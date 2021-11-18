Фильм "Король Ричард": как Уилл Смит преследует американскую мечту

"Трогательная драма о вере в лучшее" — так описывают фильм "В погоне за счастьем" с Уиллом Смитом и так же можно описать многие его проекты, только "трогательную" заменить на "душераздирающую" или "смешную". Один из самых успешных актеров современности испытывает слабость к духоподъемному, сентиментальному кино. При этом большинство его мелодраматических картин, таких как "Семь жизней" или "Призрачная красота", явно хлещут через край, тогда как комедийные, например "Правила съема: Метод Хитча", оказываются более удачными. В "Короле Ричарде", где Смит играет отца двух величайших теннисисток — Винус и Серены Уильямс, он явно старается надавить на комедийную часть, однако сценарий оставляет актеру небольшое пространство для маневра, а зрителю — для интерпретации.
Фильм Рейнальдо Маркуса Грина начинается со стремительного знакомства с его главным героем. Ричард Уильямс родился в Луизиане, переехал в Калифорнию, один раз услышал по телевизору, что теннисистка Вирджиния Рузичи получает $47 тыс. за матч, и предложил своей жене Орасин Прайс родить еще двух дочерей в дополнение к трем имеющимся, чтобы сделать из них великих теннисисток. Так на свет появились Винус и Серена, которых Ричард с женой тренируют сами с малых лет. Еще до их рождения он написал 78-страничный план по тому, как привести дочерей к успеху. Всю эту историю он выкладывает белым мужчинам в загородных клубах Лос-Анджелеса в надежде найти девочкам тренера. Понятное дело, его собеседники, обеспеченные белые мужчины средних лет, слушают эту душещипательную и странноватую местами историю с презрением или в лучшем случае с усмешкой. Однако даже самые далекие от спорта люди знают, что "безумец" Ричард был прав, и последующий фильм в течение двух с половиной часов рассказывает почему.
Фильм Грина, сценариста Криса Бауэрса, где Смит выступил одним из генеральных продюсеров (и это важная деталь), со старанием школьного отличника выполняет все требования формулы успеха. Во-первых, он смотрит на Уильямса как на визионера. Это всегда выгодная позиция, так как фильм старательно показывает неверие, скептицизм и критику со стороны зашоренного большинства, с которым приходится бороться гениальному герою, и тем самым вызывает у зрителей чувство праведного гнева.
Ведь мы, в отличие от персонажей, уже знаем, что Ричард окажется прав, а его работа принесет успех. Во-вторых, история семьи Уильямс — классическое воплощение американской мечты, когда бедные жители криминального Комптона (города в округе Лос-Анджелеса с плохой репутацией) благодаря многолетнему труду и вере в себя достигли материального благополучия и успеха в глазах общества. Более того, это история не очередного белого мужчины, а чернокожих людей из гетто, что делает ее в нынешние времена не просто духоподъемной, но и актуальной.
Этот момент картина тоже не учитывает, предпочитая принять форму классического байопика, который воспевает своего главного героя. Травмированный нелегким детством в Луизиане во времена ку-клукс-клана, Ричард явно пытается решить какие-то свои собственные внутренние проблемы через детей (впрочем, в этом повинны все родители). Своевольный, поразительно упертый, эгоцентричный — эти качества делают Уильямса не самым простым человеком в общении и тем более в личной жизни. Однако фильм предпочитает сглаживать углы.
Смит вовсю старается отыграть неоднозначные стороны Ричарда в комедийном ключе, усердно имитируя его тяжелую походку и луизианский (судя по трейлеру) акцент. Полностью оценить его актерскую работу, правда, российскому зрителю не удастся из-за дубляжа. Вместе с Грином они, к счастью, не ударяются в мелодраму, большую часть времени выдерживая хороший драматический пафос, который под конец таки выдавит слезу у самых чувствительных. При этом спортивные сцены удаются режиссеру значительно хуже — он явно не понимает, как их снимать, поэтому предпочитает удерживать внимание на реакциях актеров. Но все-таки есть предел драмы, которую можно выжать из встревоженного лица Смита с зубочисткой во рту. Особенно в фильме на два с половиной часа.
На самом деле главный вопрос к "Королю Ричарду" — почему при наличии в семье Уильямс аж двух легендарных теннисисток (а это все равно что иметь двух Моцартов) в фильме рассказывается именно про их отца? Конечно, он провидец, талантливый тренер, который своей верой и упертостью помог достичь дочерям успеха, но все-таки того самого успеха достигли именно они.
Что они думали по поводу того, что у отца был готов на их счет план еще до рождения? Хотели они ему следовать и вообще когда-либо задумывались, действительно ли это их желание? Как себя чувствуют те, кто с четырех лет тяжело работает, чтобы достичь целей, поставленных в далеком будущем? Этого из фильма мы не узнаем.
Серена и Винус были хорошими, улыбчивыми, работящими девочками, которые всегда отвечали "да, папочка" на любые требования Ричарда. В фильме есть одна-единственная сцена, где Орасин (Онжаню Эллис), большую часть времени исполняющая роль терпеливой жены-помощницы, наконец-то ставит Ричарда на место, указывая ему на его эгоизм и делая поправку на реальность.
Получается, что "Король Ричард" как будто рассказывает об истории мужчины, который стоит за великими женщинами. Однако в нынешнем климате эти истории смотрятся странно. Но очень духоподъемно. Этого у них не отнять.