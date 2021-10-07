"Не время умирать": долгие проводы Джеймса Бонда

Сложно говорить о прощальных фильмах и уж тем более анализировать их — обычно они получаются неровными и вторичными. Режиссерам и сценаристам не позавидуешь: им приходится думать не об увлекательном и оригинальном сюжете, а о том, как бы все лучше и красивее закончить. При этом сильно ругать такие картины тоже не хочется — все-таки прощаемся с любимыми героями.

Описание Кадр из фильма "Не время умирать" © Universal Pictures International

На эту тему В Лондоне прошла мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде

Прощаться с Дэниелом Крэйгом, который продержался в роли знаменитого агента британской разведки дольше всех, пришлось целых шесть лет. Юбилейный 25-й фильм бондианы столкнулся с проблемами на всех стадиях производства: сначала продюсеры не смогли договориться с Дэнни Бойлом, поэтому его заменил режиссер "Настоящего детектива" и "Маньяка" Кэри Фукунага, затем съемки пришлось приостановить, потому что Крэйг повредил лодыжку, ну а самые веселые приключения начались уже на постпродакшне. Из-за пандемии премьеру фильма переносили шесть раз, так что его название "Не время умирать" приобрело ироничный оттенок. Бонд действительно никак не мог выбрать время, чтобы умереть, даже если очень хотелось. А ему ведь очень хотелось! Точнее, не Бонду, а Крэйгу, который после премьеры "Спектра" сказал, что лучше перережет себе вены, чем вернется к этой роли. Когда британец только начинал свой путь во франшизе, его много критиковали за то, что он совсем не вписывался в амплуа классического Бонда. Тот в итоге действительно ушел от традиционного представления о шпионе с лицензией на убийство — в его Бонде появился трагический надлом и глубина. Он не только гонялся за плохими парнями, мастерски носил красивые костюмы (и плавки) и влюблялся в красоток, но показал, что даже у самой крутой шпионской жизни есть обратная сторона. Крэйговский Бонд стал самым вдумчивым, он не боялся рефлексии. Помог ему в этом, наверное, довольно трезвый, лишенный всякой романтики взгляд на своего героя — актер не испытывал никакого пиетета перед франшизой и поэтому смог диктовать свои правила игры. После "Спектра" студия MGM предлагала ему 68 млн фунтов (!) за участие в еще двух фильмах, но британец в итоге согласился только на один. А согласился он на него из-за того, что попал в ловушку, расставленную продюсерами: картины новой эры зависели друг от друга, пересекались и продолжали сюжетные линии друг друга, в отличие от предыдущих частей, где одного Бонда можно было легко заменить на другого и от этого ничего бы не изменилось. Поэтому истории крэйговского героя нужно было достойное завершение.

Описание Кадр из фильма "Не время умирать" © Universal Pictures International

Создатели "Не время умирать", как и большинство сейчас, очень боятся спойлеров. Даже на плакате фильма написано "#невремядляспойлеров". Честно говоря, именно в этом фильме сразу же затрудняешься сказать, что конкретно здесь считается спойлером — большинство сюжетных поворотов либо предсказуемые, либо просто скучные. Картина настолько громоздкая (это самая длинная часть франшизы — 2 часа 40 минут), что даже во время просмотра уже сложно вспомнить, что идет за чем и к чему все это было. Начинается все идиллически. Бонд наслаждается романом со своей новоприобретенной любовью — доктором Мэделин Свон — в Италии. Однако их идеальный отпуск предсказуемо нарушается очередными преступниками, которые охотятся за агентом британской разведки. Их возглавляет итальянский хипстер с искусственным глазом, который во время одной из драк умудряется посеять в Бонде сомнения — что, если у Мэделин есть темный секрет? Через пять лет после этих событий Бонд коротает дни после отставки в полном одиночестве на Ямайке, пока там не появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ. Он просит Джеймса поймать русского ученого. Экс-шпионов не бывает, поэтому тот через не хочу соглашается. В ученом заинтересована и MI-6 — она отправляет на дело нового агента 007, чернокожую женщину Номи (Лашана Линч), чье назначение на эту должность возмутило даже не столько Бонда, сколько его фанатов. Ученый нужен обеим разведкам, чтобы найти ключ к секретному смертельному оружию, которое создал таинственный злодей Люцифер Сафин (Рами Малек). В общем, сюжетных поворотов много, и все они вызывают скорее улыбку или радость узнавания, нежели ужас или удивление. Ну, например, герои искренне поражаются тому, что оружие было создано для того, чтобы уничтожить весь мир. Какое невероятное нововведение в мире злодеев! А ведь этому открытию выделен целый сегмент фильма.

"Не время умирать" похоже на чудовище Франкенштейна, составленное из заимствований, классических сюжетных ходов, экшена и мелодрамы. Режиссер Кэри Фукунага признался, что из-за проблем на производстве и недостатка времени он дописывал сценарий уже после завершения съемок, поэтому некоторые диалоги и сцены сделаны максимально пространно, чтобы они подошли под любую концовку. Сами понимаете, что ничего хорошего из этого выйти не могло, как ни старайся

Более того, были предприняты попытки омолодить франшизу и сделать ее более соответствующей духу времени. Для этого, во-первых, по настоянию Крэйга в команду сценаристов пригласили автора популярного сериала "Дрянь" Фиби Уоллер-Бридж. Ей необходимо было сделать кондовый язык бондианы более живым, смешным и легким, и ей это, к сожалению, не удалось. Даже если там и были оригинальные находки, от них осталось две шутки на весь трехчасовой фильм.

Описание Съемки фильма "Не время умирать" © Universal Pictures International

Во-вторых, впервые за всю 60-летнюю историю франшизы агентом 007 стала женщина, правда, ненадолго, да и никакого эффекта на фильм это не произвело. Номи доверяют самые скучные миссии, которые за нее все равно выполняет Бонд, а той только и остается, что гордиться своими модными солнечными очками. Выглядит это нарочито и скучно. Но ладно уж новые идеи, их можно посчитать просто неудавшимся экспериментом. Однако в части захватывающих погонь и перестрелок, за которые так любят бондиану, фильм тоже подкачал. Самые красивые и увлекательные погони нас ждут в самом начале, а затем "Не время умирать" вязнет в каких-то мутных интригах и разборках любящих сердец. Этот фильм можно по праву назвать самым мелодраматичным, что само по себе не так уж плохо, но эту мелодраму не подкрепляет какая-нибудь красивая и оригинальная фабула, поэтому все на экране выглядит вторичным. В том числе и главный антагонист Люцифер Сафин. Героя Малека так и не прописали, поэтому ему приходится довольствоваться старым добрым амплуа злодея-фрика, ведомого местью. Даже его идея о том, что они с Бондом не такие уж разные, хоть и любопытна, не находит достойного выражения.

Описание Съемки фильма "Не время умирать" © Universal Pictures International