Токио ощущает себя уязвимым: в Японии намерены удвоить военные расходы

Василий Головнин — о предпосылках, по которым можно судить, что Япония взяла курс на развитие своего военного потенциала

Без особого шума в середине ноября в Южно-Китайском море состоялось небольшое историческое событие — впервые в этой акватории совместные учения с ВМС США провела новейшая японская ударная субмарина класса "Сорю" ("Синий дракон"). После 1945 года подлодки Страны восходящего солнца в столь дальние походы для практических боевых тренировок не направлялись — чтобы не раздражать соседние страны. Однако сейчас об этих условностях, видимо, решено забыть, поскольку Вашингтон и Токио намерены активизировать подготовку к возможным военным конфликтам в акватории Южно-Китайского моря, например в зоне Тайваня.

В учениях помимо новейшей подлодки, которая отличается повышенной бесшумностью и длительностью автономного плавания, принимал участие также японский вертолетоносец "Кага", который, как ожидается, вскоре будет переоборудован в легкий авианосец и примет на палубу десяток многоцелевых боевых самолетов пятого поколения F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Его совместные тренировки с американским ракетным эсминцем и японской субмариной были явно направлены на отработку действий по срыву возможной блокады Тайваня вооруженными силами КНР в случае обострения обстановки. Тайвань под прицелом? Пекин заявляет, что будет прилагать все усилия к мирному присоединению этого острова, где в 1949 году укрылись сторонники партии Гоминьдан генералиссимуса Чан Кайши, проигравшие в гражданской войне с коммунистами Мао Цзэдуна. Однако КНР предупреждает, что готова при необходимости применить и военную силу против тайваньских сепаратистов. В опубликованном 17 ноября докладе одной из исследовательских служб Конгресса США утверждается, что КНР уже имеет или очень близка к приобретению потенциала для проведения успешной операции против острова. По расчетам военного ведомства Тайваня, Китай будет готов к этому уже к 2025 году. Вашингтон расценивает подобную перспективу как серьезную угрозу, поскольку неоднократно подтверждал свое намерение защищать остров и снабжать его вооружениями. Озабочены ситуацией и в Токио — отдаленные японские острова самой южной префектуры Окинава непосредственно примыкают к Тайваню. В случае конфликта они окажутся в зоне военных действий. Многие японские эксперты бьют тревогу, отмечая, что эффективная блокада и десант на Тайване невозможны без оккупации прилегающих к нему японских территорий.

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В докладе исследовательской службы Конгресса США подчеркивается, что для успешного ведения боевых действий в этом районе Вашингтону совершенно необходимо подключение вооруженных сил Японии. Уровню их подготовки и оснащенности в документе дается весьма лестная оценка. Токио считает себя уязвимым Правительство Японии открыто не заявляет о готовности вступить в бой за Тайвань, однако в Токио постоянно твердят о необходимости укреплять военный потенциал страны с учетом угрозы конфликта не только с Китаем, но и с КНДР. В этом году правящая Либерально-демократическая партия Японии открыто указала на необходимость фактически удвоить военные расходы страны и довести их минимум до 2% валового внутреннего продукта. Созданы и усиленно тренируются так называемые мобильные амфибийные силы (аналог американской морской пехоты), которые призваны вести операции в первую очередь в зоне Тайваня. На отдаленных островах в этом районе размещают ракетные комплексы "земля — корабль", нацеленные на китайский флот. Для операций в зоне потенциального конфликта японские ВМС вскоре получат два легких авианосца, в США закупается более сотни новейших самолетов F-35 разных модификаций.

Описание Солдаты Амфибийной бригады быстрого развертывания Сухопутных сил самообороны Японии © REUTERS/Issei Kato

Однако Токио ощущает себя уязвимым: японские эксперты предупреждают, что имеющаяся в стране система ПРО не поспевает за прогрессом в развитии военного потенциала Китая и КНДР. Она не в состоянии, например, перехватывать китайские крылатые ракеты большой дальности или прикрыть страну от массированного удара баллистическими ракетами, не говоря уже о гиперзвуковых системах, недавно испытанных Пекином. Японская ПРО бессильна и против новейших ракет Пхеньяна, которые имеют крайне низкую траекторию полета и меняют ее перед попаданием в цель. Где взять ракеты большой дальности? В Токио сейчас пересматривают Стратегию обеспечения национальной безопасности, чтобы определить пути перевооружения страны. В ходе дискуссий все громче раздаются голоса о том, что лучшим видом обороны будет не дорогостоящее латание дыр в системе ПРО, а приобретение потенциала сокрушительных ударов по объектам на территории противника в случае чрезвычайных обстоятельств.

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Нужно пояснить: существование нынешних Сил самообороны Японии противоречит 9-й статье конституции страны, которая провозглашает отказ от военного потенциала и применения силы или угрозы силой для разрешения международных споров. Воссоздание армии и флота было объяснено тем, что Устав ООН допускает право на оборону, однако Токио обязался при этом не обзаводиться наступательными вооружениями. Это обещание сейчас нарушено, поскольку даже легкие авианосцы явно попадают в ранее запрещенную категорию. Но Токио по-прежнему не имеет вооружений большой дальности, способных нанести удар по континентальным соседям. В прошлые годы было решено восполнить этот пробел путем закупки у США таких ракет для оснащения боевых самолетов, однако от плана отказались — в СМИ пишут, что в Вашингтоне заломили слишком высокую цену. Американские ракеты в Японии? Японский премьер Фумио Кисида постоянно говорит, что намерен изучить вопрос о потенциале удара по базам на территории противника, однако решений на этот счет пока не принято. Военное ведомство страны ведет свои разработки в деле создания ракет большой дальности и гиперзвуковых планирующих боеголовок. Но готовых "изделий" такого рода, опять же, пока не имеется.

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