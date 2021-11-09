Бесконечные "Вечные": о божественном занудно, но со вкусом

Я не знаю, пошутил ли уже так кто-нибудь, но "Вечные" длятся вечность, а точнее, 2 часа 37 минут. Marvel и ее несменяемый глава Кевин Файги, который подарил миру "Мстителей", в срочном порядке ищет преемников знаменитой команде супергероев. Запросы зрителей все больше, студии все ненасытнее, особенно во время пандемии, поэтому 10 лет на представление новых персонажей, в которых, по идее, постепенно должны влюбиться зрители, у Marvel нет. А ведь именно эта неторопливая и рисковая стратегия по созданию огромной вселенной, в которой все связано друг с другом, и обеспечила студии мировой успех. Отступление от этой традиции в "Вечных" не сыграло им на руку — вместо 10 лет знакомство с героями умещают во внушительные и жутко тягомотные три часа, и, что самое обидное, ближе к персонажам мы так и не становимся.

Описание Кадр из фильма "Вечные" © Marvel

Фильм начинается максимально пафосно, напоминая чем-то "Звездные войны". Однажды "до шести сингулярностей" (что бы это ни значило) селестиал Аришем создал Землю, и было на ней все прекрасно до прихода существ Девиантов. Тогда Аришем отправил на Землю Вечных, чтобы они разобрались с Девиантами и охраняли от них планету. Вечные пробыли среди людей 7 тыс. лет, полностью избавили ее от своих злых собратьев и растворились среди населения Земли, найдя покой в обычной жизни. Правда, ненадолго. Двое Вечных — Серси (Джемма Чан), которая может манипулировать материей, и управляющая иллюзиями, вечный подросток Спрайт (Лия Макхью) — подвергаются неожиданному нападению Девианта, и он, кажется, стал сильнее по сравнению с предыдущими версиями чудовищ. На помощь Серси приходит ее бывший муж Икарис (Ричард Мэдден), вместе они отправляются на поиски разбежавшихся по планете товарищей, или, как они называют друг друга в присутствии смертных, университетских приятелей.

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А приятелей этих довольно много! Поэтому вся первая часть "Вечных" похожа на фильм про аферистов, где первый шаг для осуществления любой аферы — сбор команды — растянулся на полтора часа. Кроме вышеупомянутых Серси, Спрайт и Икариса в Вечных состоят: изобретатель технологий и первый супергерой-гомосексуал во вселенной Marvel Фастос (Брайан Тайри Генри); манипулятор разума, смурной Друиг (Барри Кеоган); прекрасная и смертоносная Фина (Анджелина Джоли), страдающая от деменции; самый оптимистичный из Вечных Кинго (Кумэйл Нанджиани), переквалифицировавшийся в звезду Болливуда; сверхскоростная и глухая Маккари (Лорен Ридлофф); силач Гильгамеш (Дон Ли) и целительница и лидер команды Аяк (Сальма Хайек).

Просто на перечисление персонажей ушел целый абзац, а уж чтобы их представить в фильме, рассказать, кто кем кому является и что по этому поводу чувствует, приходится исполнить что-то наподобие мексиканского сериала на перемотке. Правда, с очень красивым освещением и на фоне разных природных пейзажей, к которым, как известно, Хлоя Чжао питает особую слабость

Ах да! За все это время так и не удалось поговорить о режиссере проекта. Marvel взял за моду брать под свое супергеройское крыло из CGI многообещающих режиссеров независимого кино, например, Кейт Шортланд для "Черной вдовы", Тайку Вайтити для третьего "Тора" или Дестина Дэниела Креттона для недавнего "Шан-Чи и легенды десяти колец". Для Marvel вся эта история смотрится красиво — все-таки дают дорогу молодым талантам, а вот со стороны последних это похоже на продажу души дьяволу. Режиссеры действительно стараются придать поднадоевшему незатейливому нарративу комиксов что-то живое, но, как мне кажется, пора бы уже признаться хотя бы самим себе, что пациент давно мертв. Не получился этот трюк и у теперь уже оскароносной Чжао, и это уж точно не из-за недостатка стараний. Большая часть действия происходит на просторе, режиссер вместе Беном Дэвисом носятся по нашей планете, но показывают не главные города мира, как это принято в боевиках, а поля, горы, реки, леса. Диалогов в фильме тоже предостаточно, однако привычной для Чжао магии не происходит. В ее картинах герои любят говорить о незначительном, а настоящий смысл передается через эмоции, жесты и взгляды. В супергеройском же жанре, наоборот, важные разговоры о судьбах мира сыграны в зажатых позах, скованных дурацкими пластиковыми костюмами. Но кондовые при этом, прежде всего, даже не костюмы, а сам материал.

Описание Кадр из фильма "Вечные" © Marvel

К комиксам и их правдоподобности, по понятным причинам, предъявляются далеко не самые высокие требования, однако, как только им пытаются придать трагический вид и навести побольше тумана серьезности и насупленных бровей, конструкция сразу же начинает трещать по швам.

Создатели "Вечных" в середине 70-х явно не заботились о правдоподобии и хоть какой-то логике. Что нормально смотрится на листе бумаги, не всегда прощают на экране. Проще говоря, вся мифология Вечных не выдерживает никакой критики, поэтому сложно сопереживать персонажам, чья предыстория звучит как откровенная глупость

Недоумение вызывает очень многое: от вопроса, почему для разборок с Девиантами селестиал отправил на Землю не идеальные машины для убийства, а героев, которые просто умеют быстро бегать или преобразуют камень в воду, до банального — почему идеальной божественной Серси, которая прибыла из космоса и живет на Земле 7 тыс. лет, нужен Кит Харрингтон. Последний играет ее незадачливого земного бойфренда, который ненадолго сталкивается с бывшим мужем в лице Мэддена. Вот уж точно никто не думал, что экс-братья из "Игры престолов" встретятся именно так. А ведь в "Вечных" не ограничиваются супергеройским долгом, а ставят этот самый долг под вопрос, как и более глобальную тему о нашем создателе и боге. Похвальная и любопытная идея, которую супергеройский мир пока не в силах переварить. По крайней мере, не при таких обстоятельствах и не таким способом. К сожалению, в том виде, в каком Marvel выпускает свои фильмы, разговоры о бытии звучат невыносимо занудно, а разрываемые муками выбора герои вызывают улыбку, а не сочувствие.

Описание Кадр из фильма "Вечные" © Marvel