Паранормальное снова на районе: "Охотники за привидениями. Наследники"

Описание Кадр из фильма "Охотники за привидениями. Наследники" © Sony Pictures

Недавно, когда я общалась со своим семилетним племянником, он рассказал мне, что хотел бы посмотреть новый "Один дома", невольно напомнив мне о том, что существуют целые поколения, которые не смотрели оригинал. Может, они даже не знают, что оригинал существует. Сейчас студии, озабоченные наполнением своих новых стриминговых платформ, поощряют молодые поколения смотреть ремейки, а не возвращаться к оригиналам. При этом они не забывают и про старшее поколение, поэтому ремейки классических картин пытаются сделать историю актуальной для новых зрителей и при этом включить в нее достаточно отсылок и референсов для поклонников оригинала. На выходе получается странный гибрид, слишком очевидный для "старичков" и местами непонятный для "новичков". Именно так вышло и с новыми "Охотниками за привидениями". Режиссер Джейсон Райтман долго игнорировал знаменитую франшизу своего отца Айвана Райтмана и снимал крепкие, обаятельные инди-драмы ("Джуно", "Мне бы в небо"), однако ее неудачный перезапуск с полностью женской командой в фильме Пола Фига в 2016 году, видимо, не оставил режиссеру выбора. Вместе с режиссером и сценаристом Гилом Кинаном он написал свою версию новой команды охотников за привидениями. Действие фильма происходит через 32 года после событий второй части франшизы, вышедшей в 1989 году. Мать-одиночка Кэйли (Кэрри Кун) получает известие о смерти своего отца, который ушел из семьи, когда она была маленькой. Она решает отправиться на его ферму со своими детьми — старшим Тревором (Финн Вулфхард) и младшей Фиби (Маккенна Грейс). Ферма оказывается классическим домом с привидениями — обшарпанным, с кучей непонятного хлама, который периодически оказывается не там, где ты его оставил.

Описание Кадр из фильма "Охотники за привидениями. Наследники" © Sony Pictures

Скоро Тревор и Фиби понимают, что их дед был ученым, а его старое оборудование, спрятанное в подвале, может ловить привидений, которые, как оказывается, существуют. Их догадки подтверждает разговорчивый сейсмолог Гэри Груберсон (Пол Радд), преподающий в местной школе, и мальчик по кличке Подкаст (Логан Ким), у которого, как не сложно догадаться, есть свой подкаст про все паранормальное. Маму Кэйли, правда, это все не интересует. Она протестует против всего, что связано с ее отцом.

У Райтмана получился старомодный в хорошем смысле этого слова, классический фильм с теплым светом, обаятельной музыкой Роба Симонсена, слегка намекающей на знаменитый оригинал, и хорошо прописанными героями, которых сценаристы не выводят за рамки стереотипов, но умело делают поправки на современные стандарты

Фиби получилась классическим любознательным ботаником, которой сложно найти новых друзей; ее неожиданный друг Подкаст — живым и говорливым затейником, идеально уравновешивающим серьезность девочки; а Тревор — неловким подростком, которому очень хочется выглядеть взрослее в глазах понравившейся девушки Лаки (Селеста О’Коннор), которая умнее и опытнее его. При этом самым удачным героем, неизменно привлекающим к себе внимание в любой сцене, стал учитель-кидалт (взрослый ребенок) в исполнении Пола Радда. Он настолько забавный и непосредственный, что выполняет одновременно и комическую функцию, и служит заменителем какого-нибудь пушистого животного, которых обычно вставляют в фильм для пущего умиления. Радд переигрывает даже Зефирку из оригинальной картины, появляющегося здесь в миниатюрной версии. Быть может, дело в природном обаянии Радда или в странных каннибалистских наклонностях маленьких зефирок, зажаривающих друг друга прямо в супермаркете. Но очевидно одно — Радда стоило назвать не самым сексуальным мужчиной на Земле, как это сделал журнал People в этом году, а самым умилительным.

Описание Кадр из фильма "Охотники за привидениями. Наследники" © Sony Pictures