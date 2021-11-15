Фильм "Красное уведомление": каким вышел самый дорогой проект Netflix

На Netflix вышел самый дорогостоящий проект стриминга в истории, экшен-комедия "Красное уведомление". Название как-то сразу вызывает ассоциации с фильмами про плохих (в американском представлении) русских или со старой комедией "Красная жара" с Арнольдом Шварценеггером в роли советского милиционера Ивана. Но нет. На самом деле "красное уведомление" — это специальный знак Интерпола для особо опасных преступников. Хотя без русских тут все-таки не обошлось.

Описание Съемки фильма "Красное уведомление" © Netflix

Агент ФБР Джон Хартли (Дуэйн Джонсон) заручается поддержкой Интерпола, чтобы поймать известного вора Нолана Бута (Райан Рейнольдс), который намеревается украсть одно из драгоценных яиц Клеопатры (что-то типа Фаберже, только гораздо больше). После долгой погони, пары десятков каскадерских трюков и нескольких дежурных шуток от Райана Рейнольдса Хартли достигает своей цели и сажает преступника в тюрьму. Правда, довольно быстро он оказывается там сам: некий Слон, самый неуловимый вор в мире, подставляет его и делает преступником в глазах коллег. Интерпол засылает агента ФБР и Бута в российскую тюрьму, романтично расположившуюся в старом форте на вершине скалы. Слоном оказывается элегантная Галь Гадот с неидентифицируемым акцентом, которая охотится за оставшимися двумя яйцами Клеопатры. Но о расположении самого ценного, третьего, знает только Бут. Понятное дело, что на протяжении оставшихся полутора часов герои пустятся в погоню за ценными артефактами по всему миру, и кроме побега из российской тюрьмы, которую почему-то охраняет ОМОН, "Красное уведомление" проведет зрителя по всем привычным локациям фильмов об ограблениях, в том числе модной вечеринке в красивом особняке и диким джунглям. При взгляде на описание и постер, а уж после просмотра фильма тем более, возникает вопрос, почему же творение Роусона Маршалла Тёрбера, который до этого наклепал вместе со своей музой Джонсоном два бесхарактерных боевика "Небоскреб" и "Полтора шпиона", оказалось для Netflix самым дорогим? Оно обошло даже бюджет "Ирландца" Мартина Скорсезе в $159 млн, значительная часть которого была потрачена на омоложение его актерского состава.

В случае c "Красным уведомлением" огромная часть бюджета тоже ушла на кадры, а конкретно на его трех главных звезд — Райана Рейнольдса, который играет типичную для себя смесь самодовольного "Дедпула" и придурковатого "Телохранителя киллера", предсказуемо серьезную глыбу Дуэйна Джонсона и щеголяющую красивыми костюмами Гадот. Честно говоря, скучнее звезд было выбрать сложно, а уж вместе они и вовсе представляют собой парад посредственности. Но на удивление это работает!

Свои $20 млн (каждому) они отработали по-честному, впрочем, как и Тёрбер (ему досталось несколько меньше, всего $10 млн), который склепал вполне удобоваримый, даже местами смешной и обаятельный и большую часть времени абсолютно нелепый боевик.

Описание Съемки фильма "Красное уведомление" © Frank Masi/Netflix

Здесь есть и реально хорошо поставленные погони с драками, и невероятные (в смысле — в них очень сложно поверить) аферы, и сюжетные твисты, которые быстро перебивают вызывающие недоумение твисты побольше. "Красное уведомление" — это совершенно бесстыдное приключенческое кино, которое все-таки не настолько самоиронично, чтобы стать хорошим, но при этом достаточно самоуверенное, чтобы не стесняться глупостей, происходящих на экране. Самое забавное, что где-то на середине фильма внушительный бюджет у Тёрбера закончился (пандемия тоже внесла свои коррективы), поэтому экзотические локации сильно отдают очень плохими компьютерными эффектами, которые заметны даже на мониторе компьютера. При этом где-то между погонями и лишь иногда приличными шутками у режиссера хватает времени на какой-никакой психологизм. Всех героев объединяют плохие отношения с их папами, которые обеспечили им комплекс "достигаторства", пучок нездоровых амбиций и неврозы.

Вообще "Красное уведомление" — прекрасный показатель того, насколько морально устарели фильмы-аферы с абсолютно нереалистичными сценариями и пресловутыми твистами, вызывающими скуку, а не удивление

Лучше всех по этому жанру прошлось шоу "Рик и Морти" в третьем эпизоде четвертого сезона "Прорикая над гнездом рикушки", обсмеяв все его законы и тем самым создав, наверное, лучшую аферу века. На этом тему можно было бы закрыть. Так чего же добился Netflix, потратив на посредственный, но вполне смотрибельный фильм $200 млн? Конечно, это не такая уж большая сумма по сравнению, например, с "Мстителями: Финал", бюджет которого составил $400 млн. Да даже на самом стриминге в производстве находится "Серый человек" братьев Руссо, чей бюджет, по подсчетам аналитиков, уже превысил $200 млн. Тем самым Netflix показывает, что фильмы с крупным бюджетом можно производить исключительно для стримингов. Конечно, блокбастеры можно найти и на других платформах, но обычно их предусмотрительно показывают еще и в кинотеатрах. Netflix же последние практически игнорирует (в США "Красное уведомление" показывают на ограниченном количестве экранов). Его главная цель, которую мы уже обозначили здесь, — это привлечение новых подписчиков, поэтому он совсем не скупится выделять большие суммы даже на посредственные проекты, которые подкреплены звездным составом.

Описание Кадр из фильма "Красное уведомление" © Frank Masi/Netflix