Обреченная дорожать? Что будет с нефтью в 2022 году и далее

Василий Колташов — о том, почему США и другие западные государства не могут остановить рост цен на нефть и что пытаются сделать для смены настроения на рынках

В 2021 году на Западе заговорили о начале сырьевого кризиса. Именно так было истолковано повышение цен на энергоносители, хотя оно и не перекрыло (пока?) прошлый максимум. В первой половине ноября нефть марки Brent торгуется выше $82 за баррель. Исторический максимум нефть имела летом 2008 года — стоимость барреля в июле достигла почти $145 (да и с февраля 2011 года торговалась, как правило, выше $110 за баррель — до кризиса 2014–2016 годов). Европейская и американская пресса к тому времени пестрела прогнозами скорого общего роста цен и дефицита продовольствия в мире. Однако большой мировой кризис еще только готовился. За следующие десять с лишним лет рынкам предстояло пережить немало взлетов и падений, прежде чем в 2020 году начался новый довольно резкий рост товарных цен.

Нынешние сообщения в западной прессе об ужасах "сырьевого кризиса" говорят прежде всего о состоянии экономики и правительственных финансов в ЕС, Англии и США. Новое повышение мировых цен на нефть переносится там гораздо тяжелее, чем прежние. Большими стали негативные социальные последствия. Отсюда и возросший страх западной элиты перед дальнейшим ростом цен на углеводороды. Хотя цены все еще весьма далеки от максимумов прошлого, но ожидается, что ценовой рост продолжится. Президент США Джо Байден безрезультатно просил Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, для снижения цен, и рассчитывает лишь на снятие санкций с Ирана. Но поставки нефти последнего могут лишь притормозить рост цен.

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Позитивная волна Повышательную ценовую динамику просто не ждали: думаю, если бы экономические аналитики в ЕС верили в новый рост цен после краха рынка в марте 2020 года, они не стали бы рекомендовать Польше и Молдавии так оформлять договора с "Газпромом", чтобы цены на газ были привязаны к ценам на спотовом рынке. Не ждали ни роста мировых цен на нефть, ни резкого повышения стоимости природного газа в Европе из-за общего энергодефицита. Между тем это помогло создать для российской экономики неплохую конъюнктуру, пусть даже при этом приходится обращать внимание на повышение инфляции. Весь 2021 год прогнозы роста ВВП России улучшались — весной они были ниже 3%, позднее поползли вверх. К зиме нормальным стало ожидание роста ВВП в 4–5%. Согласно базовому варианту прогноза Минэкономразвития, темп роста ВВП в этом году составит 4,2%. Международное рейтинговое агентство Moody's в начале ноября повысило свой прогноз роста ВВП России на 2021 год до 4,8% с ожидавшихся ранее 2,3%.

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Внешнеторговый оборот страны за неполные десять месяцев 2021 года составил около $570 млрд — фактически это уровень 2020-го, хотя размер показателя по итогам года способен превысить и результаты 2014-го. Это будет уже серьезный рекорд, открывающий перспективу нового роста товарооборота. В связи с этим, думаю, рост ВВП в 2022 году может превысить и 5% при столь рекордных показателях товарооборота, несмотря на заниженный, на мой взгляд, прогноз того же Moody's в 2,2% ВВП в будущем году. В пользу РФ говорит мировая ценовая динамика. Абсолютно разные прогнозы В октябре президент России Владимир Путин назвал "вполне возможным" достижение цены барреля нефти в $100. Также появились и более смелые прогнозы на 2022 год. Специалисты Bank of America ожидают стремительного подорожания нефти и нефтепродуктов в первой половине 2022 года. Покупательская активность, по их мнению, поднимет к лету стоимость барреля до $120. По оценке отечественного Института нового общества, следует ожидать длительного восхождения цен. После отметки в $100 последует прохождение в 2022 году пика в $125 (вершина 2011 года) и даже выход за максимум 2008 года.

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А вот Управление энергетической информации США видит перспективу совершенно иной. По их мнению, в 2022 году произойдет снижение цен на нефть марки Brent до $72 за баррель. Еще жестче настроены эксперты швейцарского банка Julius Baer. Они прогнозируют стабилизацию цен на нефть ближе к концу 2022 года в районе $60 за баррель. В подобных прогнозах видится большой интерес к тому, чтобы переломить повышательную тенденцию на рынках. Некогда психотерапевт Зигмунд Фрейд выступал против лечения внушением, широко практикуемого его коллегами. Он считал этот метод бесполезным самообманом. Ныне, как мне кажется, с помощью внушения пытаются управлять рынками, полагая, что главное в них — настроение игроков, их впечатления, а не объективные предпосылки. Американские власти не раз в 2021 году показывали свою большую заинтересованность в снижении цен на нефть, но при этом стоит помнить об их органической связи с нулевой ставкой ФРС и разросшимся правительственным долгом США. Мировые цены по формуле из "Капитала" Так чем же определяется перспектива цен на углеводороды? Во-первых, следует оговориться: возможности ценовой коррекции на рынке в 2022 году нельзя исключать. Во-вторых, источник роста цен на нефть един и для общего роста цен в мире, например, на продукты питания. И одна из причин — в денежной массе, она слишком возросла и продолжает увеличиваться благодаря сверхнизким ключевым ставкам центральных банков Запада — ФРС в США, Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ставка Банка Японии вообще отрицательная: –0,1%. Когда в 2008 году начался глобальный кризис, резко возрос интерес к работе Карла Маркса "Капитал". Ее вновь переиздавали, интерпретировали и бурно обсуждали. Вспомню одну имеющую отношение к современной инфляции формулу из работы классика политической экономии: сумма цен товаров, нашедших конечное потребление, равняется массе денег в обращении, помноженной на скорость их обращения. Если считать, что объем проданной продукции мало изменился, а скорость обращения оставить за скобками, то получится, что цена товаров увеличилась по причине увеличения денежной массы. И увеличивали ее более всего на Западе.

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И хотя Федрезерв взял курс на ужесточение монетарной политики, но поскольку "денежный кран" не закрыт, следует ожидать подпитки нефтяного рынка. Потому Байден и хотел бы вызвать на нем перепроизводство — США не могут поднять ставку выше 10% для снижения инфляции, как они могли это сделать, например, в сходной ситуации большого кризиса 1973–1982 годов. В 1981 году ставка составила 16,38%. Для страны с долгом выше $28 трлн такая ставка означала бы необходимость выплачивать по нему $4,59 трлн одних только процентов, а это примерно вся доходная часть бюджета США. Соответственно, значительное повышение ставки означает для США дефолт. Нулевая или очень низкая ставка — инфляция для всего мира, рост цен на нефть. При этом если США вдруг решат поднять ставку до нормального уровня (3–7%), то обрушится фондовый рынок. Из этого следует, что мировые цены на нефть обречены на рост. Нефть в 2022 году Создать на рынках ситуацию товарного избытка, особенно перепроизводства нефти и природного газа, по всей видимости, США и их западные партнеры не смогут. На нефть могут негативно повлиять политические и военные факторы, такие как новые острые локальные конфликты. Проблемой остается все еще слабая устойчивость экономического роста в мире. ФРС едва ли допустит новое падение на фондовом рынке (именно против него нужны нулевые ставки), а значит, денежная политика этого "центробанка центробанков" будет и далее подпитывать рост мировых цен. Возможность сбоя этого курса — фактор пока незначительный. Следовательно, стоимость черного золота в 2022 году должна продолжить подниматься. Вероятно, отметка в $100 за баррель будет пройдена еще в первом квартале 2022 года. Во втором квартале нефть может подорожать до $110–115. Есть вероятность и большего: выход на $125 за баррель к третьему кварталу. Летом на рынках может наступить затишье, если только не утвердится ожидание еще большего роста цен на углеводороды. В этом случае "осенний" рост воплотится еще до осени, как это в текущем году случилось с ценами на зерно. При таком сценарии во второй половине 2022 года цена на нефть может подняться до $130 за баррель — это только на ожидании дальнейшего ценового взлета, основанного на осознании установившейся тенденции.