Москва — Дубай — Марс: каковы перспективы у космического соглашения между Россией и ОАЭ?

Во время проведения Всемирного астронавтического конгресса в Дубае Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали межправительственное соглашение об исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Зачем каждой из сторон такое соглашение?

Перенимая опыт

Объединенные Арабские Эмираты только-только делают свои первые шаги в освоении космического пространства. Достаточно сказать, что еще 15 лет назад в стране не было ни специалистов по космонавтике, ни своей программы, ни даже космического центра. Лишь в феврале 2006 года Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент и премьер-министр ОАЭ, а также правитель Дубая, учредил Эмиратский институт передовой науки и техники (EIAST). Но за это время Объединенным Арабским Эмиратам удалось уже запустить своего космонавта к Международной космической станции.

Как так получилось? Все просто — специалисты из ОАЭ купили у России место на корабле "Союз" и подготовку к полету. При этом из 4 тыс. человек, преимущественно военных, отобрали девять кандидатов. Затем в РФ — в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина — из них выбрали двух "финалистов".

Так, в сентябре 2019 года летчик Хаззаа аль-Мансури побывал на Международной орбитальной станции, правда, как "участник космического полета". Ведь за несколько месяцев подготовки (хоть они и включали в себя более 1,4 тыс. часов обучения и более 90 курсов) сделать настоящего космонавта было невозможно — этой профессии обучаются годами.

Почти сразу после этого удачного полета Эмираты отдали новый набор космонавтов на обучение в США — в Центр имени Линдона Джонсона. Сейчас там проходят подготовку к полетам два космонавта из первого набора и еще два новых претендента. Интересный поворот на 180 градусов? Но логика ОАЭ понятна — они хотят получить максимум информации о процессах подготовки, чтобы впоследствии подобрать для себя наиболее удобный вариант. Наверняка если бы была возможность, то Объединенные Арабские Эмираты отправили бы своего космонавта обучаться и в КНР.

В любом случае ОАЭ показывают, что всегда готовы к новым предложениям и спокойно перейдут туда, где предложат более интересный вариант.

Так, во время подписания соглашения обсуждалась возможность для делегации из Объединенных Арабских Эмиратов приехать в Россию, чтобы ознакомиться с наработками по перспективной орбитальной станции — РОСС. Ведь если будет реализован вариант с ее размещением на полярной орбите, то это может оказаться уникальным, не имеющим аналогов опытом.

Приборы и аппараты

В 2017 году Космический центр Мухаммеда бен Рашида поставил серьезную цель — за 100 лет основать на Марсе первое поселение Объединенных Арабских Эмиратов. Если продолжать работать в этом направлении, то арабам нужно развиваться еще в огромном количестве самых разных отраслей. Опыт, накопленный нами в освоении космоса, при работе с многомодульными "Миром" и Международной космической станцией, может оказаться просто незаменимым. К тому же такой уникальной структуры, как Институт медико-биологических проблем РАН, нет более ни в одной стране мира. С 1963 года здесь собирается весь опыт пребывания человека в космосе и связанные с этим медицинские, технические и психологические проблемы. Это один из лучших способов для ОАЭ наверстать отсутствие длительного опыта пилотируемых полетов.