Что выгоднее: подписка на авто или его покупка?

Лично у меня понятие "подписка" прочно ассоциируется со сценой из моего детства: очередь возле книжного магазина, в которой стою и я с отцом. Это мы так ждали возможности оформить подписку на книги кого-то из российских классиков (Лев Толстой, Антон Чехов...). Дефицит жуткий, желающих много, но тогда на нашу долю хватило… Сейчас же на дворе ХХI век, причем уже третье его десятилетие, и у каждого в кармане смартфон с выходом в интернет. С его помощью можно заказать на дом: продукты, которые в скором времени будут разносить дроны; новый телевизор и мастера, который его подключит. Все эти новации (да еще и вкупе с эффектом от пандемии COVID-19) ведут к очень быстрой смене модели потребления в обществе. Стало понятно, что не обязательно каждый день ходить в офис — почти все вопросы можно решить дома через компьютер и телефон. А нужен ли вообще дом в традиционном понимании? Молодые коллеги обсуждают вариант свободной аренды без привязки к месту вместо чуть ли не пожизненной ипотеки.

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С такими веяниями меняется и модель пользования автомобилем. Мы уже привыкли к каршерингу и доступному такси, в целом ряде случаев машину может заменить электросамокат. По данным компании BCG, только для 45% молодых людей важно иметь собственный автомобиль. Сейчас же в мире (а теперь и в России) стремительно набирает популярность схема владения авто по подписке. Не думаю, что в ближайшее время эта услуга вытеснит традиционные виды владения автомобилем, но своего клиента она найдет. Какие перспективы проекта на российском рынке? Выгодно ли не покупать авто, а оформить на него подписку? Подписываются все! По самым скромным прогнозам, к 2030 году сервис подписки на авто составит 15% от рынка продаж новых автомобилей, то есть речь идет о парке примерно в 20 млн машин. В РФ первые сервисы подписки на автомобили появились в 2019 году. В 2020-м, несмотря на коронавирус и связанную с ним самоизоляцию, число предложений заметно выросло: к уже присутствующим на рынке Volvo, Hyundai и Genesis присоединились Kia, Land Rover, VW и даже УАЗ, а также компании, которые занимаются каршерингом и лизингом (например, "Яндекс" и "СберАвтоподписка"). Первым городом с этой возможностью, как водится, стала Москва, но сейчас подписка на автомобили доступна в 20 российских городах. Отличия и особенности Если каршеринг ориентирован в основном на краткосрочную аренду (от нескольких минут до суток), то подписка — на долгосрочную (от нескольких недель до года и более). По сути, каршеринг является аналогом такси (но без водителя), а подписка способна заменить личный автомобиль.

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При этом, при подписке на авто не надо сразу выкладывать всю сумму за нее, а получить машину у дилера можно тут же. При долгосрочной аренде вам предложат новый автомобиль в богатой комплектации с полисом ОСАГО и КАСКО, а также с уже оплаченным транспортным налогом. Техобслуживание, сезонная замена резины, мелкий текущий ремонт (если понадобится) — это опять же заботы дилера. Правда, придется ежемесячно отдавать немаленькие платежи, но зато вы получите новый автомобиль. Думаю, если взять машину надолго, то ее и полюбить можно как свою собственную. Так же как квартиру, которую арендуешь много лет, можно считать своим домом. Первой в России компанией, которая предложила новую схему приобретения автомобилей, стала шведская Volvo. На этапе запуска программы автопроизводитель выдавал только новые бензиновые кроссоверы Volvo XC60 в топовой комплектации за 59,5 тыс. рублей в месяц. При условии, что клиент заключит договор минимум на 12 месяцев. В стоимость подписки были включены все налоги, полисы, плановое техническое обслуживание… Причем для ремонта или сезонной смены колес никуда ездить было не надо: представитель компании сам забирал автомобиль на сервис и затем возвращал его клиенту. Конечно, имелись (имеются) и ограничения. Например, в случае с Volvo авто не должно было проехать за год более 30 тыс. км. А при перепробеге пришлось бы порядочно доплатить. Кроме того, поездку за границу и в некоторые российские регионы надо было предварительно согласовывать с дилером, иначе машину могли объявить в розыск.

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Но по-настоящему быстро услуга "авто по подписке" в нашей стране начала развиваться, когда корейская компания предложила свой сервис Hyundai Mobility — машину теперь можно заказать онлайн, клиенты получили дополнительные услуги, а модельный ряд представлен авто от бюджетного седана Solaris до очень большого кроссовера Palisade или минивэна H1. Сравнить несравнимое Сейчас очень трудно сравнить расходы при покупке и подписке на любой автомобиль. Хотя бы потому, что опубликованная на сайте производителя цена и та, по которой вам предложит приобрести машину дилер, могут очень сильно отличаться (в зависимости от "жадности" продавца). Тем не менее примерно год назад я для себя все-таки делал сравнительный анализ расходов при покупке и аренде по подписке на год самого популярного в нашей стране кроссовера Hyundai Creta. Как и сейчас, месяц аренды по программе Freedom при оформлении годового контракта на это авто в максимальной комплектации (2 л, 149 л.с., АКП6, 4х4) обойдется в 36,9 тыс. рублей. Ограничение по пробегу — 2500 км/месяц (неиспользованные километры переходят на следующий месяц). В случае с покупкой нового авто я, конечно же, учитывал стоимость полисов ОСАГО и КАСКО, комплекта зимних шин, необходимых в нашем климате, транспортный налог и расходы на первое ТО (в случае подписки все эти расходы берет на себя дилер или производитель). Но не учитывал все риски владения машиной и связанные с этим неизбежные траты. У меня получилось, что свой автомобиль гораздо выгоднее, чем прокатный — при использовании личного авто можно сэкономить более 100 тыс. рублей. Тем более что он остается вашим, хотя и несколько подешевеет за год активной эксплуатации. Однако не все так просто. Ведь при продлении подписки через год вы получаете совершенно новую машину и вновь в самой богатой комплектации. А при увеличении пробега на своей машине разница в расходах сокращается с каждым годом. Словом, однозначного ответа — что же выгоднее — у меня нет.

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При этом если рассматривать минимальный пробег (скажем, до 10 тыс. км в год), то жителю мегаполиса личный автомобиль вообще вряд ли нужен. Для редких и недалеких передвижений достаточно будет такси и каршеринга — так выйдет дешевле и практичнее. Подписка выгоднее при использовании более "длинных" программ (от года, а лучше заранее настроиться на три-четыре года) и при больших пробегах (20–30 тыс. км). Люкс и дефицит При этом, если брать автомобиль класса "люкс" на год, то это намного выгоднее, чем приобретение аналогичной машины как за наличные, так и в кредит или лизинг. Например, сейчас в Москве можно взять по подписке модный кроссовер Genesis GV70 2.5T AT Supreme (249 л.с., АКП8, полный привод) за 101 тыс. рублей в месяц. И больше никаких затрат и заморочек, знай только бензин заливай. А новый такой автомобиль обойдется минимум в 5 млн рублей. Кому выгодно брать автомобиль по подписке? Это могут быть люди, которые приехали в регион на определенное время и не хотят ничего приобретать в собственность — ни квартиру, ни машину (а свою было гнать далеко, к примеру). Или, например, человек инвестировал все свои деньги в бизнес и не хочет вынимать большой "кусок" для покупки нового премиального автомобиля, а на ином по статусу ездить не пристало. При этом вносить фиксированную ежемесячную плату он в состоянии. В общем, причины могут быть разными… В любом случае, все расчеты в нынешнее время достаточно умозрительны и разбиваются о существующую реальность. А она такова, что купить новый автомобиль сегодня практически невозможно — дефицит. Во всяком случае, без безумных дилерских накруток, которые легко могут составить порядка 20% и более.