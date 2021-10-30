Коллеги смотрели на него, как на легенду. Светлана Зейналова — об Игоре Кириллове

Он был совершенно восхитительный, очень талантливый человек, легенда. У него была замечательная супруга, мы с ней по-приятельски друг к другу относились. Он ее очень любил — потрясающая женщина.

Мне повезло, что я с ним несколько раз работала. Мы вместе делали первый выпуск "Абракадабры", потом вместе играли в "Кто хочет стать миллионером", пересекались на интервью и на программах Первого канала, на разных праздниках.

Он всегда был очень терпелив к молодой неопытной ведущей, он был очень добрый человек. Многому меня учил, подсказывал, что и как делать, но всегда относился с уважением — даже к ошибкам, которые я совершала. Никогда не злился, как это делают многие другие коллеги по цеху, всем видом своим показывая: "я — звезда, а ты — никто". Никакой "звездности" у него никогда не было, он всегда очень спокойно и с достоинством себя вел.

Вообще он был очень веселым человеком. Даже хотел стать комедийным артистом, никогда не скрывал, что мечтал играть, но, к сожалению, не получилось, и он стал диктором. А диктор программы "Время" — дело, конечно, серьезное, комедии или легкие жанры уже не поиграешь. Это была его нереализованная мечта.