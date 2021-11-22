Навредит ли Байдену вердикт по делу американца, застрелившего двоих во время протестов BLM

Иван Лебедев — о противоречивом судебном решении, которое еще долго будет оставаться в политической повестке дня в США

Описание Кайл Риттенхаус во время заседания суда в Кеноше, 4 ноября 2021 года © Sean Krajacic/The Kenosha News via AP, Pool

В конце минувшей недели жюри присяжных в американском городке Кеноша (штат Висконсин) оправдало 18-летнего Кайла Риттенхауса, застрелившего в августе прошлого года из полуавтоматической винтовки AR-15 двух человек и ранившего третьего. С него были сняты обвинения по всем пяти пунктам, в том числе об умышленных убийствах. Двенадцать присяжных единогласно вынесли свой вердикт, однако в стране никакого единства по этому поводу не намечается. Даже реакция президента США Джо Байдена оказалась достаточно противоречивой: он заявил, что возмущен решением суда, но это решение надо уважать. Судебный процесс по делу Риттенхауса с самого начала был крайне политизированным и стал новым символом раскола в американском обществе. В нем отчетливо сошлись многие проблемы, которые в последние годы не дают покоя американцам: расизм, социальное неравенство, право на ношение оружия и самооборону, закрепленное Второй поправкой к Конституции США. Заседание суда в Кеноше, за которым 19 дней следила вся Америка, вместило в себя показания более 30 свидетелей и самого обвиняемого, видеозаписи с мобильных телефонов и уличных камер, эмоциональный обмен репликами между судьей, прокурором и адвокатом. Чтобы принять решение, присяжным пришлось совещаться более 25 часов в течение почти четырех суток.

Описание Акция протеста против оправдания Кайла Риттенхауса в Портленде, штат Орегон, 21 ноября 2021 года © AP Photo/Andrew Selsky

Это дело стало первым громким судебным процессом в США, связанным с использованием огнестрельного оружия для самозащиты, за последние восемь лет. Оно крайне интересно с юридической точки зрения, но еще важнее его политическое значение. По поводу неоднозначного судебного вердикта высказались едва ли не все американские политики — от президента до мэров. В минувший уик-энд в крупнейших городах страны — Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе, Сан-Диего — прошли демонстрации протеста против оправдательного приговора, вынесенного Риттенхаусу. В Портленде (штат Орегон) они вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Человек с ружьем С момента ареста Риттенхауса леволиберальные общественные организации и СМИ пытались выставить его чуть ли не бездушным расистом, а правые, наоборот, делали из него героя, примчавшегося в Висконсин из соседнего Иллинойса на помощь тем, кто оказался в опасности. События, которые привели его на скамью подсудимых, произошли во время беспорядков, вспыхнувших в Кеноше, когда полицейские тяжело ранили там местного темнокожего Джейкоба Блейка. Случилось все это на волне протестов против расизма, поднявшейся по всей стране после того, как тремя месяцами ранее — в мае 2020 года — при задержании полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб афроамериканец Джордж Флойд. В Кеноше Риттенхаус присоединился к отряду местных дружинников, пытавшихся защитить от погромщиков и мародеров предприятия малого бизнеса. Согласно материалам, когда он дежурил возле автосалона, охраняя стоянку машин, выставленных на продажу, один из демонстрантов — 36-летний бездомный Джозеф Розенбаум, только что выписавшийся из больницы, где лечился после попытки суицида, — набросился на него и попытался отнять винтовку. Риттенхаус выстрелил в нападавшего четыре раза. Чуть позже он застрелил 26-летнего Энтони Хьюбера, который ударил его доской для скейтборда и тоже хотел отобрать у него оружие, а затем тяжело ранил в руку 26-летнего Гейджа Гросскройца, наставившего на него свой пистолет Glock.

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По законам штата Висконсин человек может использовать огнестрельное оружие для самообороны только при условии, что возникла "необходимость предотвратить неизбежную гибель или тяжкие телесные повреждения". По мнению юристов, защита Риттенхауса блестяще справилась со своим делом, доказав, что речь идет именно о таком случае. Адвокат Марк Ричардс репетировал судебное заседание в разных вариантах, наняв исполнителей роли присяжных, и решил, что Риттенхаус не должен отказываться от дачи показаний на процессе. Тактика оказалась удачной. Адвокат из Висконсина Дэниел Адамс в интервью агентству Reuters назвал вердикт по этому делу "очень драматичным, но не слишком удивительным". Такого же мнения придерживаются многие его коллеги. Бывший федеральный прокурор Или Хониг в программе телекомпании CNN отметил, что всякий раз Риттенхаус стрелял "только тогда, когда на него нападали", и сторона обвинения не смогла доказать обратное. Немаловажно и то, что погибшие Розенбаум и Хьюбер, как и раненый Гросскройц, были белыми. Может быть, поэтому демонстрации протеста в минувшие выходные дни оказались сравнительно немногочисленными и спокойными? И нашим, и вашим Опрос, проведенный на днях британским журналом The Economist и международной исследовательской компанией YouGov, показал, что 76% сторонников Демократической партии считают, что Риттенхауса надо было признать виновным в убийстве, в то время как 65% республиканцев убеждены в обратном. Неудивительно, что реакция Байдена на эти события была откровенно двусмысленной, если не сказать хитрой.

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"Хотя вердикт в Кеноше оставит многих американцев, включая меня, рассерженными и обеспокоенными, мы должны признать: суд присяжных сказал свое слово", — заявил президент, призвав всех американцев к единству и предложив им выражать возможное несогласие с решением суда только мирным путем. Ранее случалось, что Байден более активно возражал против судебных решений, например, о запрете абортов в Техасе. Теперь получилось, по сути, и нашим, и вашим. Возможно, в нынешней ситуации это лучшее, что можно придумать. Ведь эта тема наверняка еще долго не будет сходить с политической повестки дня, в том числе в ходе промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2022 года. Разочарованы, но не удивлены Экс-президент США Дональд Трамп, которого многие американцы по-прежнему хотели бы вновь видеть в Белом доме, приветствовал вердикт по делу Риттенхауса. В Конгрессе решение суда было поддержано республиканцами и встречено с осуждением демократами.

Описание Акция протеста против оправдания Кайла Риттенхауса в Чикаго, штат Иллинойс, 20 ноября 2021 года © Karla Ann Coté/Sipa USA