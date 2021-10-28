"Я думал, что завтра все будет полегче..." Песни тяжелого времени в новом альбоме "ДДТ"

Описание Юрий Шевчук © Александр Рюмин/ТАСС

В 2018 году, на предыдущем альбоме "ДДТ" "Галя ходи", Юрий Шевчук задавался вопросом, что начнется в России, случись конец света. Каким будет завтра, если "прилетит такое, что представить боюсь" или "лопнет земная кора"? Что же будет с родиной и с нами, по незабвенной формуле классика? Размышления вылились в мажорную антиутопию "Если" с описанием Судного дня в конце песни. По мысли автора-пророка к людям "придет Мессия" и промолвит: "Вот, дураки, я здесь. Вы погрязли во лжи и мраке, а ведь любовь в вас — все, что есть". Казалось бы, еще один вольный пересказ Апокалипсиса, если бы не одно но: разговор Всевышнего с населением планеты был обставлен в песне как радиоспектакль, где Шевчук не просто приводит выдержки из диалога, а буквально озвучивает их. "Пора всем по грехам воздать. — Как-то вы рано, мы готовы еще подождать". Так, благодаря "Галя ходи" поклонники "ДДТ" услышали голос Бога и узнали, кто будет представлять человечество на Страшном суде.

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Прошло три года. Мир — настоящий, а не тот, который в песнях, — действительно оказался на грани катастрофы вселенских масштабов, а позади Юрия Шевчука и его коллег по группе в самом деле выстроилась толпа. И если у кого-то и были сомнения насчет народной любви к "Юре, музыканту", то теперь кредит доверия лидера "ДДТ" получил материальное выражение: более 17 млн рублей. Именно столько (на момент публикации материала) собрала группа "ДДТ" на выпуск альбома "Творчество в пустоте" в рамках первой в своей истории краудфандинговой кампании. Из-за пандемии COVID-19 и отмены концертов музыканты остались без средств к существованию — пришлось пойти на крайние меры. "Я всегда считал, что надо помогать самым слабым, неимущим, больным людям, и не обращался за поддержкой. Но в данный момент ситуация очень тяжелая, не буду врать", — объяснил необходимость сбора пожертвований Юрий Шевчук. Уже на следующий день "ДДТ" установила рекорд, обогнав "Аквариум" и "Алису": ни одна российская рок-группа не собирала за сутки 6 млн рублей (в несколько раз больше необходимой суммы). Так каким вышел рекордный и первый "ковидный" альбом "ДДТ", чье название и обложка как нельзя лучше изображают будни страны в условиях самоизоляции? Полутона победили однозначность О том, что альбом "Творчество в пустоте" будет посвящен текущим реалиям, связанным прежде всего с тяготами борьбы с пандемией, было понятно еще по синглам — без сомнения, самым красноречивым анонсам грядущей пластинки. Песни "2020" и "В постели" не требовали расшифровки, куда уж понятнее: вот какой ужасный год мы пережили, вот что нас ждет впереди — домоседство под угрозой штрафа и самоедство под одеялом. "ДДТ" и раньше пыталась попасть в нерв времени, что блистательно удавалось в 1980-х и 1990-х, но в последние годы песни Юрия Шевчука, даже самые злободневные, с трудом вписывались в повестку. Опережали, отставали, шли поперек — но не задерживались в плейлистах поклонников. Так, весной 2014 года у "ДДТ" вышел жизнеутверждающий и светлый альбом "Прозрачный" с инди-роком, вальсами и парящими духовыми — а оказалось, что это время тектонических сдвигов, общественного раскола и военных конфликтов. В 2018-м группа, наоборот, выпустила драматичный и полный неудобных вопросов альбом "Галя ходи", но оказалось, что больших перемен ждать не стоит.

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На "Творчестве в пустоте" эти противоположные импульсы будто сходятся: в новых песнях Шевчука меньше категоричности и больше растерянности. Ему все сложнее говорить за других и быть выразителем улиц — как минимум потому, что в условиях изоляции и карантинов жизни там почти не осталось. Он перестал противопоставлять рок и попсу, народ и власть, родину и государство, своих и чужих — полутона победили однозначность. Оказалось, что, в сущности, делать нечего, потому что, что ни делай, ничего не получится, а если получится, будет еще хуже. "Похороните меня в коробке из-под торта!" — не выдерживает на новом альбоме музыкант. В то же время эта неуверенность в собственной правоте породила, возможно, лучшие вещи на альбоме. В них, будто выйдя на мерзлый балкон с сигаретой, Шевчук тихо проговаривает, что не так с ним и миром вокруг. А еще скучает по старым друзьям и недавно ушедшей матери. В этом смысле, несмотря на упоминание в одной из песен коронавируса, это альбом не только о глобальных изменениях, случившихся в мире за последние два года. Собственно, вынесенное в заголовок определение "творчество в пустоте" дано Шевчуком, как выясняется под конец пластинки, не самоизоляции и даже не онлайн-концертам, этой новой реальности музыкальной индустрии. "Жизнь — это творчество в пустоте", — суммирует все возможные догадки Шевчук. Во всяком случае, жизнь после 2019 года, которая неизвестно когда кончится. "Я зарылся в сарае, круговую держу оборону!" Одиночество в толпе Если вынести за скобки альбом "Прозрачный", то "Творчество в пустоте" будто замыкает трилогию "ДДТ", начавшуюся ровно десять лет назад монументальным диском "Иначе". И Шевчук не был бы Шевчуком, если бы не представил на суд публики остросоциальные песни с гражданской лирикой. Главная из них — рок-боевик "Борщевик" — посвящена приспособленцам всех мастей, которых лидер "ДДТ" обнаруживает едва ли не за каждым углом и открыто сравнивает с сорняками. Они в прямом и переносном смысле отравляют атмосферу, они ядовиты и опасны — они метафора токсичности и символ времени.

В известной мере это его же, Шевчука, "Мальчики-мажоры" 1980-х — памфлет на классового врага, издевка и вывернутый наизнанку донос. Другое дело, что теперь музыкант не так уверен, что способен отличить одних от других, потому как "борщевики" произрастают везде — в депутатских креслах, в отделениях милиции, в ЖКХ и даже в Facebook. Более того, в другой песне Шевчук признается, что у него самого "на голове колосится ковыль" и вопросов к себе не меньше. Нагляднее всего этот мотив самоуничижения, как и готовность залезть в чужую шкуру, на новом альбоме раскрывает "Муха" — она начинает пластинку и отчасти задает ей тон. Еще один пример иносказательной сатиры с размытым объектом критики, он же сиквел "Источника заразы" Петра Мамонова. Вечная история о том, как высоко поднимаются склонные к низости. Шевчук поет от лица навозной мухи — "венца эволюции", существа, пережившего все времена, режимы и тренды. Она на всех побыла ("авторитетов нет, хоть Римский Папа"), всеми питалась, и ее распространение — как и борщевика — не остановить. Настоящий семиминутный блокбастер с долгим эхом мощных ударных и атакующей колонной гитар. Следом идет "Хор" — рэп-гимн личной свободе автора и отказ идти в ногу. При желании его мог бы написать Баста, подкрутив под себя лирику, но наверняка потеряв в глубине. "Когда уходит герой, остается хор, — начинает речитатив Шевчук. — Толпа все видит и слышит, она в нас на века". Плюс, сетует артист, у нее короткая память. В итоге постоянный участник акций протеста и подписант коллективных писем, лидер "ДДТ" настаивает на своей автономности. Он принципиально ни с кем. Интересно, как эту песню о ценности каждого голоса и страхе раствориться в безликой массе будут петь — разумеется, хором — тысячи и десятки тысяч людей на концертах в постковидные времена. Вообще, насколько политическим вышел альбом, каждый может решить сам, оттолкнувшись от одной-единственной строчки на "Творчестве в пустоте": "Земля — одиночный пикет в пространстве". "Хору" вторит "На краю" — привет песне "Выйти из-под контроля" группы "Телевизор", опасной и фрондерской запрещенке времен перестройки. Меж тем назвать "На краю" призывом или актом сопротивления не получится. Кому оппонирует Шевчук, когда поет "выйти из запоя, пошлости и бреда"? Возможно, моему соседу. Из "Творчества в пустоте" вообще трудно вывести, на чьей стороне находится Шевчук: скажем, он за вакцинацию или против? За какую партию он голосовал? Как ему, кстати, электронное голосование? Какую национальность он указал в переписи населения? Сложно признать, но, кажется, этот момент настал: Шевчук больше ничей, а только свой собственный. Впрочем, еще на альбоме "Прозрачный" он не без усмешки посыпал голову пеплом: "Для бюрократов — мертвец, для радикалов — кефир". Как ему обстановка в целом? "В нашей суровой стране дышит век не плохой, не хороший". И все-таки кто он — бунтарь-революционер или охранитель-консерватор? "Мне б с партизанами в лес, и там беречь этот мир". Как ему нынешнее состояние умов и здешние нравы? "Посланцы степей и туманов, азиаты суровой зги". Каким ему видится народ? "Сорокаградусным". А конкретнее — "скифы и гунны в придорожном кафе".