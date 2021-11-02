Американец в Ватикане: как прошел визит Байдена к Папе Римскому

Визит в Италию, связанный с участием в саммите "Группы двадцати", президент США Джо Байден начал с посещения Ватикана и общения с Папой Римским Франциском. Это была четвертая их встреча, но первая после избрания Байдена президентом. Он — второй после Джона Кеннеди (1917–1963) американский лидер-католик. И, как оказалось, Байдену и понтифику было о чем поговорить. Приватная беседа длилась рекордные 1 час 15 минут. Для сравнения: с Бараком Обамой Франциск общался 50 минут, а с Дональдом Трампом во время их единственной встречи в мае 2017 года — едва полчаса.

Описание Визит президента США Джо Байдена в Ватикан, 29 октября 2021 года © AP Photo/Evan Vucci

С демократом Байденом у Франциска, несомненно, гораздо больше точек соприкосновения, чем с его предшественником. О Трампе, не называя его по имени, понтифик говорил, что тот не может считать себя "добрым христианином". Этот папский комментарий был связан с осуждением тех, кто выстраивает стены, как раз вскоре после того, как Трамп объявил о намерении остановить поток мигрантов из Мексики, воздвигнув оградительное сооружение на границе. К моменту встречи с Папой Римским Трамп также заявил о намерении выйти из Парижского договора по климату, и тогда многие считали, что Франциск попытается убедить американского лидера не делать этого. Результаты известны, Америка достаточно скандально вышла из соглашения. И вернулась только сейчас, с Байденом.

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Пастырь и прихожанин По темам защиты окружающей среды, климатических изменений, а также миграции позиции нынешней американской администрации гораздо ближе ватиканским. "В ходе беседы стороны подчеркнули общие усилия по защите планеты, укреплению санитарной безопасности и борьбе с пандемией, а также обсудили проблему беженцев и помощь мигрантам. Были также затронуты темы защиты прав человека, свободы вероисповедания и мысли. Обсуждались вопросы международной повестки дня, в том числе в контексте начинающегося в Риме саммита "Группы двадцати", а также продвижение мира путем политического диалога", — сообщалось в официальном заявлении службы печати Святого престола. Как стало известно журналистам, во время приветствия Байден сказал Франциску, что тот — самый большой борец за мир, которого он когда-либо знал. Американская сторона потом через пресс-службу Белого дома раскрыла многие немаловажные и показательные детали. Так, встреча носила очень личный оттенок — почти пастыря и прихожанина. Франциск искренне сопереживал выпавшим на долю Байдена невзгодам, включая смерть в 2015 году сына от рака. Американский президент преподнес понтифику символический дар — монету с изображением эмблемы 261-й бригады национальной гвардии, в которой служил Бо Байден. "Я знаю, что мой сын хотел бы, чтобы я передал вам ее", — сказал президент и уточнил, что по американской традиции "президент дает командирскую монету воинам и лидерам". А потом пошутил, что согласно традиции если при следующей встрече подаренной монетки не окажется, то Франциск должен будет его угостить стаканчиком. "Но я единственный ирландец (по материнской линии), который никогда не пил", — добавил Байден. Разумеется, никаких оценочных суждений со стороны Ватикана не было. Но Байден поделился исключительно восторженными впечатлениями. "Честью для меня стало вновь увидеться с Папой Франциском в Ватикане. Его сострадание и защита бедных, всех, кто страдает от голода, конфликтов и преследований, — путеводная звезда в мире. Его пример служит всем нам всю жизнь каждый день", — написал Байден в Twitter. Потом на пресс-конференции по завершении саммита "двадцатки" Байден вернулся ко встрече с Папой и признался, что черпает "огромное утешение" в отношениях с ним. "Он по-настоящему, без наигранности хороший человек", — отметил Байден. "Это человек, который стремится обеспечить мир, благопристойность и честь не только в католической церкви, но и в целом [на планете]. Он олицетворяет собой все, что я узнал о католицизме, когда был ребенком, переходившим в старшие классы средней школы. Но он просто прекрасный, честный и благородный человек", — добавил Байден. Папское благословение и открытый вопрос Американский президент поделился также, что Франциск назвал его хорошим католиком и попросил не переставать причащаться. Ранее Конференция католических епископов США выступила за создание проекта, регулирующего вопросы причастия католиков, — инициатива может привести к тому, что выступающие за свободный выбор в вопросе абортов американские политики, а среди них и Байден, будут отлучены от участия в самом главном таинстве церкви. Тем не менее как таковая тема абортов на встрече с Папой не затрагивалась, уточнил Байден. Зато рассказал, что они вместе помолились "о мире".

Описание Президент США Джо Байден и Папа Римский Франциск, Ватикан, 29 октября 2021 года © Vatican Media via AP

Папа Франциск, как-то раз возвращаясь из поездки в Словакию, уточнял журналистам, что никого сам никогда не отлучал от причастия. "Я никогда не отказывал в евхаристии. Причастие не премия, это дар, знак присутствия Христа, и его не может получить только тот, кто к нему не причастен", — сказал Франциск. При этом, разумеется, позиция церкви в отношении абортов однозначна, и Франциск неустанно ее повторяет: "Аборт — это убийство".

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Несмотря на благодатную атмосферу встречи и впечатление полного взаимопонимания и радужности, в отношениях Ватикана и США (традиционно хороших) остаются острые вопросы. И они, видимо, как раз намеренно и не затрагивались. В первую очередь это касается Китая. Святой престол дал четко понять, что не намерен отказываться от начавшегося сближения с Пекином, с которым несколько лет назад было заключено соглашение об утверждении Папой епископов. Ранее они назначались так называемой патриотической католической церковью в Китае без согласования со Святым престолом. Недавно срок действия документа продлили. При этом позиция новой американской администрации в отношении Пекина не претерпела изменений по сравнению с предыдущей, но немного изменился тон. И если администрация Трампа устами бывшего госсекретаря Майка Помпео пыталась откровенно давить на Ватикан по "китайскому вопросу", чуть ли не обвиняя в поддержке репрессивного режима в ущерб интересам защиты прав человека, то нынешняя словно предпочитает не вмешиваться. Во всяком случае не делать это публично, поскольку напористость предшественников не вызвала ничего, кроме совершенно очевидного и нескрываемого раздражения Святого престола. Одни и те же враги Безусловно, нынешний американский президент гораздо более по вкусу Франциску. Но Америка — это не только ее лидер, но и влиятельные лобби. Среди экспертов-ватиканистов существует достаточно распространенное мнение, что против Франциска, который не угоден определенным американским элитам за свои обличающие современную экономику заявления, идет целенаправленная кампания. Нынешний понтифик, которого часто называют марксистом или даже коммунистом (сам он всегда такие определения отклонял), не устраивает своими призывами к созданию более справедливого и равноправного мира, отказу от роскоши (что демонстрирует собственным примером). Особенно может не нравиться его решительное осуждение торговли оружием, как известно, остающейся одним из самых прибыльных бизнесов, который питает мировые конфликты.

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Самое враждебно настроенное антипапское крыло представляют наиболее консервативные католические иерархи в США. Периодически от них исходит острая критика, если не откровенное осуждение главы Римско-католической церкви. Как отмечают эксперты, для этого они ищут уязвимые места и используют против Папы Римского болезненный вопрос о педофилии среди священников. Во внутриватиканских кругах полагают, что иерархи США пытаются переложить ответственность за преступления сексуального характера в лоне церкви на Франциска, скрывая таким образом собственные проблемы и кризис в обществе. Еще один аргумент для критики — это сдержанное и по-христиански отеческое отношение Папы Римского к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Франциску при помощи наиболее либеральных СМИ приписывают чуть ли не признание однополых браков. Хотя он в этом непоколебим: брак — это церковное таинство между мужчиной и женщиной. "Господь любит всех, но не ждите, чтобы церковь отказалась от его наследия", — сказал Франциск. Причем те же самые, кто ищет поводы для нападок на Папу, предлагают отлучить Байдена от причастия. Не только Байден В дни "двадцатки" в Риме у Папы Римского побывал и еще один лидер, чей визит не привлек такого же медийного внимания, хотя был, возможно, даже более примечательным. Около часа продлилась беседа Франциска и премьер-министра Индии Нарендры Моди, который впервые встретился с главой Римско-католической церкви. Последним из индийских руководителей Ватикан посещал покойный премьер-министр Шри Атал Бихари Ваджпаи.

Описание Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Папа Римский Франциск, Ватикан, 30 октября 2021 года © Vatican Media via AP

Коммюнике Ватикана о встрече было на редкость (и на удивление) скудно. Тогда как индийская сторона сообщила, что Моди передал Папе Римскому приглашение посетить страну, где проживает почти 30 млн христиан, составляющие вторую по численности католическую общину в Азии. Франциск раньше говорил о желании побывать в Индии, где Иоанн Павел II бывал дважды: в 1986 и 1999 годах. Такая возможность даже рассматривалась в 2017 году, но в итоге в ходе азиатского турне Франциск посетил только Мьянму и Бангладеш. Предполагалось, что Моди приложил усилия, чтобы Индия в маршрут тогда не попала. Считается, что индийский лидер не самым благожелательным образом относится к христианскому и мусульманскому меньшинствам.

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