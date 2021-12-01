Паранормальное снова на районе: "Охотники за привидениями. Наследники"

Недавно, когда я общалась со своим семилетним племянником, он рассказал мне, что хотел бы посмотреть новый "Один дома", невольно напомнив мне о том, что существуют целые поколения, которые не смотрели оригинал. Может, они даже не знают, что оригинал существует. Сейчас студии, озабоченные наполнением своих новых стриминговых платформ, поощряют молодые поколения смотреть ремейки, а не возвращаться к оригиналам. При этом они не забывают и про старшее поколение, поэтому ремейки классических картин пытаются сделать историю актуальной для новых зрителей и при этом включить в нее достаточно отсылок и референсов для поклонников оригинала. На выходе получается странный гибрид, слишком очевидный для "старичков" и местами непонятный для "новичков". Именно так вышло и с новыми "Охотниками за привидениями".
Режиссер Джейсон Райтман долго игнорировал знаменитую франшизу своего отца Айвана Райтмана и снимал крепкие, обаятельные инди-драмы ("Джуно", "Мне бы в небо"), однако ее неудачный перезапуск с полностью женской командой в фильме Пола Фига в 2016 году, видимо, не оставил режиссеру выбора. Вместе с режиссером и сценаристом Гилом Кинаном он написал свою версию новой команды охотников за привидениями.
Действие фильма происходит через 32 года после событий второй части франшизы, вышедшей в 1989 году. Мать-одиночка Кэйли (Кэрри Кун) получает известие о смерти своего отца, который ушел из семьи, когда она была маленькой. Она решает отправиться на его ферму со своими детьми — старшим Тревором (Финн Вулфхард) и младшей Фиби (Маккенна Грейс). Ферма оказывается классическим домом с привидениями — обшарпанным, с кучей непонятного хлама, который периодически оказывается не там, где ты его оставил.
Скоро Тревор и Фиби понимают, что их дед был ученым, а его старое оборудование, спрятанное в подвале, может ловить привидений, которые, как оказывается, существуют. Их догадки подтверждает разговорчивый сейсмолог Гэри Груберсон (Пол Радд), преподающий в местной школе, и мальчик по кличке Подкаст (Логан Ким), у которого, как не сложно догадаться, есть свой подкаст про все паранормальное. Маму Кэйли, правда, это все не интересует. Она протестует против всего, что связано с ее отцом.
Фиби получилась классическим любознательным ботаником, которой сложно найти новых друзей; ее неожиданный друг Подкаст — живым и говорливым затейником, идеально уравновешивающим серьезность девочки; а Тревор — неловким подростком, которому очень хочется выглядеть взрослее в глазах понравившейся девушки Лаки (Селеста О’Коннор), которая умнее и опытнее его.
При этом самым удачным героем, неизменно привлекающим к себе внимание в любой сцене, стал учитель-кидалт (взрослый ребенок) в исполнении Пола Радда. Он настолько забавный и непосредственный, что выполняет одновременно и комическую функцию, и служит заменителем какого-нибудь пушистого животного, которых обычно вставляют в фильм для пущего умиления. Радд переигрывает даже Зефирку из оригинальной картины, появляющегося здесь в миниатюрной версии. Быть может, дело в природном обаянии Радда или в странных каннибалистских наклонностях маленьких зефирок, зажаривающих друг друга прямо в супермаркете. Но очевидно одно — Радда стоило назвать не самым сексуальным мужчиной на Земле, как это сделал журнал People в этом году, а самым умилительным.
А вот Кэйли, мать-одиночку, обиженную на своего отца, фильм почему-то обходит вниманием, так и не придумав ей никакого занятия или полезной функции, кроме как обмена колкостями с Полом Раддом. Ее отец, которым оказывается доктор Эгон Спенглер (Харольд Рэмис), благодаря сценаристам получает железное алиби — он покидает семью и друзей не просто так, а для того, чтобы спасти мир. И тут возникает неприятное ощущение, что фильм дает такое же идеальное алиби всем непутевым отцам, которые бросили свои семьи и не платили алименты. Детки, папа вас не бросил, он спасал мир! Другое дело, что фильм аккуратно намекает на то, что дети не ответственны за отношения своих родителей и бабушек-дедушек и вправе исследовать мир и формировать свое отношение к нему сами.
Фильм изобилует намеками, иногда довольно толстыми, как на оригинал, так и в целом на картины того времени. У взрослых, особенно критиков, которые, быть может, даже писали рецензии на фильм 1984 года, это вызывает скорее скепсис. Появление оригинальной четверки (именно четверки) актеров тоже довольно странное и в какой-то степени навязанное. Но, как я и говорила вначале, многие зрители новой картины узнают об оригинале только по видео с Youtube, так же как узнают о первых охотниках за привидениями молодые герои продолжения. "Охотники за привидениями. Наследники", прежде всего, детский фильм. Он ладный, хоть и странноватый местами, некоторые режиссерские решения типа неожиданного совокупления героев Радда и Кун, одержимых демонами, кажутся совершенно неоправданными, а главная интрига — банальной. Но тем не менее в нем достаточно драйва, чтобы удержать внимание зрителей, а обаяния Пола Радда точно хватит на всех.