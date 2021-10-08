Человек будущего: не блогер, а агроном

10 октября отмечается День работников сельского хозяйства. Неслучайно он празднуется после сбора урожая, когда приходит время подводить итоги. За тем, чтобы овощи и фрукты, зерновые и масличные культуры хорошо уродились, а затем попали к нам на стол, следят агрономы, чья работа на первый взгляд может показаться архаичной. Почему профессия агронома и цифровая, и действительно востребованная и как важно правильно рассказать о ней тем, кто только выбирает жизненный путь, рассуждает директор образовательной платформы "Лифт в будущее" Ольга Шашкарова.

Доктор земли Профессия агронома — одна из самых древних, и если на протяжении тысячелетий она не утратила своей актуальности, то вряд ли утратит ее еще сотни лет. Практически все, что человек ест, пьет и даже носит, — плод труда агронома. Его задача сегодня — управление сельскохозяйственным производством на основе научно обоснованных методов. Но не только. Хороший агроном еще и организатор, и специалист по земельному законодательству и стандартам выращиваемых культур, и просветитель — ведь наука о растительных культурах не стоит на месте, и агроному надо следить за последними тенденциями и открытиями в этой области. Работа агронома вовсе не механическая: распахали, посеяли, собрали урожай… Во многом она зависит от погодных условий, и каждый год надо действовать по-новому. Поэтому такая профессия дает возможность сочетать научные принципы и творческий подход, сообразуясь с поставленными задачами и законами природы. Развеем некоторые стереотипы. Как, скажем, работа в современной нефтегазовой отрасли — это не "сидение на трубе", по которой течет нефть, а высокотехнологичное наукоемкое и инновационное производство, требующее специалистов высшей квалификации, так и современный агроном — это не человек в грязных сапогах и потертом ватнике, день и ночь пропадающий в полях. Да, он ходит по полю в резиновых сапогах, но в руках у него айпад, с которого он управляет и дронами, и процессами в своей лаборатории. Как правило, все это знают взрослые, но мало понимают школьники, особенно городские. Этот пробел нужно как можно быстрее ликвидировать. Рост запроса Какие профессии у подростков в чести, мы знаем: блогер, айтишник, юрист, риелтор, финансист. А вот что, по данным ВЦИОМ, собранным за 2020 год, думают об их реальной значимости взрослые: профессии из области сельского хозяйства (агрономия, животноводство) опережают даже нефтяников. При этом респонденты знают, что говорят: каждый второй из ответивших работает по специальности, на которую обучался. Есть о чем задуматься. По данным ВЦИОМ, растет и удовлетворенность от профессии агронома — только за последний год она выросла с 13,2 до 20,5%. Интересное исследование по выявлению самых дефицитных профессий в нашей стране провел Российский союз молодежи совместно с HeadHunter и сервисом "Работа.ру". В шорт-лист вошли 15 профессий, в которых остро нуждаются работодатели из разных регионов, и агрономы в этом списке на девятом месте.

По данным рейтинга Россельхозбанка, агрономы стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в АПК по уровню средних заработных плат. За ними идут технологи, зоотехники, ветеринары и инженеры. На эти вакансии приходится около 10% ежемесячных запросов. Зарплаты специалистов в этих областях составляют около 100 тыс. рублей. Неудивительно, что при таком раскладе каждый пятый россиянин хотел бы попробовать себя в фермерском деле. В целом спрос на специалистов в области земледелия в 2021 году вырос в четыре раза. А вот количество соискателей на данные позиции сократилось. Дошло до того, что молодых людей 16–23 лет работодатели готовы трудоустроить на позиции садовников-агрономов и их помощников без всякого опыта работы… Пусть меня научат Агроном — это общее название, на самом деле здесь выделяется несколько специальностей. Вот некоторые из них. Агроном-агрохимик. Он занимается изучением химических и биохимических процессов в растениях и почве, возможности влияния на них. Агрохимия тесно связана с микробиологией, почвоведением, физикой, метеорологией, ботаникой. Это работа в лаборатории. Агроном-овощевод. В его обязанности входит организация работы овощеводческого хозяйства, разработка и внедрение рациональных способов обработки почвы и семян, создание условий для сохранности урожая, забота об увеличении плодородности земли. Агроном по защите растений. Такой специалист борется с вредителями и сорняками, занимается лечением сельскохозяйственных культур от различных болезней: у овса они одни, у свеклы — другие, у яблони — третьи и так далее. Есть еще агроном-селекционер, агроном-семеновод… Получить образование по этим и другим агрономическим специальностям можно в десятках вузов и училищ по всей стране. Независимо от того, пойдет ли молодой земледелец учиться в университет или колледж, будет ли получать очное или заочное агрономическое образование, будущий агроном обязательно изучит химию, ботанику, генетику, принципы защиты растений, технологии выращивания различных культур. Лидерами в обучении по этой профессии можно назвать Аграрно-технологический институт РУДН, Российский государственный аграрный заочный университет (здесь можно и учиться, и начинать или продолжать после училища работать уже "на земле"), РГАУ — МСХА им. К.А. Тимирязева, Новосибирский государственный аграрный университет, Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт и некоторые другие. Но чтобы выбрать вуз или колледж для учебы, надо сначала убедиться, что эта профессия тебе близка, "потрогать ее руками". Такую возможность дают разнообразные образовательные платформы, в том числе и "Лифт в будущее". С нами сотрудничают, к примеру, агрохолдинги, заинтересованные в приходе новых квалифицированных и мотивированных кадров, они обеспечивают школам инфраструктурную поддержку, закупают компьютеры (цифровизация нужна и в сельском хозяйстве), дают возможность школьникам попрактиковаться у себя на предприятиях. А для абитуриентов, студентов и молодых специалистов на платформе есть профориентационные тесты, биржа вакансий, бесплатные обучающие программы, стажировки и вакансии. Полмиллиона гектаров ждет Агроном — это не архаика, а профессия будущего. Сегодня на полях уже работает техника с системами ГЛОНАСС, двигающаяся на автопилоте. Специальные спутниковые программы помогают увидеть проблемы с растениями раньше, чем их увидит человеческий глаз (в определенных световых спектрах можно получить массу информации, например, о болезни растений). Дроны разглядят все точнее, чем спутник из космоса, и расскажут о масштабах проблемы. И для этого не надо каждый день с утра до вечера проводить в поле. Метеостанции в хозяйствах пришлют агроному сведения о температуре воздуха, осадках или потенциальных патогенах, которыми могут быть как вредители, так и болезни растений.