороны, можно сказать, что жюри была важнее не актуальность, а эксперимент свободного художника, с другой стороны — этот выбор был самым безопасным. Если выбор Пон Чжун Хо и его коллег на Венецианском фестивале, который прошел две недели назад, стал отчасти политическим (победил фильм про аборт "Событие" Одри Диван), то жюри "Кинотавра" решило сохранить нейтралитет. Общее в этих решениях только одно — главный приз фестиваля вряд ли поможет этим работам получить известность среди зрителей. В случае с Хомерики это может даже навредить — люди пойдут смотреть победителя "Кинотавра" и будут иметь завышенные ожидания, а получат бессюжетную элегию на два часа.

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