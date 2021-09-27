Шольц приводит СДПГ к победе на выборах в ФРГ, но канцлерство ему пока не гарантировано

Первому удалось вдохнуть новую жизнь в парализованную и опустившуюся на дно социологических опросов СДПГ, измученную участием в "больших коалициях" во главе с канцлером Ангелой Меркель. Возвращение партии на политический "пьедестал почета" многие в рядах самой СДПГ считают чудом и называют воскрешением германской социал-демократии.

Результаты парламентских выборов в Германии все перевернули с ног на голову в политическом Берлине и ознаменовали завершение эры народных партий ФРГ. Явными победителями нынешней гонки стали прежде всего два человека — это кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц и лидер Свободной демократической партии (СвДП, либералы) Кристиан Линднер.

Линднер смог превратить либералов в силу, мимо которой теперь никак не пройти при формировании правящей коалиции. У СвДП по итогам выборов даже появилась возможность выбора — они могут пойти на альянс как с СДПГ (и "Зелеными"), так и с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — ХДС/ХСС (при участии тех же "Зеленых").

После объявления данных экзитполов в воскресенье вечером, возникла беспрецедентная ситуация, когда и Шольц, и кандидат в канцлеры от консерваторов Армин Лашет заявили о готовности возглавить будущее правительство и начать соответствующие зондирующие переговоры с другими партиями. Первый экзитпол, опубликованный телеканалом АРД, показал, что СДПГ и ХДС/ХСС получают равное количество голосов — по 25%, однако по мере поступления новых данных стало очевидно, что чаша весов склоняется в пользу социал-демократов. Это и подтвердили обнародованные в ночь на понедельник официальные предварительные результаты.

Время устойчивых коалиций с участием двух партий в Германии прошло, управлять страной так или иначе теперь будет альянс из трех. Поиск компромиссов осложнится, страну ожидает напряженная политическая борьба и проистекающая из этого возможная нестабильность.

Коалиция зависит от младших партнеров

Исключительность ситуации в том, что облик будущего правительства ФРГ в большей степени определят не победившие на выборах партии — СДПГ и ХДС/ХСС, но "Зеленые" и свободные демократы (занявшие третье и четвертое места соответственно), поскольку вариант новой "большой коалиции" (ХДС/ХСС и СДПГ) в этот раз отметается всеми сторонами, а альянс левых сил (СДПГ, "Зеленые" и Левая партия) не получает парламентского большинства.

Именно либералы и "экологи" проведут между собой первые зондирующие переговоры. Их цель — выяснить точки соприкосновения в программах и выбрать "старшего" партнера — ХДС/ХСС или СДПГ. Либералы предпочли бы союз с консерваторами, в то время как "Зеленые" не скрывают желания сформировать правительство с социал-демократами. Торги и бесконечные переговоры — вот что ждет Германию в ближайшие дни и недели. Политолог Александр Рар высказал мнение, что прежде всего Линднер будет играть "главную роль за кулисами".

Четыре года назад на формирование нового кабмина ФРГ потребовалось рекордное для Германии количество дней — 172. Переговоры о коалиции сначала вели ХДС/ХСС, "Зеленые" и либералы. В итоге свободные демократы отказались от консультаций на финишной прямой, потому что не могли продавить свою повестку. "Лучше вообще не править, чем править неправильно", — эту фразу в ноябре 2017 года произнес лидер СвДП Кристиан Линднер после того, как его партия решила выйти из коалиционных переговоров. Ее запомнила вся Германия, ведь страна едва не оказалась на пороге перевыборов. В процесс пришлось вмешиваться президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру, который уговорил вступить в переговоры социал-демократов. Как итог была заключена "большая коалиция".

По мнению местных наблюдателей, переговоры о создании кабмина в этот раз могут занять еще больше времени и не факт, что завершатся к католическому Рождеству (25 декабря).

Герой социал-демократов

Социал-демократы во многом обязаны своей победой 63-летнему Шольцу, который позиционирует себя как "Меркель 2.0." и своей спокойной позицией расположил к себе многих немцев. На фото для одного из изданий он даже сложил руки в излюбленной манере "мутти", когда пальцы обеих рук соприкасаются друг с другом, образуя что-то наподобие ромба. В Германии это называют "ромб Меркель".