Фильм "Король Ричард": как Уилл Смит преследует американскую мечту

"Трогательная драма о вере в лучшее" — так описывают фильм "В погоне за счастьем" с Уиллом Смитом и так же можно описать многие его проекты, только "трогательную" заменить на "душераздирающую" или "смешную". Один из самых успешных актеров современности испытывает слабость к духоподъемному, сентиментальному кино. При этом большинство его мелодраматических картин, таких как "Семь жизней" или "Призрачная красота", явно хлещут через край, тогда как комедийные, например "Правила съема: Метод Хитча", оказываются более удачными. В "Короле Ричарде", где Смит играет отца двух величайших теннисисток — Винус и Серены Уильямс, он явно старается надавить на комедийную часть, однако сценарий оставляет актеру небольшое пространство для маневра, а зрителю — для интерпретации.

Описание Кадр из фильма "Король Ричард" © Universal Pictures International

Фильм Рейнальдо Маркуса Грина начинается со стремительного знакомства с его главным героем. Ричард Уильямс родился в Луизиане, переехал в Калифорнию, один раз услышал по телевизору, что теннисистка Вирджиния Рузичи получает $47 тыс. за матч, и предложил своей жене Орасин Прайс родить еще двух дочерей в дополнение к трем имеющимся, чтобы сделать из них великих теннисисток. Так на свет появились Винус и Серена, которых Ричард с женой тренируют сами с малых лет. Еще до их рождения он написал 78-страничный план по тому, как привести дочерей к успеху. Всю эту историю он выкладывает белым мужчинам в загородных клубах Лос-Анджелеса в надежде найти девочкам тренера. Понятное дело, его собеседники, обеспеченные белые мужчины средних лет, слушают эту душещипательную и странноватую местами историю с презрением или в лучшем случае с усмешкой. Однако даже самые далекие от спорта люди знают, что "безумец" Ричард был прав, и последующий фильм в течение двух с половиной часов рассказывает почему. Фильм Грина, сценариста Криса Бауэрса, где Смит выступил одним из генеральных продюсеров (и это важная деталь), со старанием школьного отличника выполняет все требования формулы успеха. Во-первых, он смотрит на Уильямса как на визионера. Это всегда выгодная позиция, так как фильм старательно показывает неверие, скептицизм и критику со стороны зашоренного большинства, с которым приходится бороться гениальному герою, и тем самым вызывает у зрителей чувство праведного гнева.

Описание Съемки фильма "Король Ричард" © Universal Pictures International

Ведь мы, в отличие от персонажей, уже знаем, что Ричард окажется прав, а его работа принесет успех. Во-вторых, история семьи Уильямс — классическое воплощение американской мечты, когда бедные жители криминального Комптона (города в округе Лос-Анджелеса с плохой репутацией) благодаря многолетнему труду и вере в себя достигли материального благополучия и успеха в глазах общества. Более того, это история не очередного белого мужчины, а чернокожих людей из гетто, что делает ее в нынешние времена не просто духоподъемной, но и актуальной.

Посыл фильма самый простой — "верь в мечту, много работай, и у тебя все получится". Такая двумерная модель мира срабатывает в кинематографе всегда. Ведь часто в кино приходишь именно за самообманом, который убеждает тебя в том, что все твои попытки когда-нибудь оправдают себя. Особенно хорошо, когда подобные истории основаны на реальности, хотя она обычно оказывается гораздо сложнее, чем лозунги

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Этот момент картина тоже не учитывает, предпочитая принять форму классического байопика, который воспевает своего главного героя. Травмированный нелегким детством в Луизиане во времена ку-клукс-клана, Ричард явно пытается решить какие-то свои собственные внутренние проблемы через детей (впрочем, в этом повинны все родители). Своевольный, поразительно упертый, эгоцентричный — эти качества делают Уильямса не самым простым человеком в общении и тем более в личной жизни. Однако фильм предпочитает сглаживать углы. Смит вовсю старается отыграть неоднозначные стороны Ричарда в комедийном ключе, усердно имитируя его тяжелую походку и луизианский (судя по трейлеру) акцент. Полностью оценить его актерскую работу, правда, российскому зрителю не удастся из-за дубляжа. Вместе с Грином они, к счастью, не ударяются в мелодраму, большую часть времени выдерживая хороший драматический пафос, который под конец таки выдавит слезу у самых чувствительных. При этом спортивные сцены удаются режиссеру значительно хуже — он явно не понимает, как их снимать, поэтому предпочитает удерживать внимание на реакциях актеров. Но все-таки есть предел драмы, которую можно выжать из встревоженного лица Смита с зубочисткой во рту. Особенно в фильме на два с половиной часа. На самом деле главный вопрос к "Королю Ричарду" — почему при наличии в семье Уильямс аж двух легендарных теннисисток (а это все равно что иметь двух Моцартов) в фильме рассказывается именно про их отца? Конечно, он провидец, талантливый тренер, который своей верой и упертостью помог достичь дочерям успеха, но все-таки того самого успеха достигли именно они.

Описание Кадр из фильма "Король Ричард" © Universal Pictures International