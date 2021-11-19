Число заражений коронавирусом в Германии бьет рекорды: что предпринимают власти

В последние недели уровень заболеваемости COVID-19 в Германии стремительно растет. В минувший четверг количество подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 65 371, что стало новым максимумом за все время пандемии. За последние 24 часа пусть и не антирекорд, но снова устрашающие цифры: 52 970 новых инфицированных зарегистрировал Институт вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ). Семидневный показатель распространения коронавируса (количество случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) в ФРГ достиг рекордного значения — 340,7. Месяц назад это было всего 75,1. Число госпитализированных пациентов с COVID-19 на 100 тыс. жителей в течение семи дней достиг 5,30 — важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни. В ряде регионов больницы бьют тревогу: начинают заканчиваться места в отделениях интенсивной терапии. Самый высокий показатель индекса госпитализации наблюдается в Тюрингии, где он составляет 18,54, что более чем в два раза превышает предельное значение, установленное на этой неделе федеральным правительством.

Ввиду стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации берлинская клиника "Шарите" еще 9 ноября сообщила о переносе плановых операций ради того, чтобы задействовать больше сотрудников для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. 19 ноября в Баварской ассоциации больниц заявили, что отделения интенсивной терапии в медицинских учреждениях земли в ближайшее время неизбежно будут переполнены. Не работают вакцины? В чем же причина столь тревожной ситуации, которая, очевидно, и в этом году окрасит для немцев праздничные дни в декабре в уныние, тоску и печаль? Может быть, не работают вакцины или их недостает?

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Нет, вакцин предостаточно, что не раз подчеркивал и.о. министра здравоохранения Йенс Шпан, и они работают. На данный момент в Германии с населением чуть более 83 млн человек полностью привиты от коронавируса 67,9%, или 56,4 млн, жителей. По единодушному мнению экспертов, такого процента вакцинированных слишком мало для того, чтобы не допустить распространения инфекции. Чтобы начал работать так называемый коллективный иммунитет, необходимо достигнуть уровня выше 80%. Учитывая, что доминирующим сейчас является штамм "дельта" (более заразный и имеющий в целом иные свойства, чем первоначальный), то желаемого эффекта для защиты населения от коронавируса при менее 70% привитых никоим образом не добиться. Как известно, с появление штамма "дельта" чаще стали заражаться дети, которые сейчас представляют собой проблемную группу с точки зрения распространения коронавируса, пусть они и в более легкой форме по сравнению со взрослыми переносят заболевание. Вакцины для детей младшего возраста не допущены к использованию, и пока ситуация такова, что эта группа населения останется одним из факторов роста числа зараженных, считают эксперты. Родители после полутора лет пандемии — дистанционного обучения в школах и закрытия детских садов — не хотят изоляции для своих чад, а потому принятие властями новых мер, которые бы затронули детей, совершенно точно будет наталкиваться на ожесточенное сопротивление. Так что проблема передачи коронавируса детьми, пожалуй, останется надолго. Люди расслабились Летом, когда цифры по заражениям пошли вниз, а данные по количеству привитых, наоборот, росли, на фоне общей усталости жителей от бесконечных локдаунов многие ограничения общественной жизни были сняты. Сейчас в Берлине о пандемии напоминают разве что маски в транспорте, магазинах и других заведениях, а также надписи с просьбой носить их и соблюдать дистанцию (хотя уже больше недели в столице доступ в рестораны предоставляется только привитым и выздоровевшим от ковида). Совсем недавно — в августе-сентябре, да и в октябре (по личному опыту знаю) — в некоторых точках никто и не спрашивал сертификаты вакцинации, свидетельства о выздоровлении или тесты. Думаю, люди попросту расслабились.

Воскресные рынки в Берлине буквально неделю назад были полны народа, мало кто соблюдал на них масочный режим. Немецкие политики перед парламентскими выборами (26 сентября) весьма неохотно поднимали такую чувствительную тему, как ограничения, продолжение режима эпидемии национального масштаба и т.п., а если и касались ее, то только в связи с обещанием больше не допустить нового локдауна. В то же время эксперты в области вирусологии отмечали, что очередная волна не за горами, но их голоса становились все тише. Темпы вакцинации значительно снизились, одно время не было заметно вообще никакого прогресса в этом деле. И вот итогом такой, на мой взгляд, беспечности на фоне недостаточного числа вакцинированных и быстрого ослабления ранее принятых мер стала четвертая волна, которую в ФРГ назвали волной непривитых. Разве заражаются только непривитые? Нет, но число случаев заражения в группе вакцинированных в разы меньше, а число летальных случаев в десять раз выше именно среди непривитого населения.

По данным Института Коха, случаев госпитализации с COVID-19 непривитых в возрасте от 18 до 59 лет в четыре раза больше, чем вакцинированных. Для возрастной группы 60+ их больше в шесть раз. В отделениях интенсивной терапии в Германии абсолютное большинство пациентов принадлежат к группе невакцинированных или получивших лишь одну прививку, полностью вакцинированных там практически нет. Прихожу к выводу, что заражаются все, но привитые все же реже и переносят это заболевание гораздо легче. Еще одним фактором, который способствует распространению коронавируса, является наступление осени (а скоро и зимы). Глава Германского общества иммунологии Кристине Фальк отмечает, что "дельта" "любит холод". "Мы стали проводить больше времени в помещении, что упрощает распространение вируса", — приводит ее слова медиакомпания Deutsche Welle. Новый параметр — индекс госпитализации На фоне роста числа случаев заражения регионы Германии начали вводить первые ограничения. В самой крупной федеральной земле ФРГ — Баварии — они затронут гастрономическую сферу и коснутся непривитых граждан. Как заявил в пятницу премьер-министр региона Маркус Зёдер, "де-факто это локдаун". Кафе и рестораны будут заканчивать работу самое позднее в 22 часа — снова закрываются ночные дискотеки, клубы и питейные заведения. Также отменяются все ярмарки и рождественские рынки. Однако работу продолжат школы и детские сады. Готовятся ввести локальные локдауны и другие земли Германии.

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В минувший четверг и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела совещание с главами регионов, по итогам которого было принято решение, что если раньше основным критерием при выборе ограничительных мер был семидневный показатель распространения инфекции, то отныне решающим фактором будет именно индекс госпитализации — число госпитализированных пациентов с COVID-19 на 100 тыс. жителей в течение семи дней. Данный показатель, как полагают специалисты, может помочь составить представление о загруженности больниц в том или ином регионе страны. Основная цель — не допустить коллапса системы здравоохранения. В этой связи в Германии принимаются три различных уровня заполненности клиник (3, 6 и 9), в соответствии с которыми власти земель будут принимать решения о необходимости введения соответствующих ограничений. При пороговом значении 3 (три и более случаев госпитализации на 100 тыс. человек в течение недели) следует обеспечить повсеместный контроль соблюдения так называемого правила 2G, согласно которому посещать общественные места (музеи, выставки, спортивные объекты и т.д.) и массовые мероприятия могут лишь привитые и переболевшие. Если уровень заполненности клиник превышает 6, то региональные власти могут ужесточить действующие меры и ввести так называемое правило 2G плюс, подразумевающее, что даже вакцинированные и перенесшие инфекцию должны иметь отрицательный тест на коронавирус для допуска в общественные места. Когда же уровень заполненности клиник достигает максимального значения 9, власти регионов в дополнение к вышеперечисленным карантинным мерам вправе ввести ограничения на контакты. В настоящее время лишь в четырех регионах — Гамбурге, Нижней Саксонии, Сааре и Шлезвиг-Гольштейне — уровень заполненности клиник ниже 3. Федеральные и региональные власти также договорились, что медицинский персонал, а также все работники учреждений по уходу за престарелыми и инвалидами должны будут пройти обязательную вакцинацию против коронавируса. Как отреагирует население? За подобными решениями властей, скорее всего, последуют новые антикарантинные демонстрации и протесты ковид-диссидентов. Антипрививочники отныне рискуют оказаться в полной изоляции, в ситуации, когда даже не воспользуешься определенными видами транспорта. Весь вектор политики направлен сейчас на усложнение для них жизни с целью заставить вакцинироваться.

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