"Чувствуем себя как на войне". Поляки на границе с Белоруссией — о наплыве мигрантов

Наплыв мигрантов на польско-белорусской границе и резкая реакция на это польских силовых структур спровоцировали атмосферу военного положения в приграничных районах Польши. Местные жители с беспокойством наблюдают за происходящим, а власти заверяют, что полностью контролируют ситуацию.

Описание Мигранты на белорусско-польской границе © Юрий Шамшур/ТАСС

Зона риска На расстоянии трех километров от границы на польской территории уже третий месяц действует введенное властями на фоне миграционного кризиса чрезвычайное положение. Находиться в этой зоне могут только местные жители или те, кто получил специальное разрешение. В зону, охваченную ЧП, не допускают даже журналистов. Фото- и видеосъемка на месте событий разрешена только польским силовым структурам.

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Ситуация обострилась в понедельник утром, когда в СМИ и социальных сетях появились кадры приближения к границе со стороны Белоруссии нескольких тысяч мигрантов. Польские власти проинформировали, что усилили охрану по периметру, где, помимо пограничников, сейчас несут службу военные и полицейские — были мобилизованы два батальона Войск территориальной обороны (добровольческие формирования). Днем дошло до первых попыток силового пересечения польско-белорусской границы нелегальными мигрантами в районе погранперехода "Кузница Белостокская" (с белорусской стороны "Брузги"). Пограничная охрана Польши опубликовала в Twitter видеозапись, на которой видна большая группа мигрантов, которая пытается при помощи длинных бревен и кусачек прорвать заграждение из колючей проволоки. С польской стороны границы им противодействуют представители полиции в защитных шлемах и жилетах с щитами, представители погранохраны и вооруженных сил. На записи видно, что силовики применили слезоточивый газ. Мигранты кричали, что хотят попасть в Германию, а польские пограничники через громкоговорители информировали, что в месте, где они находятся, пограничного перехода нет, а польская граница закрыта. Контроль Сейчас пограничный переход в Кузнице полностью закрыт. На въезде и выезде в зону ЧП дежурит полиция, которая узнает основания для проезда к границе, а также проверяет салон и багажник автомобиля. Крупную автотехнику контролирует дорожная полиция, досмотр ведется уже на значительном расстоянии от границы — все так же проверяют всех пассажиров и отсеки кузова авто. Водители грузовиков, которые предпочитали перевозить товары через Кузницу, минувшим вечером были вынуждены задержаться здесь в очереди надолго. А когда утром пограничный переход и вовсе закрыли, многим пришлось разворачиваться и ехать на другие КПП.

Несмотря на усиленную охрану, все же случаются единичные случаи, когда нелегальных мигрантов удается перевезти на польскую территорию, поделились со мной собеседники своими домыслами. Местные жители Ближайший населенный пункт к зоне ЧП — деревня Хрептовце. Здесь я зашла в небольшое придорожное кафе, его сотрудница Иоанна поделилась эмоциями от прошедшего дня: "Было много машин, военные колоннами проезжали с мигалками. Страшно. Чувствуем себя как на войне". И добавила, что "сейчас все спокойно", но был случай, когда "двое иностранцев-мигрантов зашли в это самое кафе". "Они заказали суп, жадно ели хлеб, выкупили все сладости, воду, сигареты, зарядили телефон и ушли", — пояснила она. По ее словам в приграничной зоне, где сейчас самая напряженная ситуация, живут несколько тысяч польских граждан. В основном в этой "местности расположены деревни, а Кузница — самый большой город". "Мне кажется, что большинство [местных людей] обеспокоено", — сказала женщина. Правда, другой сотрудник оценивает ситуацию совсем иначе: большое число военных и представителей разных силовых структур его успокаивает. "Так безопаснее", — считает он. Согласно опросу исследовательского центра IBRiS, опубликованному во вторник газетой "Речь Посполита", большинство граждан Польши не хотело бы видеть на своей территории мигрантов. 82% жителей республики желают, чтобы ЕС оказал Варшаве помощь в разрешении этого кризиса и разделил моральную ответственность за происходящее. При этом 54,5% респондентов считают, что польские спецслужбы должны сразу же отправлять нелегальных мигрантов назад. Одновременно 60% выступают за предоставление им возможности просить об убежище. "В исследованиях, касающихся гуманитарной помощи, участники охотно соглашались на гуманитарную помощь для мигрантов, хотя одновременно были против того, чтобы пускать их в Польшу", — отмечает "Речь Посполита". "Мы хотим иметь оправдание, чтобы считать себя не жестокими и злыми, а скорее теми, кто руководствуется моральными принципами", — цитирует издание слова главы исследовательского центра Марчина Думы. Лагерь Сейчас в районе погранперехода "Кузница Белостокская" мигранты разбили лагерь. По информации пограничной охраны, там находится около 800 человек. У них есть палатки, спальные мешки, возможность развести костер. Как долго они будут пребывать в этой зоне, непонятно. Власти Польши не исключают новых попыток массового силового пересечения границы.

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"В лесных районах находятся 3–4 тыс. человек. Но они находятся вдоль всего участка польско-белорусской границы. Понимая большой напор у погранперехода в Кузнице, мы должны также постоянно следить за другими участками и защищать границу", — сказала пресс-секретарь Подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович. По ее словам, на белорусской стороне постоянно слышны выстрелы: "Мы наблюдаем за ситуацией с воздуха. Мы видим там [на белорусской стороне] солдат, их становится все больше". При этом 8 ноября СМИ сообщали о заявлении представителя Госпогранкомитета Белоруссии, по словам которого, звуки стрельбы на границе с Польшей раздавались с польской стороны. Планы властей Всего, по оценкам польских властей, в Белоруссии могут находиться 12–14 тыс. потенциальных нелегальных мигрантов, которых белорусские власти намеренно свозят в сторону польско-белорусской границы. Некоторые польские политики даже утверждают, что Минск якобы действует в этом деле совместно с Москвой. По словам президента Польши Анджея Дуды, происходящее на границе — "это гибридная акция", которая проводится Минском "против Польши и ЕС". "Эти группы мигрантов, которые вчера шли в сторону польской границы, несколько тысяч человек, судя по видеозаписям, явно направлялись белорусскими службами, которые в последний момент повели этих людей с нормальной дороги в лес, чтобы они атаковали польско-белорусскую границу там, где нет погранперехода", — утверждает Дуда.

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