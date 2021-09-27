За свободу художника и нейтралитет: почему Гран-при "Кинотавра" вручили Хомерики

На церемонии открытия "Кинотавра" председательница жюри Чулпан Хаматова пошутила, пообещав "жюрить" фильмы максимально субъективно". После того как в прошлую субботу объявили результаты смотра, оказалось, что это была не шутка. Результаты "Кинотавра" невозможно было предугадать, даже если бы ну очень захотелось.
Гран-при фестиваля взял романтический медитативный фильм Николая Хомерики "Море волнуется раз". Картина рассказывает про двух молодых людей в исполнении Ольги Бодровой и Валерия Степанова, которые решают поселиться на старой даче и жить вместе. Совместная жизнь оказывается труднее, чем они думали, и первая влюбленность проходит испытания бытом. Как-то раз они встречают на соседнем участке зрелую пару, которую сыграли Юлия Ауг и Андрей Смоляков, и понимают, что у них с ней много общего.
В фильме практически ничего не происходит, даже конфликты молодых людей можно назвать конфликтами с очень большой натяжкой. Картина Хомерики "написана акварелью" — совсем эфемерная, легкая, почти неуловимая, как кусок из жизни, в которой ничего не происходит.
Программа "Кинотавра" в этом году изобиловала радикальными высказываниями на тему российской действительности — будь то деструктивные семейные отношения, как в "Дне смерти" Виктора Рыжакова или "Оторви и выбрось" Кирилла Соколова; беззаконие и борьба с системой, как в "Подельниках" Евгения Григорьева и "Общаге" Романа Васьянова; столкновение двух культур в "Нуучча" Владимира Мункуева и "На близком расстоянии" Григория Добрыгина; желание вырваться из душного и бедного мира в "Герде" Натальи Кудряшовой или "Молоке птицы" Евгения Марьяна; критика системы в "Капитан Волконогов бежал" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Работы были жесткие и по большей части пессимистичные — смакование режиссерами различного рода ужасов под конец фестиваля стало совсем сложно выносить. Фильмы, в которых никого не убили и не изнасиловали, можно пересчитать по пальцам одной руки. Это прекрасная картина "Дунай" Любови Мульменко о неудачной попытке пожить другой жизнью и тот самый фильм Хомерики.
Как написал в своем Instagram президент фестиваля Александр Роднянский, некоторые посчитали "Море волнуется раз" "аморфным, скучным и максимально далеким от реальности". С одной стороны, можно сказать, что жюри была важнее не актуальность, а эксперимент свободного художника, с другой стороны — этот выбор был самым безопасным. Если выбор Пон Чжун Хо и его коллег на Венецианском фестивале, который прошел две недели назад, стал отчасти политическим (победил фильм про аборт "Событие" Одри Диван), то жюри "Кинотавра" решило сохранить нейтралитет. Общее в этих решениях только одно — главный приз фестиваля вряд ли поможет этим работам получить известность среди зрителей. В случае с Хомерики это может даже навредить — люди пойдут смотреть победителя "Кинотавра" и будут иметь завышенные ожидания, а получат бессюжетную элегию на два часа.
Фильм, понравившийся, пожалуй, всем, — якутский "Нуучча" Владимира Мункуева, который получил приз за режиссуру. Другой фаворит фестивальной публики (ему, наверное, рукоплескали больше и дольше всех остальных конкурсных фильмов) — "Капитан Волконогов бежал" о страшном 1937-м и дороге к прощению — получил утешительный приз за лучший сценарий. Роднянский даже назвал его "разочаровывающим". В конкурсе было шесть дебютантов, и больше всех из них жюри пришелся по вкусу оператор "Стиляг" и "Отряда самоубийц" Роман Васьянов и его аккуратная экранизация "Общаги" Алексея Иванова. Еще один дебют — остросоциальная драма с элементами магического реализма "Герда" Натальи Кудряшовой получила спецупоминание жюри со странной формулировкой "За вдохновение и нежность безумия".
Лучшим оператором стал Николай Желудович за работу над фильмом "Молоко птицы" о том, как ужасно жить в Приднестровье, а награду за лучшую музыку вручили Алексею Ретинскому за "Медею". Лучшей актрисой стала Ольга Бодрова за роль в "Море волнуется раз", а актером — Павел Деревянко, который сыграл харизматичного вора в законе в фильме "Подельники". Юра Борисов, сыгравший в этом году аж в пяти фильмах фестиваля, в том числе в "Подельниках", видимо, недостаточно впечатлил жюри. Между тем молодой актер умудрился, приехав из Сочи, притвориться Виктором Пелевиным и провести встречу с читателями. Чулпан Хаматова на церемонии закрытия успокоила тех участников, кто ничего не получил, отметив, что это ничего не значит. Может, и так.