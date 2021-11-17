Женские лица китайской космонавтики: кого КНР отправляет в космос

Михаил Котов — о том, что же известно о женщинах в космонавтике Китая

Описание Китайские космонавты Чжай Чжиган и Ван Япин в открытом космосе, 7 ноября 2021 года © Guo Zhongzheng/Xinhua via AP

В ноябре космонавты национальной орбитальной станции КНР совершили выход в открытый космос, при этом сеанс внешнекорабельных работ длился более шести часов. Из трех членов экипажа вне корабля действовали его капитан Чжай Чжиган и тайконавт Ван Япин. Примечательно здесь то, что Ван — женщина, а об отборе китайских космонавтов известно немного. Китайские женщины Китайский космос по-прежнему малоизвестная территория. О чем-то в Поднебесной рассказывают остальному миру охотнее, что-то так и остается тайной за семью печатями. Как проводится отбор претендентов для полета в космос, сколько заявок подается и что служит основной причиной для отсева — в эти вопросы практически не посвящают широкую публику. Даже имена китайских космонавтов чаще всего мы узнаем постфактум — когда они находятся в космосе или уже закончили свой полет и вернулись на Землю.

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Однако менее чем из 15 китайских космонавтов известно уже о двух женщинах. Это первая женщина-космонавт Китая, космонавт четвертого класса, космонавт-герой Лю Ян и вторая женщина-космонавт Ван Япин. Причем мало какая страна может похвастаться таким соотношением женщин и мужчин в отряде и среди летавших в космос. Россия и СССР за время покорения космоса человеком отправили туда 125 космонавтов, среди них — всего четыре женщины: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. Это менее чем одна женщина-космонавт на 30 мужчин. В настоящее время в российском отряде космонавтов тоже всего одна женщина — Анна Кикина, предполагается, что она полетит в космос уже в 2022 году. Отдельно стоит сказать и о недавнем полете "киноэкипажа" на съемки фильма "Вызов". Анну Пересильд можно смело считать пятой женщиной от нашей страны (наследницы Советов) в космосе, но она — не космонавт, а лишь "участница космического полета". У США ситуация с астронавтками лучше — в космосе работали свыше 50 женщин среди более чем 400 астронавтов. Соотношение — примерно один к восьми.

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Отдельно стоит сказать и о Канаде: из десяти канадцев, побывавших в космосе, — две женщины. Показатель уже лучше, чем в Китае. Пожалуй, все шансы серьезно опередить Китай (да и остальные страны) по гендерному равенству в космосе есть только у Объединенных Арабских Эмиратов. Там сейчас из четырех членов отряда космонавтов — одна женщина, а в космосе пока был только один Хазаа аль-Мансури. Лю и Ван Лю Ян родилась 6 октября 1978 года в Чжэнчжоу провинции Хэнань и попала в отряд космонавтов, как и многие, через авиационное училище в городе Чанчунь, окончив его в 2001 году в составе 7-й женской группы пилотов военно-транспортной авиации. В Китае изначально женщины могли учиться только на пилотов военно-транспортной авиации, и лишь около десяти лет назад появилась возможность стать пилотом истребителя. Лю Ян имеет серьезный опыт полетов, дослужилась до заместителя командира эскадрильи, в багаже — 1 680 часов налета.

Описание Тайконавт Лю Ян © AP Photo

Про подготовку к полету в космос известно также немного — подала заявление на вступление в отряд космонавтов и прошла все тестирования и испытания. На скамейке запасных она просидела очень недолго — вошла в отряд в мае 2010 года и через два года, в июне 2012-го, уже совершила первый полет в составе экипажа "Шэньчжоу-9" в качестве оператора спускаемого модуля и ответственного за научную часть экспедиции. Лю Ян стала 56-й женщиной-космонавтом в мире (большая часть астронавток числится за США). Как писали китайские медиа, она замужем — это одно из обязательных условий попадания в отряд космонавтов для женщин: считается, что дамы в браке психологически более подготовлены для такой работы. Ван Япин на два года младше своей предшественницы — 1980 года рождения, а дорога в отряд космонавтов — словно под копирку: также в 1997 году поступила в Высшее военное авиационное училище в городе Чанчунь, которое окончила с отличием в 2001 году в составе 7-й женской группы пилотов той же самой военно-транспортной авиации. Тоже служила летчиком и добралась до звания заместителя командира эскадрильи. Прошла точно такой же отбор в 2009 году и стала одной из первых женщин в отряде космонавтов Китая.

Описание Тайконавт Ван Япин © AP Photo/Andy Wong

Впоследствии СМИ КНР сообщали, что она была дублером Лю Ян в экипаже "Шэньчжоу-9". В 2013 году Ван Япин была назначена в основной экипаж "Шэньчжоу-10" лаборантом-исследователем, став второй женщиной-космонавтом в Китае. После успешного полета в июне 2013 года она получила звание полковника, позже ей было присвоено почетное звание "Космонавт-герой". Ван Япин продолжила работать в отряде космонавтов и спустя восемь лет отправилась в космос еще раз, теперь — в полугодовой полет на китайскую национальную орбитальную станцию. Кстати, сколько всего женщин в отряде КНР, до сих пор неизвестно. И вновь об авиации На самом деле возможность работать наравне с мужчинами на сложнейших и ответственных участках поддерживается в Китае и в других профессиях. Уже сейчас в армии КНР служит несколько выпусков летчиц-истребителей. Более того, хорошо известно как минимум об одной девушке-летчице пилотажной группы истребителей J-10 Юй Сюй. К сожалению, информация о ней появилась в западной прессе только после ее гибели.