"Беззастенчивое" покушение: что может стоять за атакой на премьер-министра Ирака

Дина Пьяных — о том, что известно и что вызывает сомнения в ситуации с нападением беспилотников на главу правительства

7 ноября в Багдаде было совершено покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми. Заминированный беспилотный летательный аппарат был нацелен на резиденцию главы правительства в хорошо укрепленной "зеленой зоне" в центре столицы, где расположены иностранные посольства и государственные учреждения. Первоначально сообщалось, что аль-Казыми получил ранение и был доставлен в больницу, но позднее в его Twitter появилась запись, что с ним все в порядке, он не пострадал. Тем не менее в результате нападения были ранены несколько сотрудников службы охраны премьера, а его дому нанесен существенный материальный ущерб — в здании выбиты окна, вылетели двери, повреждены конструкции; разбиты припаркованные рядом автомобили.

Описание Последствия покушения на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми, 7 ноября 2021 года © EPA-EFE/IRAQI PRIME MINISTER OFFICE

Слова поддержки и осуждения попытки "наглого" и "беззастенчивого" покушения на премьер-министра Ирака выразили многие арабские и мировые лидеры. Уже на следующий день к аль-Казыми потянулись визитеры, включая влиятельного шиитского имама Муктаду ас-Садра, президента и других крупных деятелей страны. Была создана специальная комиссия высокого уровня по расследованию атаки на де-факто первое лицо государства, коим в Ираке является премьер.

На эту тему В Багдаде совершили покушение на премьера Ирака

Провалившееся покушение продолжает оставаться главной новостью иракских СМИ, которые неустанно цитируют сказанные премьером в первые часы после ночной атаки слова о предательских ракетах, не способных "ни на йоту поколебать стойкость и упорство героических сил безопасности Ирака в сохранении защищенности его народа". За несколько часов популярность премьер-министра резко выросла. Уже к вечеру воскресенья аль-Казыми сообщил, что властям известны имена исполнителей теракта против него, и пообещал, что в ближайшее время они будут задержаны. Однако по мере поступления новых данных о покушении вопросов становится все больше, а уверенности в истине — все меньше. Без ответственности По данным МВД Ирака, всего в атаке было задействовано три беспилотника, два из них — сбиты, третий попал в резиденцию. На следующий день после происшествия саперы обезвредили неразорвавшийся снаряд, который был обнаружен на крыше дома премьера, — ясности, откуда он взялся, до сих пор нет. Между тем буквально за полчаса до атаки сообщалось о ракетном обстреле в районе "зеленой зоны" и интенсивной перестрелке. Кроме того, по данным источников в силовых структурах, беспилотники были направлены с территории северного пригородного района иракской столицы, примерно в 10 км от "зеленой зоны". Иракский информационный портал "Шафак ньюс" также сообщил, что определенную роль в организации покушения сыграли информаторы, которые были рядом с резиденцией и сообщили, что премьер "находится в доме", после чего был запущен дрон. Между тем, по официальной информации, глава правительства только собирался входить в здание, когда прогремел взрыв, поэтому он и не пострадал. Ответственность за нападение никто на себя так и не взял, однако, согласно разного рода утечкам, на которые ссылаются арабские и мировые СМИ, к покушению причастна "поддерживаемая Ираном группировка". По последней информации, иракские власти "собираются арестовать трех человек" по обвинению в причастности к атаке. Почему их все еще не схватили, если личности установлены, неизвестно. Между двумя покушениями Покушение на премьера 7 ноября вызвало широкий общественный резонанс, спровоцировав реакцию на самом высоком уровне во многих странах мира, в отличие от совершенного ровно за неделю до этого — 31 октября — другого покушения на аль-Казыми, которое осталось практически незамеченным. Тогда был осуществлен ракетный обстрел района Аль-Мансур в Багдаде, где расположена штаб-квартира иракской разведки и где в тот момент находился глава правительства.

На эту тему В Ираке заявили, что в покушении на премьера было задействовано три беспилотника

Как отмечают иракские и региональные аналитики, попытка устранить премьера с помощью дронов привлекла к себе внимание не только самим способом атаки, который, впрочем, неоригинален, активно используется в ходе операций теми же американцами и израильтянами — взять то же убийство в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани 3 января 2020 года. Кстати, один из лидеров шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Каис аль-Хазали (он возглавляет объявленную США террористической группировку "Асаиб Ахль аль-Хакк) так и заявил телеканалу "Аль-Джазира", что "операция была спланирована США, а выполнена Израилем". "Нацеливание на премьера означает нацеливание на политическую систему Ирака и само государство", — отметил он. Однако обращают на себя внимание другие последствия этого акта как с точки зрения проблемы обеспечения государственной безопасности — теракт был совершен внутри самой защищенной и укрепленной зоны Ирака, так и с точки зрения политического смысла попытки убийства политика для Ирака и региона. По мнению комментаторов, на которых ссылается издание "Шафак-ньюс", это покушение может обеспечить аль-Казыми второй срок на посту премьер-министра. Смещение акцентов и плата за молчание Покушение совершено в разгар выступлений против сфальсифицированных итогов выборов, в авангарде которых стояли не прошедшие в парламент или утратившие свои позиции партии. Они отказываются признавать результаты голосования, опасаясь быть устраненными с политической арены "большим победителем" — блоком садристов. В одночасье акции протеста и кровопролитные столкновения с полицией были сняты с повестки дня — о них просто забыли. А повышенные меры безопасности в Багдаде после атаки на резиденцию премьера позволили не просто прекратить (возможно, временно) демонстрации, но даже предотвратить теракт — накануне в Багдаде был обезврежен смертник, который планировал привести в действие взрывчатку. Поэтому покушение позволило отвлечь внимание с достаточно напряженной внутриполитической атмосферы в Ираке.

Описание Иракские военные в Багдаде после покушения на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми © EPA-EFE/AHMED JALIL

В этой истории есть еще один момент, на который обратила внимание издающаяся в Лондоне межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат": виновные в покушении на премьер-министра Мустафу аль-Казыми с наибольшей долей вероятности наказания не понесут. По оценкам иракских наблюдателей, на которых ссылается издание, многие громкие преступления, в частности убийства активистов и политических деятелей после массовых протестов в октябре 2019 года, остались безнаказанными. При этом каждый раз следы вели к поддерживаемым Ираном ополченцам, на которых и сейчас неофициально возлагают ответственность. Безусловно, в данном случае речь идет о покушении на жизнь руководителя исполнительной власти Ирака.

На эту тему Премьер-министр Ирака заявил, что ему известны исполнители покушения на него

Как считает бывший главный редактор официальной газеты "Аль-Сабах" Фалях аль-Мишаль, "безнаказанность уже стала постоянным явлением в Ираке в условиях предоставляемого преступникам политического прикрытия и отсутствия правосудия". "Нападение на премьер-министра, безусловно, является преступлением другого калибра, нежели убийства активистов, поскольку оно может иметь последствия за пределами Ирака, — отметил он. — Преступникам будет трудно продолжать бродить безнаказанно". Однако, не исключает аль-Мишаль, есть немало возможностей оказания давления, уступок и договоренностей с целью отвлечь внимание от нападения и найти выход для преступников. "Но такой сценарий подорвет доверие к аль-Казыми, а также к государству и его суверенитету, — предупредил он. — Следовательно, цена возможности избежать правосудия должна быть очень высокой". Премьер-министр дал понять, что за покушением стоят поддерживаемые Ираном группировки и их лидеры. "Если они будут привлечены к ответственности, правительство укрепит свои позиции и сможет противостоять жестким вызовам", — сказал он, указав, что арест преступников также восстановит доверие к судебной системе и сделает ее недосягаемой для политических сил и вооруженной шиитской милиции. Как считает профессор политологии университета Куфы Айяд аль-Анбар, организации подобной атаки способствовал в том числе определенный "снисходительный подход правительства" к вопросам безопасности, приведший к возможности периодических ракетных обстрелов "зеленой зоны" Багдада в принципе. По его мнению, покушение может сойти на нет "путем примирения и диалога с соперниками", а также пустых обещаний властей. "Премьер-министр потребует высокую плату в обмен на молчание по поводу попытки его устранить, — полагает он. — Это может включать прекращение митингов против итогов выборов, организованных поддерживаемыми Ираном фракциями". И аль-Казыми, уверен политолог, должен подтвердить правдивость своих слов о привлечении виновных к ответственности, после того как заявил, что знает, кто они такие. Региональная проекция На региональном уровне в ближайшее время ожидаются два события, последствия которых крайне важны для Ирака. Первое — возобновление ядерных переговоров Ирана в Вене 29 ноября после долгого перерыва. А второе, и это имеет самое непосредственное отношение к Багдаду, — в конце года США завершают свою боевую миссию в Ираке, но продолжат сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Сразу после покушения Вашингтон поспешил выступить с осуждением "террористического акта, направленного против сердца иракского государства", а президент США Джо Байден предложил иракским властям помощь в расследовании преступления и установлении виновных.

На эту тему База США в сирийском Эт-Танфе подверглась ракетному обстрелу и ударам беспилотников