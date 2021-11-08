Подорвали минские соглашения: позволят ли турецкие Bayraktar разгромить Донбасс

Украина готова устроить России "кровавую баню" в случае нападения. Об этом с уверенностью написал в статье для издания "Главред" генерал-лейтенант, бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко. По его мнению, российское военно-политическое руководство готовится нанести удар по этой стране. "Безусловно, они к этому готовятся, но если Путин начнет войну, то его на Украине ждет "кровавая баня" и захватом территорий дело не закончится", — предупредил Романенко.

Описание Ударный беспилотный дрон Bayraktar TB2 турецкого производства во время репетиции военного парада, посвященного Дню независимости, в Киеве, 20 августа 2021 года © AP Photo/Efrem Lukatsky

При этом он добавил, что в случае начала боевых действий Украина сможет рассчитывать только на собственные силы и помощь со стороны США. "Но так как в Германии Меркель уходит с поста, а Макрон во Франции готовится к выборам, вся надежда — на американцев и самих себя", — добавил он и призвал, не дожидаясь начала событий, заранее ввести на территории Украины военное положение.

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Боевые действия 2014 года не только не принесли Киеву успеха, но и не отрезвили. Видимо, и новый президент Владимир Зеленский остался верен ранее выбранной стратегии — война до победы. В ходе форума YES Brainstorming Зеленский прямо заявляет в ответ на вопрос модератора дискуссии о возможности полноценной войны с Россией: "Считаю, может быть". Причем сегодня ее можно объяснить тем, что российские "оккупанты" взвинтили цены на газ, мятежные регионы не поставляют метрополии уголь — страна перед лицом предстоящей зимы стоит на грани энергетического коллапса. В конце октября украинские ВСУ впервые применили в Донбассе приобретенные у Турции ударные дроны Bayraktar TB2. Не входя в воздушное пространство непризнанной Донецкой Республики, машина с дистанции в восемь километров от зоны разграничения сторон выпустила управляемый боеприпас, который успешно поразил артиллерийскую позицию бойцов ДНР. Видеоролик этого триумфа тут же был выложен в интернет. В украинских СМИ пошли победоносные реляции, что вот наконец найдено оружие безоговорочной победы. Но есть нюанс — в Киеве вполне активно стали открещиваться от инцидента или же уверять, что "Украина ничего не нарушила". Но, по-моему, одной бомбой командующий вооруженными силами Валерий Залужный подорвал не просто пушку, а все минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе и Луганске. В Москве и ранее предупреждали Анкару, что поставки такого вооружения не способствуют разрешению ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин в беседе со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 29 сентября говорил о возможностях эскалации конфликта на востоке Украины из-за получения Киевом нового оружия. "Наша позиция состоит в том, что передача подобных систем вооружения Украине чревата тем, что они могут использоваться украинскими вооруженными силами против своего же народа, хорошо известна, и она хорошо известна в Турции", — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Инцидент с применением турецкого дрона в Донбассе вызвал резонанс и в самой Анкаре. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в программе "Москва. Кремль. Путин" заяваил, что, "когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским. То есть, как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине". Гром Победы Разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar TB2 действительно современное и весьма опасное оружие. По соотношению массы к весу боевой нагрузки он совершенен. Дрон за раз может доставить к цели до четырех управляемых противотанковых ракет UMTAS с лазерным наведением или высокоточных авиабомб Roketsan MAM-C, MAM-L. Кроме того, беспилотник может находиться в воздухе от 12 до 24 часов без подзарядки и поражать цели на расстоянии до восьми километров. В 2022 году, по словам главного технического директора компании-разработчика Baykar Makina Сельчука Байрактара, в воздух поднимется радикально доработанный вариант "Знаменосца" (перевод с турецкого языка) с индексом ТВ3. Он будет специально адаптирован для базирования на универсальном десантном корабле TCG Anadolu — будущем флагмане ВМС Турции, который сможет нести до 50 дронов, а также другую авиационную технику.

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Эйфория украинской стороны касательно ее нового вооружения понятна. Эффективность системы турецкие военные наглядно продемонстрировали в ходе конфликта в Ливии, Сирии и в недавней войне в Закавказье. Как отмечают в книге "Буря на Кавказе" глава Центра АСТ Руслан Пухов и бывший начальник Генштаба Юрий Балуевский, массированное применение дронов позволило Баку быстро получить "господство в воздухе и активно использовать ударные беспилотные летательные аппараты, в том числе ставшие известными после этой войны турецкие беспилотники Bayraktar TB2". Авторы особо подчеркивают, что армянские средства противовоздушной обороны попросту не смогли им противостоять. По данным ЦАСТ, только в первый день боевых действий, 27 сентября, азербайджанцам удалось выбить до 60% ПВО и до 40% артиллерии сил самообороны Карабаха. Киев первую партию из шести дронов и трех станций управления ВСУ Украины получил еще в 2019 году — контракт оценивался в $69 млн. В сентябре 2021 года Украина и Турция заключили договор на поставку еще 48 дронов. Теперь, как заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, "Киев уже ведет переговоры с Анкарой об открытии завода, где будут собирать беспилотники Bayraktar TB2". Причем, как отмечает дипломат, планируется не простая сборка, а полный цикл производства с нуля.

Описание Ударный беспилотный дрон Bayraktar TB2 © EPA-EFE/LESZEK SZYMANSKI

Предпосылка для этого более чем существенная. Закупка у России зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" послужила причиной охлаждения отношений между Турцией и США. Вашингтон не потерпел вольности сателлита и объявил Анкаре экономические санкции. В итоге даже сорвалась закупка в Америке передовых истребителей пятого поколения F-35 — их попросту отказались поставлять, и это притом, что Анкара уже выплатила американской Lockheed Martin $1,4 млрд за 116 машин.

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Впервые в истории военно-технических отношений президент Реджеп Тайип Эрдоган публично потребовал от США либо вернуть деньги, либо отдать самолеты. Ни президент Дональд Трамп, ни его сменщик Джо Байден никак не прокомментировали ситуацию, оставив Высокую Порту наедине со своими проблемами. А они возникли молниеносно — самый успешный военный проект страны — беспилотник Bayraktar TB2 — остался без западных комплектующих. Машина практически полностью, разве что за исключением фюзеляжа, состоит из них. Именно этим можно объяснить стремительное развитие турецких беспилотных программ и выход Турции в тройку мировых лидеров по производству воздушных дронов — впереди только США и Израиль. Головокружение от успехов Таким образом, взаимодействие с Украиной спасает турецкие амбиции по продвижению Bayraktar TB2 и других бесплотных дронов на мировой рынок. В числе покупателей уже не только Азербайджан, Катар и Украина, но в перспективе Венгрия, Болгария, Марокко, Руанда, Эфиопия и Казахстан, обучаются управлению дронами и военные из Сомали. Сообщила о закупке и дружественная РФ Киргизия (словно чтобы сгладить негативный эффект, председатель Госкомитета нацбезопасности страны Камчыбек Ташиев заявил, что вместе с турецкими дронами Бишкек возьмет и российские легкие беспилотные комплексы "Орлан-10Е"). При этом именно Украина поставляет сегодня двигатели для линейки турецких дронов. А новый завод под Киевом позволит еще и нарастить темп выпуска этой перспективной продукции, что косвенно подтвердил украинский посол Василий Боднар в интервью "Радио Свобода" (признано в РФ иноагентом): "Ведутся работы по выделению земельного участка, чтобы начать предметные работы по сооружению центра хранения и ремонта (беспилотников). Также параллельно идут работы по созданию производственных мощностей и выпуску "Байрактаров" на Украине". В том, что данная программа будет реализована, сомневаться не стоит. При всей дотационности страны военный бюджет Киева превышает 6% ВВП. Для сравнения: в России это чуть больше 3%, а в европейских странах НАТО — около 2%. Сам факт сотрудничества с Турцией дает военачальникам типа Валерия Залужного возможность "играть в солдатики", откровенно блефовать, нагнетая ситуацию в Донбассе и Луганске. Эксперты признают, что "Знаменосец" хорош, но его исключительность проявляется именно в ходе военных конфликтов средней интенсивности и против армий, не имеющих развитой системы ПВО. В той же Ливии и Сирии, по некоторым данным, сумели уничтожить порядка 50 таких дронов.

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