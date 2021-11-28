“Не на сегодня, но навсегда”. Владимир Винокур об Александре Градском

И это огромная потеря для нашего искусства, потому что он сумел сделать то, что мало кому, к сожалению, удалось. Будучи человеком из того славного времени, Советского Союза, он сумел сегодня тоже быть востребованным. Он был востребован и как композитор, и как артист, как член самых знаменитых музыкальных конкурсов.

Сашу любила вся страна, и Советский Союз, и Россия. Все знали этого прекрасного музыканта, певца, композитора.

Потеря огромная. Просто огромная.

Причем это потеря не только для музыкального искусства, но и вообще для искусства. Ушел скромный гениальный человек.

Я Сашу знаю с 70-х годов, я работал тогда в "Самоцветах". Мы очень много лет знакомы.

Первым впечатлением от него тогда было: яркий, коммуникабельный, общительный, остроумный. Музыкант высочайшего класса.

Когда-то были The Beatles известны и любимы по всему миру. Я считаю, что Сашка такого уровня музыкант. Не на сегодня, но навсегда.

Для меня все его произведения — шедевры. Я очень люблю его творчество, люблю, любил и буду любить.