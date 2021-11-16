Стратегическая, гиперзвуковая. Что может скрываться за новой ракетной системой С-550

Мобильная, гиперзвуковая, противоракетная — пожалуй, вот и все, что известно о новой российской зенитной ракетной системе (ЗРС) С-550, о которой в ходе селекторного совещания с руководством военного ведомства сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. После его слов возникло ощущение, что министр оговорился. Ведь совсем недавно приняли на вооружение систему С-350 "Витязь". Она только-только встала на учебно-боевое дежурство в Ленинградской области. 8 ноября командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников сообщил, что вскоре эти зенитные комплексы будут развернуты и в Крыму. Опять же совсем недавно объявили о начале поставок в войска С-500 "Прометей", а тут следующая и не менее масштабная версия со схожим индексом… Но пресс-релиз военного ведомства расставил все по местам. "Министр обороны напомнил, что с 1 по 3 ноября Верховный главнокомандующий ВС РФ провел в Сочи очередную серию совещаний с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Были рассмотрены меры по адекватному реагированию на изменения обстановки вблизи российских границ. Большое внимание было уделено совершенствованию системы воздушно-космической обороны страны. Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550", — говорилось в сообщении Минобороны по итогам совещания.

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Комментируя заявление министра обороны, источник ТАСС, близкий к военному ведомству, сообщил, что первую систему стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550 российская армия получит до 2025 года и ее поставка предусмотрена в рамках государственной программы вооружений до 2027 года. По его словам, первоначально планируется предоставить бригадный комплект С-550. Он также уточнил, что система будет построена с использованием мобильной пусковой установки. Официального подтверждения этой информации нет и, наверное, еще не скоро появится. Но тем не менее уже можно порассуждать о том, что создает в области стратегической ПРО отечественный ОПК. Огневой потенциал Разработчик этих систем концерн ВКО "Алмаз-Антей" — известная фирма с гигантским научно-техническим потенциалом, о котором в силу обстоятельств и политической конъюнктуры мы в принципе можем и не знать. Некоторые из разработок, как это случилось с "Прометеем", внезапно всплывают в корпоративных календарях, а боевые возможности изделий озвучиваются исключительно руководителями концерна. По факту сегодня с уверенностью можно говорить только о том, что концерн стоит за появлением таких уникальных зенитных ракетных систем, как "Тор-М2", "Бук-М3", С-300ПМУ2, С-400 "Триумф", С-500 "Прометей", стратегической противоракетной системы А-135 "Амур" и ее преемницы А-235 "Нудоль". По данным из открытых источников, с индексом С-550 еще в советские времена Центральное конструкторское бюро "Алмаз" под руководством генконструкторов Бориса Бункина и Александра Леманского создавало систему ближнего перехвата стратегических целей — ядерных боеголовок противника. Причем в отличие от стационарной системы А-135, развернутой вокруг Москвы и защищающей Центральный промышленный район (13 субъектов страны площадью в 486 тыс. кв. км и численностью населения более чем 32 млн человек), должна была стать мобильной. То есть позволяла бы, как в случае с комплексами С-300/400/500, быть легко перебрасываемой на опасные направления ракетного удара по стране. К началу 1990-х комплекс был практически готов, но грянула перестройка, и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев в угоду "потеплению и деэскалации" в отношениях с США прикрыл дальнейшее развитие проекта. Как пишут в тех же открытых источниках, проектная документация и натурные образцы техники были уничтожены. В 2014 году генконструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов заявлял, что в России создаются собственные аналоги американских систем противоракетной обороны, которые позволяют решать задачи по перехвату баллистических ракет средней дальности и в ограниченном масштабе боеголовок межконтинентальных баллистических ракет. Речь шла о системе С-500, которую планировалось "объединить с системой ПРО А-135, стоящей на защите Москвы".

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"Некий аналог этой системы (американской GMD — прим. автора), но в мобильном исполнении, также создается в Российской Федерации. У него несколько другие характеристики — по требованию Минобороны мы должны обеспечить существенно более высокую эффективность перехвата, чем это делают американцы", — пояснил он, добавив, что прототипы комплексов "в ближайшей перспективе" встанут на вооружение российской армии. Система на апгрейде Российская система ПРО имеет несколько эшелонов. Из космоса за запусками баллистических ракет следят спутники серии "Космос" и "Тундра". Их задача — предупредить о возникновении "огонька" над шахтой американской баллистической ракеты или ее "сестры", стартующей из океана с подводной лодки. Сигнал тревоги придет в подмосковное Софрино — информационное сердце российской системы ПРО. Как говорят специалисты, от ближайшей американской позиции баллистических ракет до Москвы всего 21 минута лета. За семь минут до подлета к столице их как раз и "перехватит" радиолокационная станция (РЛС) "Дон". Объект предназначен для обнаружения летящих баллистических ракет, их сопровождения, измерения координат, анализа состава ложных целей и наведения противоракет, а также для автоматического поиска, определения параметров движения космических объектов и передачи траекторных измерений в Центр контроля космического пространства. То есть "Дон" — гигантский компьютер, считающий время до момента, когда можно запустить противоракету, чтобы со 100-процентной вероятностью перехватить атакующую нашу страну цель. Со стороны РЛС "Дон" напоминает основание египетской пирамиды высотой 33 м, длиной нижней грани 130 м и 90 м по кровле с неподвижными крупноапертурными активными фазированными приемо-передающими антенными модулями диаметром 18 м. При максимальной мощности станция выдает сигнал в 250 МВт — он способен пробить пространство более чем в несколько десятков тысяч километров и обнаружить объект размером в теннисный мяч. При этом РЛС может вести наблюдение за более чем 100 целями и с высокой точностью навести на них противоракеты 53Т6 (по классификации NATO — SH-08 Gazelle). В настоящее время к "Дону" добавили РЛС типа "Воронеж". Совместно они создают сплошное радиолокационное поле по периметру страны; видят все, что происходит на дистанции в 6 тыс. км от границ. На вооружении нашей армии находятся три варианта этих станций: "Воронеж-М" (работает в метровом диапазоне волн), "Воронеж-ДМ" (дециметровом) и "Воронеж-СМ" (сантиметровом). Расположены они в Ленинградской, Калининградской, Иркутской и Оренбургской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях. Еще три планируется построить в Мурманской области, Республике Коми и Севастополе — на мысе Херсонес разместят РЛС "Яхрома", которая является модернизированной версией "Воронежа". В итоге все станции будут работать в едином информационном поле и смогут не только дать подсказку военным, куда выдвигаться, но и сами наведут комплексы "Витязь", "Триумф" и "Прометей". В Минобороны отмечают, что полностью обновленная система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) будет развернута к 2030 году. Сейчас она уже покрывает всю территорию России, но к 2030 году ее возможности радикально возрастут: сможет парировать удары, нанесенные с помощью систем вооружения, которые сегодня только создаются. Речь, как мне кажется, прежде всего о гиперзвуковых ракетах. Важно и то, что "видеть" цели РФ будет и через Северный полюс — направление долгие годы оставалось самым незащищенным в СССР и современной России. "Мухе в глаз" С-500 — мобильная система. Недавно Минобороны в видеоролике рассекретило ее внешний вид и показало запуск ракеты. О С-550 неизвестно вообще ничего, но предполагаю, что она станет дополнительным элементом комплекса "Прометей". Ранее объявлялось, что он сможет сбивать не только баллистические ядерные боеголовки, но и низкоорбитальные спутники. Судя по всему, военные приняли решение разделить эти функции между двумя машинами (многозадачность для боевой системы не всегда хорошо).