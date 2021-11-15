На рубеже столетий партийной жизни: куда движется Китай

Андрей Кириллов — о вопросах, которые были подняты на пленуме ЦК Компартии Китая в год столетия КПК

Шестой пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 19-го созыва, проходивший 8–11 ноября, завершился в китайской столице принятием важной, но ожидаемой резолюции: очередной, ХХ съезд КПК состоится в Пекине во второй половине 2022 года. Казалось бы, что тут удивительного?

Описание Шестой пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 19-го созыва © Zhai Jianlan/Xinhua via AP

Да, съезды КПК по уставу проводятся раз в пять лет. Но это не всегда было так: в первые годы своего столетнего существования молодая партия китайских коммунистов старалась проводить съезды ежегодно, далее по разным причинам между ними случались довольно длительные промежутки. Так было при "великом кормчем" Мао Цзэдуне, которого в Китае называли просто Председателем (он был председателем и ЦК КПК, и КНР). При четырех последних "руководящих поколениях", которые возглавляли соответственно Дэн Сяопин, Цзян Цзэминь, Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин, съезды проводились раз в пять лет. ХХ съезд не станет исключением. Значит, партия живет нормальной жизнью, крупные форумы проходят на плановой основе. А вот утвержденный при Дэн Сяопине порядок смены "руководящих поколений" раз в десятилетие может быть изменен. С "важной речью", говорится в итоговом коммюнике пленума, выступил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, занимающий также пост председателя КНР. Речь могла бы прояснить некоторые аспекты внутрипартийной жизни, но она не опубликована. Пленумы бывают разные Пленумы, в отличие от съездов, обычно проводятся раз в год, реже — дважды, на них члены Центрального комитета и кандидаты в члены ЦК обсуждают политические, экономические темы, вопросы национального строительства и внешней политики. На этих мероприятиях бывают весьма острые дискуссии. В иных случаях собирают более широкий состав участников, приглашая партийных руководителей разных уровней. Такие пленумы называются "расширенными".

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Мероприятие это традиционно проходит в закрытом формате, итоги оглашаются в сообщении для печати после их завершения. На пленуме этого года присутствовали 197 членов и 151 заместитель члена ЦК. А также члены ПК Центральной комиссии по проверке дисциплины и руководители ряда отделов — без права голоса. Также голосовать не могли, хотя и были допущены на мероприятие, некоторые функционеры низового уровня — делегаты XIX партсъезда. Приглашались на заседания отдельные эксперты и ученые. Этот пленум местные наблюдатели уже назвали историческим. Во-первых, он состоялся в год столетия КПК (из-за COVID-19 празднование большой даты проходит не так масштабно, как предполагалось). Участники приняли резолюцию, в которой обобщаются "грандиозные успехи и исторический опыт" партии за минувшие 100 лет, а также излагаются самые общие наметки на следующее партийное столетие. Важность этого документа подчеркнул Си Цзиньпин, выступивший с "разъяснениями" к юбилейной саге. Во-вторых, пленум совсем близок к съезду, который привлекает внимание наблюдателей по весьма примечательной причине: завершается второй срок пребывания Си Цзиньпина во властной триаде — во главе правящей партии, государства и армии (последнее — как главы Центрального военного совета КНР и аналогичного партийного органа). Останется ли Си высшим лидером самой многонаселенной страны в мире, второй экономики (а по ряду показателей уже первой), с ее двухмиллионной армией?

Описание Генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин © Liu Weibing/Xinhua via AP

Даже утвердительный ответ на этот вопрос оставляет простор для допущений: да, останется, но в каком качестве? Будет ли он, как и раньше, главой высших органов или властным, но неформальным лидером великой державы? Или, может быть, разделит бремя власти с другими, став "первым среди равных"? С окончательной точностью мы получим ответ на этот вопрос только после грядущего съезда — на первом же пленуме, но уже 20-го созыва. Ждать осталось меньше года. В любом случае имеются большие основания полагать, что отчетный доклад, с которым выступит Си Цзиньпин на высшем партийном форуме в следующем году, не станет его "прощальным поклоном". Судя по коммюнике, пленум подтвердил уставные положения о роли Си Цзиньпина как "ядра" Центрального комитета. "Необходимо правильно осуществлять централизм, надежно укреплять политическое сознание, сознание интересов целого, сознание ядра и сознание равнения, неуклонно защищать авторитет ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, и поддерживать его единое централизованное руководство, обеспечивать сплоченность и единство партии, согласованность ее действий, быструю и эффективную реализацию партийных решений", — гласит соответствующий параграф устава партии, поправки к которому были приняты на XIX съезде КПК.

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Устав уставом, но в практической деятельности партии неизбежны проблемные вопросы, касающиеся ее развития. В ряде материалов перед пленумом, вылившихся на страницы китайских газет, появились указания на внутрипартийную дискуссию. "Вне зависимости от того, насколько правильной и зрелой является [руководящая] линия, всегда будут возникать вопросы и дискуссии внутри и вне партии, так что КПК должна постоянно укреплять свое видение фактов и давать авторитетные заключения по определенным вопросам, чтобы соответствовать течению времени", — констатировал профессор в области истории КПК Фуданьского университета (Шанхай) У Синьвэнь, мнение которого изложило пекинское издание "Хуаньцю шибао". Профессор отметил, что в связи с изменением и развитием ситуации "будут разные другие голоса и ненужные дебаты по некоторым специфическим вопросам", поэтому нынешний пленум предоставляет КПК шанс прояснить "некоторые пункты и принципы". Значит, назрела такая необходимость? Исторические итоги, грандиозные перспективы "Встреча ЦК КПК, имевшая большое значение, приняла резолюцию по великим достижениям и историческому опыту Коммунистической партии Китая за 100 лет со времени создания", — говорится в коммюнике. Вряд ли могла быть иной резолюция по итогам действительно огромной работы партии за 100 лет, позволившей ей не только прийти к власти в результате длительной и кровопролитной гражданской войны, но и избавить страну от нищеты, вывести ее в топ мирового экономического развития. КПК явно не намерена уступать дорогу другим политическим силам, пусть даже гипотетическим, в следующем столетии своего существования. Судя по итогам юбилейного пленума, партия планирует в ближайшие 100 лет добиться еще более значительных успехов на всех фронтах строительства, задачи на пути "социализма с китайской спецификой" ставятся еще более грандиозные. "ЦК КПК будет упорно бороться, чтобы добиться целей [развития] на последующее столетие и воплотить в жизнь мечту о великом возрождении китайского народа, — подчеркивается в коммюнике пленума. — Мы твердо верим, что КПК и китайский народ обязательно добьются еще более великих побед и заслужат себе еще большую славу, чем за последние 100 лет". И этот путь тоже не будет легким. В документе отмечается, что партийцы должны помнить о трудностях и лишениях, через которые прошлось пройти Китаю в прошлом, упорно работать над задачами развития на текущем этапе и целенаправленно стремиться к целям, намеченным на будущее. "Партия, армия и весь народ должны еще более тесно сплотиться вокруг ЦК КПК, ядром которой является товарищ Си Цзиньпин", — подчеркивается в резолюции. Проблемы, с которыми сталкивается сейчас Китай, действительно, простыми не назовешь. Темпы экономического роста КНР в 2020 году на фоне негативного воздействия пандемии коронавируса оказались минимальными за последние более чем 40 лет, составив 2,3%.

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Казалось бы, после победы над COVID-19, что удалось в мире чуть ли не одним только китайцам, Поднебесная бодро зашагает прежним курсом, восстанавливая темпы роста, недостижимые для других крупных экономик сейчас. И действительно, темпы удалось восстановить, но... Остальной мир, переживающий одну за другой ковидные волны, не в состоянии в прежних объемах импортировать, а соответственно, оплачивать китайскую продукцию. Да еще добавьте логистические проблемы. Издержки китайских компаний продолжают возрастать из-за сложной ситуации на международном рынке и усиливающихся факторов нестабильности, заявил официальный представитель Государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй. "Восстановление китайской экономики по-прежнему сдерживает множество дестабилизирующих факторов в мире, — сказал он на пресс-конференции в Пекине. — Предприятия нашей страны испытывают усиливающееся давление в связи с ростом издержек". По словам чиновника, еще одним препятствием к повышению темпов экономического роста Китая стали "внутренние структурные противоречия". Предположительно, здесь он имел в виду попытки снизить пресловутую "карбоновую зависимость" китайской экономики. Следуя "зеленому" мейнстриму, китайцы стали энергично закрывать угольные шахты, сокращать работу "вредных" ТЭС. В результате был нарушен энергетический баланс, множество предприятий перешли на двух-трехдневную рабочую неделю, а другие и вовсе распустили своих работников на неопределенное время. Начались веерные отключения от энергоснабжения городских и сельских районов. "Впрочем, наша экономика продолжает восстанавливаться, эта тенденция не изменилась. Позитивные факторы усиливаются", — постарался успокоить общественность Фу Линхуэй. Однако не все в руках китайских капитанов производства. Цены на энергоносители растут, да еще за них приходится бороться с другими "замерзающими" странами и регионами.

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