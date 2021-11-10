"Беззастенчивое" покушение: что может стоять за атакой на премьер-министра Ирака

7 ноября в Багдаде было совершено покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми. Заминированный беспилотный летательный аппарат был нацелен на резиденцию главы правительства в хорошо укрепленной "зеленой зоне" в центре столицы, где расположены иностранные посольства и государственные учреждения. Первоначально сообщалось, что аль-Казыми получил ранение и был доставлен в больницу, но позднее в его Twitter появилась запись, что с ним все в порядке, он не пострадал. Тем не менее в результате нападения были ранены несколько сотрудников службы охраны премьера, а его дому нанесен существенный материальный ущерб — в здании выбиты окна, вылетели двери, повреждены конструкции; разбиты припаркованные рядом автомобили.
Слова поддержки и осуждения попытки "наглого" и "беззастенчивого" покушения на премьер-министра Ирака выразили многие арабские и мировые лидеры. Уже на следующий день к аль-Казыми потянулись визитеры, включая влиятельного шиитского имама Муктаду ас-Садра, президента и других крупных деятелей страны. Была создана специальная комиссия высокого уровня по расследованию атаки на де-факто первое лицо государства, коим в Ираке является премьер.
Провалившееся покушение продолжает оставаться главной новостью иракских СМИ, которые неустанно цитируют сказанные премьером в первые часы после ночной атаки слова о предательских ракетах, не способных "ни на йоту поколебать стойкость и упорство героических сил безопасности Ирака в сохранении защищенности его народа". За несколько часов популярность премьер-министра резко выросла. Уже к вечеру воскресенья аль-Казыми сообщил, что властям известны имена исполнителей теракта против него, и пообещал, что в ближайшее время они будут задержаны.
Однако по мере поступления новых данных о покушении вопросов становится все больше, а уверенности в истине — все меньше.
Без ответственности
По данным МВД Ирака, всего в атаке было задействовано три беспилотника, два из них — сбиты, третий попал в резиденцию. На следующий день после происшествия саперы обезвредили неразорвавшийся снаряд, который был обнаружен на крыше дома премьера, — ясности, откуда он взялся, до сих пор нет. Между тем буквально за полчаса до атаки сообщалось о ракетном обстреле в районе "зеленой зоны" и интенсивной перестрелке. Кроме того, по данным источников в силовых структурах, беспилотники были направлены с территории северного пригородного района иракской столицы, примерно в 10 км от "зеленой зоны". Иракский информационный портал "Шафак ньюс" также сообщил, что определенную роль в организации покушения сыграли информаторы, которые были рядом с резиденцией и сообщили, что премьер "находится в доме", после чего был запущен дрон. Между тем, по официальной информации, глава правительства только собирался входить в здание, когда прогремел взрыв, поэтому он и не пострадал.
Ответственность за нападение никто на себя так и не взял, однако, согласно разного рода утечкам, на которые ссылаются арабские и мировые СМИ, к покушению причастна "поддерживаемая Ираном группировка". По последней информации, иракские власти "собираются арестовать трех человек" по обвинению в причастности к атаке. Почему их все еще не схватили, если личности установлены, неизвестно.
Между двумя покушениями
Покушение на премьера 7 ноября вызвало широкий общественный резонанс, спровоцировав реакцию на самом высоком уровне во многих странах мира, в отличие от совершенного ровно за неделю до этого — 31 октября — другого покушения на аль-Казыми, которое осталось практически незамеченным. Тогда был осуществлен ракетный обстрел района Аль-Мансур в Багдаде, где расположена штаб-квартира иракской разведки и где в тот момент находился глава правительства.
Как отмечают иракские и региональные аналитики, попытка устранить премьера с помощью дронов привлекла к себе внимание не только самим способом атаки, который, впрочем, неоригинален, активно используется в ходе операций теми же американцами и израильтянами — взять то же убийство в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани 3 января 2020 года. Кстати, один из лидеров шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Каис аль-Хазали (он возглавляет объявленную США террористической группировку "Асаиб Ахль аль-Хакк) так и заявил телеканалу "Аль-Джазира", что "операция была спланирована США, а выполнена Израилем". "Нацеливание на премьера означает нацеливание на политическую систему Ирака и само государство", — отметил он.
Однако обращают на себя внимание другие последствия этого акта как с точки зрения проблемы обеспечения государственной безопасности — теракт был совершен внутри самой защищенной и укрепленной зоны Ирака, так и с точки зрения политического смысла попытки убийства политика для Ирака и региона. По мнению комментаторов, на которых ссылается издание "Шафак-ньюс", это покушение может обеспечить аль-Казыми второй срок на посту премьер-министра.
Смещение акцентов и плата за молчание
Покушение совершено в разгар выступлений против сфальсифицированных итогов выборов, в авангарде которых стояли не прошедшие в парламент или утратившие свои позиции партии. Они отказываются признавать результаты голосования, опасаясь быть устраненными с политической арены "большим победителем" — блоком садристов. В одночасье акции протеста и кровопролитные столкновения с полицией были сняты с повестки дня — о них просто забыли. А повышенные меры безопасности в Багдаде после атаки на резиденцию премьера позволили не просто прекратить (возможно, временно) демонстрации, но даже предотвратить теракт — накануне в Багдаде был обезврежен смертник, который планировал привести в действие взрывчатку. Поэтому покушение позволило отвлечь внимание с достаточно напряженной внутриполитической атмосферы в Ираке.
В этой истории есть еще один момент, на который обратила внимание издающаяся в Лондоне межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат": виновные в покушении на премьер-министра Мустафу аль-Казыми с наибольшей долей вероятности наказания не понесут. По оценкам иракских наблюдателей, на которых ссылается издание, многие громкие преступления, в частности убийства активистов и политических деятелей после массовых протестов в октябре 2019 года, остались безнаказанными. При этом каждый раз следы вели к поддерживаемым Ираном ополченцам, на которых и сейчас неофициально возлагают ответственность. Безусловно, в данном случае речь идет о покушении на жизнь руководителя исполнительной власти Ирака.
Как считает бывший главный редактор официальной газеты "Аль-Сабах" Фалях аль-Мишаль, "безнаказанность уже стала постоянным явлением в Ираке в условиях предоставляемого преступникам политического прикрытия и отсутствия правосудия". "Нападение на премьер-министра, безусловно, является преступлением другого калибра, нежели убийства активистов, поскольку оно может иметь последствия за пределами Ирака, — отметил он. — Преступникам будет трудно продолжать бродить безнаказанно". Однако, не исключает аль-Мишаль, есть немало возможностей оказания давления, уступок и договоренностей с целью отвлечь внимание от нападения и найти выход для преступников. "Но такой сценарий подорвет доверие к аль-Казыми, а также к государству и его суверенитету, — предупредил он. — Следовательно, цена возможности избежать правосудия должна быть очень высокой".
Премьер-министр дал понять, что за покушением стоят поддерживаемые Ираном группировки и их лидеры. "Если они будут привлечены к ответственности, правительство укрепит свои позиции и сможет противостоять жестким вызовам", — сказал он, указав, что арест преступников также восстановит доверие к судебной системе и сделает ее недосягаемой для политических сил и вооруженной шиитской милиции. Как считает профессор политологии университета Куфы Айяд аль-Анбар, организации подобной атаки способствовал в том числе определенный "снисходительный подход правительства" к вопросам безопасности, приведший к возможности периодических ракетных обстрелов "зеленой зоны" Багдада в принципе.
По его мнению, покушение может сойти на нет "путем примирения и диалога с соперниками", а также пустых обещаний властей. "Премьер-министр потребует высокую плату в обмен на молчание по поводу попытки его устранить, — полагает он. — Это может включать прекращение митингов против итогов выборов, организованных поддерживаемыми Ираном фракциями". И аль-Казыми, уверен политолог, должен подтвердить правдивость своих слов о привлечении виновных к ответственности, после того как заявил, что знает, кто они такие.
Региональная проекция
На региональном уровне в ближайшее время ожидаются два события, последствия которых крайне важны для Ирака. Первое — возобновление ядерных переговоров Ирана в Вене 29 ноября после долгого перерыва. А второе, и это имеет самое непосредственное отношение к Багдаду, — в конце года США завершают свою боевую миссию в Ираке, но продолжат сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Сразу после покушения Вашингтон поспешил выступить с осуждением "террористического акта, направленного против сердца иракского государства", а президент США Джо Байден предложил иракским властям помощь в расследовании преступления и установлении виновных.
Тегеран, со своей стороны, также осудил нападение на премьера, высказав слова поддержки Ираку, а уже на следующий день после атаки дронов в Багдад прибыл новый командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Исмаил Каани, сменивший на этом посту убитого генерала Сулеймани. По полученным иракскими СМИ данным, он призвал лидеров иракских фракций признать результаты выборов и работать над объединением шиитской политической позиции.
Как считает в этой связи глава Центра политического мышления в Ираке Ихсан аш-Шамари, попытка атаковать аль-Казыми была осуществлена "по решению влиятельных групп" и стала своего рода адресным посланием "остальным партиям, суннитским и курдским лидерам и даже шиитам, что любую попытку изолировать эти партии ждет та же участь и то же решение", что и премьера. "Должна быть продемонстрирована сила государства, не мощь без разбора, а скорее сдержанность и грамотность в расследовании преступления с последовательными арестами причастных, потому что последствия атаки кроются не в фигуре премьера, а в факте ареста ответственных за нападение на него, — убежден аш-Шамари. — Это позволит восстановить доверие к государству и его институтам".