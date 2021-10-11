Два пуска — одна цель. Почему российский флот шагнул в новое измерение

Многоцелевая атомная лодка проекта 885 типа "Северодвинск" впервые в истории применила крылатые гиперзвуковые ракеты "Циркон". Машины стартовали как с надводного положения корабля, так и из подводного с глубины 40 метров. В военном ведомстве признали испытания успешными, а министр обороны Сергей Шойгу прямо заявил, что уже в ближайшее время ракета будет принята на вооружение.

Описание Многоцелевая атомная лодка проекта 885 типа "Северодвинск" © Лев Федосеев/ТАСС

Впрочем, еще до этого момента, на выставке-форуме "Армия-2021" Минобороны подписало контракт с АО "ВПК НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") из подмосковного Реутова на поставку партии этих уникальных изделий. Нюанс в том, что подобные решения принимаются в исключительных случаях — только когда заказчик абсолютно уверен в результате и из-за важности дела готов закрыть глаза на юридические формальности. "Каменное" наследие АО "ВПК НПО машиностроения" — уникальная фирма. Ее основатель Владимир Николаевич Челомей — человек непростого характера и недюжинного мужества и воли. В прошлом веке он обеспечил нашему флоту стратегическое преимущество в области применения крылатых ракет. Машины с "каменными" именами: "Аметист", "Малахит", "Базальт", "Гранит", "Оникс" и, наконец, "Циркон" — обеспечивали, обеспечивают, а теперь и определяют доминирование нашего флота в море. Разработки НПОмаш стоят сегодня на атомных подводных лодках проекта 949 типа "Орел", крейсерах проекта 1144 типа "Петр Великий", единственном авианесущем крейсере проекта 1143.5 "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", а также на самых перспективных атомоходах проекта 885 типа "Северодвинск". Есть они в "сухопутном" исполнении. Это береговые ракетные комплексы "Редут", "Утес" и "Бал". В Индии совместное российско-индийское предприятие "БраМос" адаптировало ракету "Оникс" к применению с истребителя Су-30МКИ.

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Глядя в прошлое, понимаешь гигантское наследие, оставленное конструктором первых крылатых ракет. Мечтателем и, возможно, в хорошем смысле слова авантюристом Владимиром Челомеем. Люди, знавшие его лично, говорят, что он не брался за мелкие проекты. Крылатые ракеты были приоритетом, но Владимир Николаевич строил научно-технологическую империю. В ней было море и космос. Именно НПОмаш построило первую советскую боевую орбитальную станцию "Алмаз", создало спутник на атомной энергетической установке и много-много чего, что еще, видимо, не рассекречено ввиду перспективности. Пассаж этот неслучаен. В послании Федеральному собранию в 2018 году президент Владимир Путин сообщил о появлении у нас сразу двух гиперзвуковых изделий: маневрирующего ядерного блока "Авангард" и крылатой ракеты "Циркон". Он же и раскрыл некоторые характеристики этих изделий. Первое летит со скоростью в 30, вторая ракета разгоняется до 9 Махов. Для понимания, в первом случае речь идет о скорости в 36 тыс., во втором о 11 тыс. км в час. Фантастика! В НПОмаш так не считают. Фундамент, построенный Челомеем, надстроил его преемник — Герберт Александрович Ефремов. Именно его заслуга в том, что разработанный, по всей видимости, еще в седые 70-е ядерный блок "Авангард" дошел до цели. Замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что до конца этого года в Ракетных войсках стратегического назначения будет завершено развертывание полноценного полка комплекса "Авангард". Полк — это, если следовать открытым документам РВСН, десять машин. Игры разума С нынешним главой АО "ВПК НПО машиностроения" Александром Георгиевичем Леоновым я познакомился в середине 90-х. Тогда впервые журналистам и оборонщикам разрешили общаться. Честно говоря, не от хорошей жизни — в стране перестройка, и ракеты, спутники и орбитальные станции стали не нужны. Выход только один — сбыть все это за рубеж. В общем, все это и было лейтмотивом наших встреч. Леонов создал и продвигал на рынок крылатую ракету П-800 "Оникс". Машина, как и все изделия НПОмаш разных времен, получилась уникальной: компактная, втрое меньше самого серьезного ракетного комплекса нашего флота П-700 "Гранит", но при этом такая же умная и хитрая. Речь о том, что в "Граните" впервые был применен искусственный интеллект типа человеческого. Для 1983-го — а разработка началась в 1975 году — вещь настолько неординарная, что и говорить не приходится. Микросхем и суперпроцессоров тогда физически не было. Тем не менее "Гранит" думал и сам решал, что делать в бою. Для этого в бортовые вычислительные комплексы машин были заложены электромагнитные портреты всех современных кораблей иностранных флотов. Их "фотографированием" ежедневно занимаются наши подводники во время боевого дежурства в Мировом океане. Все это позволяет ракете после старта точно опознать цель, что называется, по имени, понять, какой транспорт, фрегат, эсминец, авианосец и т.д. перед ней. Но и это не все. "Гранит" работает в стае. Атомные крейсера типа "Орел" или "Петр Великий" одномоментно могут запустить до 24 ракет. Вот тут-то и начнутся игры разума.

Описание Пуск ракеты "Гранит" с атомного крейсера "Петр Великий" © Минобороны РФ/ТАСС

Первая ракета, выйдя из шахты, "дождется" последней напарницы, после чего машины выстроятся в строй и начнут атаку на цель. Цель может видеть только одна. Она и организует нападение, передав информацию, где находится жертва и кто ее охраняет. Затем машины решат, кто атакует, а кто отвлекает огонь ПВО на себя. Уничтожив главную цель в ордере, ракеты перераспределят роли и снова начнут жалить выживших. В общем, пчелиный рой в действии. Залп П-700 однозначно приведет к потоплению авианосного соединения противника. Точно так же работает и "Оникс". Вот только после модернизации крейсера проекта 1144 "Адмирал Нахимов" в каждую из шахт "Гранита", по некоторым данным, поставят по три новые ракеты П-800. То есть в ударе уже будет 72 летающих "Терминатора". Яблоко от яблони Про "Гранит" и "Оникс" я вспоминаю не просто так. О ракете "Циркон" известно только со слов президента Владимира Путина — гиперзвуковая, скорость 9 Махов, летит на тысячу километров. Также с его слов, в разговоре с Гербертом Ефремовым во время присвоения ему ордена Андрея Первозванного глава государства рассказал, что разговаривал с "глазу на глаз" с Леоновым и спросил его, "что делать дальше" после серии неудач с испытаниями перспективной машины.

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"Он сказал очень замечательные слова с полной уверенностью. Он сказал: дайте нам шанс, мы сделаем. И через полгода была поставлена точка", — сообщил Владимир Путин. НПОмаш даже после этих слов не комментирует свою причастность к проекту. Хотя глава холдинга КТРВ Борис Обносов на недавнем аэрокосмическом салоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском во время брифинга для прессы все-таки вынужден был дать ответ о "Цирконе": "Безусловно, с заказчиком эти сроки согласованы, все идет в соответствии с утвержденным графиком испытаний. Боюсь, как говорится, сглазить, но будем надеяться, что мы уложимся в эти сроки, хотя система очень сложная. В ряде пусков я лично участвовал и должен сказать, что впечатление потрясающее. Повторю: все, что запланировано, исполним в срок", — подчеркнул Борис Обносов. Масштаб проблемы понятен. Гиперзвуковых скоростей советские ракеты достигали еще в 70-х годах прошлого века. Но достигалось это тем, что машину разгоняла либо баллистическая ракета, либо самолет-носитель. Например, такой, как МиГ-31, способный летать со скоростью 3 тыс. км в час. В отличие от них "Циркон" стартует и летит самостоятельно на гиперзвуке. Это технологический прорыв. Ведь если разобраться, то для создания такой машины потребовался двигатель, скорее всего, воздушно-реактивный, об этом в одной из бесед со мной косвенно намекнул сам Герберт Ефремов. Для него необходимо топливо. С его же слов, это — бицилин, получаемый из вакуумного газойля с применением гидрогенизационных процессов. "Это жидкое горючее имеет очень большую плотность, позволяющую делать бак меньшего объема", — в свое время рассказал почетный гендиректор и почетный генконструктор АО "ВПК НПО машиностроения" Герберт Ефремов. Ну, есть и дополнительные нюансы: это "жертвенный слой", как рассказывал Ефремов. Это материал, способный выдержать тепловую нагрузку на аппарат при сверхскоростном полете. Тут он приводил в пример совсем другие устройства и технику. Например, тот же "Буран". Челнок "падал" в атмосферу на скорости в 25 Махов. И сегодня на ВДНХ на его "животе" можно увидеть те самые волшебные латы — черные плитки, что не позволили ему сгореть в плотных слоях атмосферы.

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Скорость "горения" "Циркона" — 2,5 тыс. градусов. Выяснилось это тоже случайно. На последних военных выставках КТРВ активно пиарил "углерод-углеродный" композит. В рамках диверсификации из него планируют производить эндопротезы суставов. По своим свойствам, как отмечают ракетчики, он очень напоминает человеческую костную ткань. Это тот самый идеальный материал, который, в отличие от титана, приживается в человеческом теле и не требует повторных операций для его замены. Ну а в военном плане — "кожа" "Циркона" и "Авангарда". Ну и еще один нюанс. Внешний облик "Циркона" в какой-то мере рассекретили индийские коллеги НПОмаш из BrahMos Aerospace Limited. Они неоднократно демонстрировали в ходе международных аэрокосмических салонов свою гиперзвуковую ракету. Внешне это был все тот же "Оникс", но с носом, который выглядел так, как будто по нему ударил молот. Расплющенный лопатовидный обтекатель, напоминающий клюв австралийского зверька утконоса. Сам корпус имел рубленую форму. Сегодня индийцы интригуют, рассказывая, что и "БраМос" летает на гиперзвуке, но вот макет перспективной машины незаметно исчез со стенда компании. Мощь проекции Во время последнего селекторного совещания глава Минобороны Сергей Шойгу констатировал: "С учетом ранее проведенных испытаний и стрельб гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" подтвердила все свои характеристики". То есть уже в следующем году можно ждать массового обновления ударного потенциала флота. Ей, правда, предстоит еще "слетать", как пишут некоторые информационные агентства, с фрегата "Адмирал Горшков" залпом. Видимо, военные хотят проверить "пчелиный рой". Тем не менее по факту — проект состоялся.

Описание Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС