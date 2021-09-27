Шольц приводит СДПГ к победе на выборах в ФРГ, но канцлерство ему пока не гарантировано

Результаты парламентских выборов в Германии все перевернули с ног на голову в политическом Берлине и ознаменовали завершение эры народных партий ФРГ. Явными победителями нынешней гонки стали прежде всего два человека — это кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц и лидер Свободной демократической партии (СвДП, либералы) Кристиан Линднер.
Первому удалось вдохнуть новую жизнь в парализованную и опустившуюся на дно социологических опросов СДПГ, измученную участием в "больших коалициях" во главе с канцлером Ангелой Меркель. Возвращение партии на политический "пьедестал почета" многие в рядах самой СДПГ считают чудом и называют воскрешением германской социал-демократии.
Линднер смог превратить либералов в силу, мимо которой теперь никак не пройти при формировании правящей коалиции. У СвДП по итогам выборов даже появилась возможность выбора — они могут пойти на альянс как с СДПГ (и "Зелеными"), так и с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — ХДС/ХСС (при участии тех же "Зеленых").
После объявления данных экзитполов в воскресенье вечером, возникла беспрецедентная ситуация, когда и Шольц, и кандидат в канцлеры от консерваторов Армин Лашет заявили о готовности возглавить будущее правительство и начать соответствующие зондирующие переговоры с другими партиями. Первый экзитпол, опубликованный телеканалом АРД, показал, что СДПГ и ХДС/ХСС получают равное количество голосов — по 25%, однако по мере поступления новых данных стало очевидно, что чаша весов склоняется в пользу социал-демократов. Это и подтвердили обнародованные в ночь на понедельник официальные предварительные результаты.
Время устойчивых коалиций с участием двух партий в Германии прошло, управлять страной так или иначе теперь будет альянс из трех. Поиск компромиссов осложнится, страну ожидает напряженная политическая борьба и проистекающая из этого возможная нестабильность.
Коалиция зависит от младших партнеров
Исключительность ситуации в том, что облик будущего правительства ФРГ в большей степени определят не победившие на выборах партии — СДПГ и ХДС/ХСС, но "Зеленые" и свободные демократы (занявшие третье и четвертое места соответственно), поскольку вариант новой "большой коалиции" (ХДС/ХСС и СДПГ) в этот раз отметается всеми сторонами, а альянс левых сил (СДПГ, "Зеленые" и Левая партия) не получает парламентского большинства.
Именно либералы и "экологи" проведут между собой первые зондирующие переговоры. Их цель — выяснить точки соприкосновения в программах и выбрать "старшего" партнера — ХДС/ХСС или СДПГ. Либералы предпочли бы союз с консерваторами, в то время как "Зеленые" не скрывают желания сформировать правительство с социал-демократами. Торги и бесконечные переговоры — вот что ждет Германию в ближайшие дни и недели. Политолог Александр Рар высказал мнение, что прежде всего Линднер будет играть "главную роль за кулисами".
Четыре года назад на формирование нового кабмина ФРГ потребовалось рекордное для Германии количество дней — 172. Переговоры о коалиции сначала вели ХДС/ХСС, "Зеленые" и либералы. В итоге свободные демократы отказались от консультаций на финишной прямой, потому что не могли продавить свою повестку. "Лучше вообще не править, чем править неправильно", — эту фразу в ноябре 2017 года произнес лидер СвДП Кристиан Линднер после того, как его партия решила выйти из коалиционных переговоров. Ее запомнила вся Германия, ведь страна едва не оказалась на пороге перевыборов. В процесс пришлось вмешиваться президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру, который уговорил вступить в переговоры социал-демократов. Как итог была заключена "большая коалиция".
По мнению местных наблюдателей, переговоры о создании кабмина в этот раз могут занять еще больше времени и не факт, что завершатся к католическому Рождеству (25 декабря).
Герой социал-демократов
Социал-демократы во многом обязаны своей победой 63-летнему Шольцу, который позиционирует себя как "Меркель 2.0." и своей спокойной позицией расположил к себе многих немцев. На фото для одного из изданий он даже сложил руки в излюбленной манере "мутти", когда пальцы обеих рук соприкасаются друг с другом, образуя что-то наподобие ромба. В Германии это называют "ромб Меркель".
Шольц родился 14 июня 1958 года в Оснабрюке (федеральная земля Нижняя Саксония), вырос в Гамбурге. Живет в Потсдаме, женат на Бритте Эрнст, которая сейчас занимает пост министра образования земли Бранденбург. Детей нет. Изучал в Университете Гамбурга юриспруденцию, работал адвокатом — специализировался на трудовом праве.
Вступил в Социал-демократическую партию Германии в 1975 году, входил в федеральное правление СДПГ, в период с 2002 по 2004 год занимал пост генсека партии при канцлере Герхарде Шредере. В 2007–2009 годах был на посту федерального министра по вопросам труда и социальных дел в коалиционном правительстве СДПГ и блока ХДС/ХСС.
В 2011–2018 годах Шольц — первый бургомистр (глава) Гамбурга. На этом посту его подвергли резкой критике за промахи в обеспечении безопасности на саммите Группы двадцати в 2017 году. Тогда в ходе встречи произошли беспрецедентные беспорядки и столкновения антиглобалистов с полицией. Толпа грабила магазины, закидывала стражей порядка "коктейлями Молотова", пострадали сотни сотрудников правоохранительных органов. Многие политики требовали отставки Шольца.
После ухода Мартина Шульца с поста председателя СДПГ в 2018 году временно исполнял обязанности лидера партии. В 2019 году СДПГ пошла на неожиданный ход — социал-демократы выбрали двух сопредседателей, пойдя по пути "Зеленых": ими стали представители левого крыла — Норберт Вальтер-Борянс и Саскиа Эскен. Шольц дуэтом с Кларой Гайвиц проиграл. Казалось, партии грозили новые смутные времена, но нет — руководство в августе 2020 года ясно поддержало кандидатуру Шольца на пост канцлера от СДПГ и сознательно ушло в тень.
С 2018 года Шольц является вице-канцлером и министром финансов ФРГ в правительстве по главе с Ангелой Меркель.
Лашет сдаваться не намерен
Армин Лашет, несмотря на исторически худший результат консерваторов на выборах в Бундестаг, не сдается и имеет все шансы попасть в Ведомство федерального канцлера. ХДС и ХСС, по сути, спасли избирательную кампанию от полного провала в последний момент, почти нагнав социал-демократов на финишной прямой.
Поскольку избиратель исключил вариант "красно-зелено-красного" альянса, Шольц оказался сейчас в несколько невыгодном положении, поскольку это лишило его действенного рычага давления на Линднера и либералов. СДПГ могла бы шантажировать и пугать левым альянсом СвДП, программа которой во многом расходится по пунктам в социальной сфере с левоцентристами, и требовать от нее уступок. Теперь такой опции у Шольца нет.
Сегодня, в понедельник, руководство ХДС и ХСС заявило о поддержке Лашета, несмотря на катастрофический результат на выборах, в сущности, сигнализировав о том, что консервативный блок не потерял надежды на формирование коалиции под его руководством.