Коллеги смотрели на него, как на легенду. Светлана Зейналова — об Игоре Кириллове

Он был совершенно восхитительный, очень талантливый человек, легенда. У него была замечательная супруга, мы с ней по-приятельски друг к другу относились. Он ее очень любил — потрясающая женщина.
Мне повезло, что я с ним несколько раз работала. Мы вместе делали первый выпуск "Абракадабры", потом вместе играли в "Кто хочет стать миллионером", пересекались на интервью и на программах Первого канала, на разных праздниках.
Он всегда был очень терпелив к молодой неопытной ведущей, он был очень добрый человек. Многому меня учил, подсказывал, что и как делать, но всегда относился с уважением — даже к ошибкам, которые я совершала. Никогда не злился, как это делают многие другие коллеги по цеху, всем видом своим показывая: "я — звезда, а ты — никто". Никакой "звездности" у него никогда не было, он всегда очень спокойно и с достоинством себя вел.
Вообще он был очень веселым человеком. Даже хотел стать комедийным артистом, никогда не скрывал, что мечтал играть, но, к сожалению, не получилось, и он стал диктором. А диктор программы "Время" — дело, конечно, серьезное, комедии или легкие жанры уже не поиграешь. Это была его нереализованная мечта.
С Анной Шатиловой, сколько они работали, она всегда его поправляла. Помню, они пришли как-то на девятое мая. Она ему говорит: "так, Игорь Леонидович, стоишь здесь, вот это говоришь, вот это — не говоришь". Она всегда все очень четко выстраивала, считала, что с мужчинами всегда так и нужно — что она сказала, то они и делают, свободы не давать. И он спокойно слушался. Это был прекрасный дуэт. Она по-женски командовала им, а он по-мужски подчинялся.
Коллеги смотрели на него, как на легенду, с восхищением и уважением. Я лично не знаю ни одного человека, который сказал бы про Кириллова что-то плохое. Никогда, ни за что. Нет ни одного человека, который бы мог говорить о нем без улыбки.