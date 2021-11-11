Авторынок на перепутье: положительные тенденции и падение продаж новых авто

Игорь Моржаретто — о продолжающемся кризисе микрочипов и его последствиях, а также об улучшении в некоторых сферах авторынка и прогнозах

Объявленные на днях результаты продаж новых автомобилей не стали неожиданностью — рынок в октябре продолжил падение, хотя и не так стремительно, как, например, в сентябре. Продажи сократились "всего-то" на 18,1% (в сентябре рынок упал на 22,6%) — было продано 126,2 тыс. машин. Cнижение объемов авторынка России продолжается четвертый месяц подряд. И тем не менее положительные тенденции есть. Осень. Падают продажи… Однако все-таки начну с грустных реалий. Практически все лидеры нашего рынка в октябре почувствовали падение. Марка Lada — на 31% (до 25,6 тыс. машин), Kia — на 24% (16 тыс.), Hyundai — на 15% (13,2 тыс. штук). Самые серьезные потери наблюдаются у Volkswagen — минус 52% (4,7 тыс. машин), у Skoda — потеряли 45% (5,6 тыс. штук) и Renault — минус 36% (9,2 тыс.). Главная причина этому — продолжающийся дефицит полупроводников и, как следствие, перебои в поставках новых автомобилей в дилерскую сеть.

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Для примера, крупнейший российский автопроизводитель "Автоваз" начиная с июня останавливал то одну, то другую, а то и все нитки конвейеров по несколько раз. И как уже известно, в сентябре продажи компании рухнули вдвое. Конвейеры удалось запустить вновь, но никто точно не знает, как долго ситуация останется стабильной. "Горизонт планирования производства" не превышает двух недель. Чтобы хоть как-то нивелировать последствия кризиса, предприятие выпускает упрощенные версии своих моделей, для которых требуется меньше электронных компонентов. Тем не менее, по самым скромным оценкам, общие потери "Автоваза" в объемах производства за время простоев составили 60 тыс. автомобилей. Таким образом, покупатели не получили машины, а компания приобрела финансовые проблемы. И, как следствие, произошел рост цен и сокращение общего числа моделей легковых и легких коммерческих автомобилей. Согласно подсчетам аналитического агентства "Автостат", за последние семь лет наш рынок стал беднее на треть — сейчас насчитывается всего порядка 300 моделей; а исчезло 143. Есть и совсем "свежие потери". Так, недавно Mazda приостановила поставки кроссовера CX-30. Рынок покинул и стильный Kia Proceed, автомобиль с очень редким кузовом типа Shooting Brake. А в будущем году планируется прекратить продажи в РФ автомобилей Honda. Японский автопроизводитель объясняет этот шаг "оптимизацией процессов" и "невысоким уровнем продаж" в нашей стране. Сейчас сложно предсказать, какие еще модели (или марки) могут уйти из России. Но, видимо, процесс сокращения рядов продолжится — предпосылок к тому, что российский рынок в ближайшие годы, например, вернется к показателям начала прошлого десятилетия, нет. Тогда ежегодно продавалось по 2,5–2,9 млн новых машин, а сейчас — всего 1,5–1,6 млн.

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Никто сегодня не может и назвать даже приблизительных сроков, насколько затянется кризис полупроводников. Ведь производство чипов сконцентрировано всего на нескольких предприятиях в Юго-Восточной Азии. Как выяснилось, резко увеличить их выпуск в связи с возросшим неожиданно спросом (они используются не только в автосфере) невозможно, сколько денег ни вложи, — нужна сложнейшая, суперсовременная техника, высококвалифицированный персонал... Конечно, ведущие страны (в том числе и РФ) уже работают над созданием (расширением, восстановлением) собственной индустрии по выпуску электронных компонентов, но на это уйдет время. По самым оптимистическим прогнозам, острую фазу "чипового кризиса" мир пройдет только весной-летом будущего года, а пока приходится жить в условиях дефицита. Значит, в автосалонах машин будет мало, и на скидки рассчитывать не приходится. В столь непростой ситуации в Ассоциации европейского бизнеса в России (AEБ) воздержались от прогнозов по итогам 2021 года. Зато Минпромторг свой прогноз по росту рынка новых автомобилей на 5% пока оставил в силе. Похоже, все к тому и идет. Тем не менее стоит обратить свое внимание на неплохую тенденцию — кривая падения продаж от месяца к месяцу становится все более пологой. А несколько брендов и вовсе показали рост продаж: "Группа ГАЗ" — плюс 17% (5,9 тыс. штук), Toyota — плюс 6% (8,5 тыс.). Но круче всего, на 199%, выросла реализация машин Haval. Пир во время чумы Темпы роста продаж кроссоверов и внедорожников китайской марки Haval по итогам октября 2021 года стали рекордными для компании за все время присутствия на российском рынке. Дилеры продали 4 803 автомобиля, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Драйвером роста стал новый компактный кроссовер Haval Jolion, который также в октябре впервые попал в топ-25 популярных моделей нашего рынка.

За три квартала 2021 года клиентам было передано 29,9 тыс. автомобилей Haval — в 2,5 раза больше, чем за три квартала 2020 года. Завод в Тульской области с сентября работает в две смены, наращивает производство (и не останавливался ни разу), дилерская сеть расширяется. Впрочем, как и модельный ряд. Очень бодрые результаты показывает и другая китайская марка — Chery. Хотя у нее и нет собственного производства в России, темпы роста продаж впечатляют: плюс 175% в октябре (продано 4,1 тыс. машин), а по итогам десяти месяцев — плюс 266% (28,8 тыс. штук). В топ-25 самых популярных моделей на нашем рынке входит две машины от Chery: Tiggo 4 (22-е место) и Tiggo 7 Pro (19-е место).

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В результате две ведущие китайские компании уже занимают хорошую долю на нашем рынке в 2,3% и 2,4% соответственно. Если так пойдет и дальше, то по продажам они в скором времени могут догнать Nissan. Причем такие популярные японские марки, как Mitsubishi и Mazda, они уже давно опередили. Кроме того, совсем неплохо продаются автомобили Geely и Changan. Словом, самые смелые прогнозы аналитиков сбываются — китайские компании вкупе по итогам 2021 года займут 7–8% рынка РФ. Конечно, КНР, как ведущий мировой производитель электронных компонентов, скорее всего, в первую очередь будет удовлетворять запросы своих заводов. Но стоит отметить, что компании из этой страны очень правильно взаимодействуют со своими российскими представительствами — если и устанавливают на автомобили разные дилерские опции, то делают это не наседая. Во всяком случае — пока. Электричка приехала! На фоне падающих продаж в АЕБ заметили, что продолжает расти, причем высокими темпами, сегмент электромобилей. С начала года продано 845 таких машин — на 118% больше, чем за десять месяцев прошлого. "Положительная динамика продаж электромобилей способствует развитию зарядной инфраструктуры и дает возможность дистрибьюторам выводить на российский рынок не только большее количество автомобилей, но и более доступные модели", — считает глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штерцель. Но похоже, что этот рост — явление временное и во многом объясняется нулевой пошлиной на ввоз "электричек" (эта мера была введена прошлой весной и продлится до конца этого года). Отказ от продления нулевой пошлины, скорее всего, приведет к немедленному росту стоимости электромобилей (как новых, так и подержанных) и к снижению покупательского интереса. "Кроме того, некоторые производители могут отложить вывод своих электромобилей на российский рынок на фоне более высоких затрат на меньший, чем ожидалось, объем продаж электромобилей. Поэтому наш комитет убежден, что продление нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили выгодно как всем участникам рынка, так и государству", — считает Томас Штерцель.

Сейчас парк электромобилей в РФ совсем невелик: по данным аналитического агентства "Автостат", на середину 2021 года насчитывалось 12,6 тыс. таких машин. Причем большая их часть (почти 6 тыс.) была ввезена в прошлом году после отмены пошлин. Формально решение должны принять на уровне ЕАЭС. За продление нулевой пошлины выступает Белоруссия, против — Россия. В Минпромторге отмечают, что продление нулевой ставки таможенной пошлины на электромобили "не будет способствовать принятию инвестиционных решений в России". Ранее отечественные "Автотор" и "Камаз" объявляли о подготовке к выпуску собственных моделей, но в любом случае появление первых серийных машин запланировано только на 2024 год. Говорят и о сборке в 2022 году 2,5 тыс. электромобилей. Но кто этот таинственный производитель? Липецкий "Моторинвест"? Тольяттинская "Зетта"? Специалисты ломают головы… Но сходятся в том, что в любом случае, в сложившейся сейчас ситуации, хотя бы на несколько лет, рынку нужно дать возможность расти за счет ввоза.

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