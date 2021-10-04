Приговор Саркози — сигнал другим кандидатам. За что поплатился экс-президент Франции

Это уже второй за год обвинительный приговор, вынесенный бывшему главе государства

В последний день сентября Исправительный суд Парижа принял решение, которое войдет во французскую политическую историю. Бывшего президента республики Николя Саркози признали виновным в превышении расходов на избирательную кампанию, которую он вел в 2012 году, добиваясь переизбрания. Судьи приговорили его к году лишения свободы с отбыванием наказания вне тюрьмы, но с обязанностью носить электронный браслет.

Описание Николя Саркози © Blondet Eliot/ABACA via Reuters Connect

Адвокаты экс-президента настаивали на отмене судебного процесса, напоминая, что их подзащитный полностью возместил "Союзу в поддержку народного движения" (UMP) всю сумму штрафа, выплаченного этой партией за избыточное финансирование выборов. Не вняв требованию защиты, суд, однако, установил для Саркози и 13 организаторов его предвыборной кампании даже более строгие наказания, чем ожидалось. Многие во Франции задают вопрос, почему наказание оказалось столь суровым, ведь случаи превышения расходов на избирательный марафон имели место и раньше. В юридических кругах объясняют, что приговор, вынесенный в преддверии новой кампании по выборам президента республики (они пройдут в апреле 2022 года), призван послужить "предостережением всем кандидатам". По мнению экспертов, еще несколько лет назад проблему легко уладил бы Конституционный совет, которому положено надзирать за соблюдением законов республики. Но времена изменились, и организаторам предвыборных кампаний, предупреждают юристы, станет трудно избежать наказания за нарушение правил их финансирования. Без гнева и пристрастия? В ответ на показания Саркози о том, что он не был в курсе превышения расходов, суд заметил, что "правонарушения совершались в интересах кампании президента республики, являвшегося одновременно кандидатом на продление собственного мандата". В суде признали, что все суммы, которые почти на €20 млн превысили потолок расходов, были использованы на ведение предвыборной кампании.

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Строгость приговора представители юстиции объясняют тем, что допущенные проступки — и по своим масштабам, и в свете служебного положения подсудимых — были беспрецедентными. Как заявил прокурор Николя Байетто, доверие, связывающее гражданина с кандидатом в президенты, исключительно важно. Политическая свобода кандидатов, рассуждал обвинитель, абсолютна, но она ограничена в финансовом плане. Кандидаты не могут тратить, сколько они хотят. Существующие правила игры не столь многочисленны, но строги. В этом же случае цепь доверия была разорвана, и жертвами этого стали избиратели. Далеко не все, однако, согласны с таким объяснением вердикта. По мнению известного юриста, члена Парижской коллегии адвокатов Фредерика Бело, в действительности единственной целью процесса было помешать Саркози вновь баллотироваться на президентских выборах. Эксперт видит в таком исходе процесса всевластие судей, опасное для демократии. Он указал, что в прокуратуре строили обвинения на том, что, по их мнению, "должен был знать или не мог не знать президент". Но можно ли считать это доказательством, если Саркози не подписывал документов и не участвовал в составлении каких-либо двойных счетов? Незакрытые дела Это уже второй на протяжении года обвинительный приговор, вынесенный бывшему президенту. В марте парижский суд признал его виновным в "коррупции и торговле влиянием". Тогда его приговорили к трем годам лишения свободы (двум из них условно и одному — тюремного заключения). Проходившие также по делу "о прослушивании телефонных разговоров" адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший судья Конституционного суда Жильбер Азибер были признаны виновными в разглашении профессиональной тайны.

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По версии обвинения, Саркози обещал Азиберу помощь в получении должности в княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о расследовании незаконного финансирования его предвыборной кампании в 2007 году французским парфюмерным домом L'Oreal ("Л'Ореаль"). Следствие ссылалось на записи перехваченных телефонных переговоров. Назвав прослушивание телефонных разговоров с подзащитным "нарушением тайны следствия", юристы Саркози тщетно требовали снятия обвинений. Не произвела на суд впечатления и ссылка на решения Совета Европы, запрещающие подобные перехваты переговоров адвокатов. По-прежнему не закрыто и дело, связанное с обвинениями в незаконном использовании для финансирования кампании 2007 года средств из ливийских фондов. Экс-президент является подследственным по этому делу. Рейтинг популярности К удивлению социологов, судебное преследование Саркози никак не сказалось на его популярности. Несмотря на вердикт судей, он посвятил минувшие выходные дни раздаче автографов многочисленным сторонникам по случаю выхода в свет книги "Прогулки" (Promenades, 2021), в которой он рассказал о своих пристрастиях в мире культуры и литературы. Рейтинг популярности 66-летнего политика, в особенности среди правого электората, остается высоким. Сеанс автографов в книжном магазине "Ламартин" (Librairie Lamartine) в элитном 16-м округе Парижа, где находится его дом, больше походил на предвыборную встречу. "Николя!" — с энтузиазмом скандировали те, кто еще с утра дожидался ее начала, чтобы выразить поддержку политику. Саркози, уже принявший решение обжаловать приговор, был настроен по-боевому. "Я не стремлюсь к схватке с кем бы то ни было, но хочу правосудия", — подчеркнул он. В Елисейском дворце не комментируют исход очередного процесса над Саркози. Бывший французский лидер и действующий президент сохраняют достаточно тесные отношения. Саркози избегает критики Макрона во внутриполитических делах и выражает поддержку его внешнеполитическому курсу. Вслед за Макроном он осудил поведение США, перехвативших контракт на строительство подводных лодок, который Франция заключила с Австралией. "С союзниками так не поступают… Дружеские отношения дают вам определенные права, но также и обязанности", — заметил экс-президент. По его мнению, Макрон "был совершенно прав, твердо прореагировав на это". Условия Саркози Тем не менее французские аналитики констатируют некоторое охлаждение отношений между двумя политиками в последнее время. Первой размолвкой стал альянс, заключенный на региональных выборах главой региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег правоцентристом Рено Мюзелье с правящим движением "Республика на марше". Событие задело экс-президента. Он был тем более огорчен, что вслед за этим мэры Тулона и Ниццы Юбер Фалько и Кристиан Эстрози покинули ряды правых.

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